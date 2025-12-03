2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Moszkva, 2024. április 2.Vlagyimir Putyin orosz elnök a belügyminisztérium vezetõségének kibõvített ülésén Moszkvában 2024. április 2-án.MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Szavosztyanov
Világ

Feszültség a tetőfokon: Putyin olyan üzenetet küldött, amit Európa nem hagyhat figyelmen kívül

Pénzcentrum
2025. december 3. 08:44

Moszkvában ötórás egyeztetést tartott Vlagyimir Putyin és az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff. A Kreml szerint konstruktív volt a tárgyalás, de kompromisszum még nincs. Putyin közben Európát is figyelmeztette: készen állnak egy esetleges konfliktusra, írja a 444.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja ötórás tárgyalást folytattak Moszkvában Donald Trump amerikai béketervéről. A delegáció tagja volt Trump veje, Jared Kushner, valamint Kirill Dmitrijev elnöki megbízott és Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov is. Utóbbi a Meduzának úgy fogalmazott: a találkozót követően „határozottan nem távolabb” került a felek közötti béke.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Usakov a megbeszélést „hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak” nevezte. Elmondása szerint áttekintették az amerikaiak által benyújtott dokumentumokat, amelyek egy részével a Kreml egyetértett, más pontokat viszont kritizáltak. A tanácsadó hangsúlyozta: kompromisszum még nem született, és „sok munka áll előttünk”.

A találkozón konkrét területi kérdések is felmerültek, amelyek Usakov szerint elengedhetetlenek egy lehetséges megállapodáshoz. Úgy fogalmazott: vannak amerikai javaslatok, amelyek „többé-kevésbé elfogadhatónak tűnnek”, más megfogalmazások viszont jelenleg nem elfogadhatók Oroszország számára.

Kapcsolódó cikkeink:

Korábban Putyin már reggel is üzent Európának, amikor Szijjártó Péter kijelentésére reagált. A magyar külügyminiszter szerint a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Putyin erre azt válaszolta: Oroszország nem akar háborút Európával, de ha mégis konfliktus alakulna ki, „most készen állunk”.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az amerikai delegáció a moszkvai út óta nem nyilatkozott. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt korábban úgy fogalmazott: sokat finomítottak az amerikai béketerven, ezért bíznak a kedvező végkimenetelben.

Címlapi kép: Szergej Szavosztyanov, MTI/MTVA
#ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #béke #kreml

