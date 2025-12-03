Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Feszültség a tetőfokon: Putyin olyan üzenetet küldött, amit Európa nem hagyhat figyelmen kívül
Moszkvában ötórás egyeztetést tartott Vlagyimir Putyin és az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff. A Kreml szerint konstruktív volt a tárgyalás, de kompromisszum még nincs. Putyin közben Európát is figyelmeztette: készen állnak egy esetleges konfliktusra, írja a 444.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja ötórás tárgyalást folytattak Moszkvában Donald Trump amerikai béketervéről. A delegáció tagja volt Trump veje, Jared Kushner, valamint Kirill Dmitrijev elnöki megbízott és Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov is. Utóbbi a Meduzának úgy fogalmazott: a találkozót követően „határozottan nem távolabb” került a felek közötti béke.
Usakov a megbeszélést „hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak” nevezte. Elmondása szerint áttekintették az amerikaiak által benyújtott dokumentumokat, amelyek egy részével a Kreml egyetértett, más pontokat viszont kritizáltak. A tanácsadó hangsúlyozta: kompromisszum még nem született, és „sok munka áll előttünk”.
A találkozón konkrét területi kérdések is felmerültek, amelyek Usakov szerint elengedhetetlenek egy lehetséges megállapodáshoz. Úgy fogalmazott: vannak amerikai javaslatok, amelyek „többé-kevésbé elfogadhatónak tűnnek”, más megfogalmazások viszont jelenleg nem elfogadhatók Oroszország számára.
Korábban Putyin már reggel is üzent Európának, amikor Szijjártó Péter kijelentésére reagált. A magyar külügyminiszter szerint a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Putyin erre azt válaszolta: Oroszország nem akar háborút Európával, de ha mégis konfliktus alakulna ki, „most készen állunk”.
Az amerikai delegáció a moszkvai út óta nem nyilatkozott. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt korábban úgy fogalmazott: sokat finomítottak az amerikai béketerven, ezért bíznak a kedvező végkimenetelben.
Címlapi kép: Szergej Szavosztyanov, MTI/MTVA
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
