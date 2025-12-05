2025. december 5. péntek Vilma
Pomerode, Brazília - 2014. június 21: A 10-es számú - Neymar Junior - brazil póló másolata a brazil labdarúgó-válogatott pólójában, eladó Pomerode város utcáin, Santa Catarina államban.
Sport

Lehet, hogy nem láthatjuk a vébén a brazil szupersztárt: percről percre változik Neymar állapota

Pénzcentrum
2025. december 5. 14:43

Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe - írta meg a Sporting News.

A brazil válogatott minden eddigi FIFA világbajnokságon részt vett, és a 2026-os észak-amerikai tornán is ott lesz. Az ötszörös világbajnok csapatot a tapasztalt olasz edző, az ötszörös UEFA Bajnokok Ligája-győztes Carlo Ancelotti irányítja, aki hatodik világbajnoki címre vezetheti a Selecaót.

A brazil csapat kilátásait azonban beárnyékolja, hogy a 2002-es győzelmük óta öt negyeddöntőből négyet elveszítettek. Az egyetlen alkalommal, amikor továbbjutottak - a 2014-es hazai rendezésű tornán - Németország 7-1-re győzte le őket Belo Horizontéban.

A 33 éves Neymar, aki Brazília történetének legeredményesebb gólszerzője, 2023 októberében súlyos térdsérülést szenvedett - elszakadt az elülső keresztszalagja és a meniszkusza. Azóta nem játszott a válogatottban, és Ancelotti legutóbbi keretébe sem került be.

"Száz százalékos állapotban kell lennie" - nyilatkozta Ancelotti az Esporte Recordnak Neymar világbajnoki esélyeiről. "Sok nagyon jó játékosunk van, és olyan játékosokat kell választanom, akik száz százalékos állapotban vannak. Ez nem csak Neymarra vonatkozik; Viniciusra is. Ha Vinicius csak 90 százalékos, akkor másik játékost hívok be, aki 100 százalékos."

Neymar jelenleg nevelőegyesületében, a Santosban játszik, ahová 2025 januárjában tért vissza az Al Hilaltól. Bár néha pályára lép, bal térdében meniszkusz-problémával küzd, ami valószínűleg műtéti beavatkozást igényel 2025 vége előtt.

A támadó eddig három világbajnokságon vett részt, összesen 13 mérkőzésen 8 gólt szerzett. Legutóbb a 2022-es katari tornán szerepelt, ahol Dél-Korea és Horvátország ellen is betalált, de a horvátok elleni tizenegyespárbajban alulmaradtak a brazilok.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #sérülés #világbajnokság #vb 2026 #válogatott #brazil #Neymar

