Lehet, hogy nem láthatjuk a vébén a brazil szupersztárt: percről percre változik Neymar állapota

Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe - írta meg a Sporting News.
A brazil válogatott minden eddigi FIFA világbajnokságon részt vett, és a 2026-os észak-amerikai tornán is ott lesz. Az ötszörös világbajnok csapatot a tapasztalt olasz edző, az ötszörös UEFA Bajnokok Ligája-győztes Carlo Ancelotti irányítja, aki hatodik világbajnoki címre vezetheti a Selecaót.
A brazil csapat kilátásait azonban beárnyékolja, hogy a 2002-es győzelmük óta öt negyeddöntőből négyet elveszítettek. Az egyetlen alkalommal, amikor továbbjutottak - a 2014-es hazai rendezésű tornán - Németország 7-1-re győzte le őket Belo Horizontéban.
A 33 éves Neymar, aki Brazília történetének legeredményesebb gólszerzője, 2023 októberében súlyos térdsérülést szenvedett - elszakadt az elülső keresztszalagja és a meniszkusza. Azóta nem játszott a válogatottban, és Ancelotti legutóbbi keretébe sem került be.
"Száz százalékos állapotban kell lennie" - nyilatkozta Ancelotti az Esporte Recordnak Neymar világbajnoki esélyeiről. "Sok nagyon jó játékosunk van, és olyan játékosokat kell választanom, akik száz százalékos állapotban vannak. Ez nem csak Neymarra vonatkozik; Viniciusra is. Ha Vinicius csak 90 százalékos, akkor másik játékost hívok be, aki 100 százalékos."
Neymar jelenleg nevelőegyesületében, a Santosban játszik, ahová 2025 januárjában tért vissza az Al Hilaltól. Bár néha pályára lép, bal térdében meniszkusz-problémával küzd, ami valószínűleg műtéti beavatkozást igényel 2025 vége előtt.
A támadó eddig három világbajnokságon vett részt, összesen 13 mérkőzésen 8 gólt szerzett. Legutóbb a 2022-es katari tornán szerepelt, ahol Dél-Korea és Horvátország ellen is betalált, de a horvátok elleni tizenegyespárbajban alulmaradtak a brazilok.
-
-
-
