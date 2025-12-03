Feszültség a tetőfokon: Putyin olyan üzenetet küldött, amit Európa nem hagyhat figyelmen kívül

Moszkvában ötórás egyeztetést tartott Vlagyimir Putyin és az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff. A Kreml szerint konstruktív volt a tárgyalás, de kompromisszum még nincs. Putyin közben Európát is figyelmeztette: készen állnak egy esetleges konfliktusra, írja a 444.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja ötórás tárgyalást folytattak Moszkvában Donald Trump amerikai béketervéről. A delegáció tagja volt Trump veje, Jared Kushner, valamint Kirill Dmitrijev elnöki megbízott és Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov is. Utóbbi a Meduzának úgy fogalmazott: a találkozót követően „határozottan nem távolabb” került a felek közötti béke.

Usakov a megbeszélést „hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak” nevezte. Elmondása szerint áttekintették az amerikaiak által benyújtott dokumentumokat, amelyek egy részével a Kreml egyetértett, más pontokat viszont kritizáltak. A tanácsadó hangsúlyozta: kompromisszum még nem született, és „sok munka áll előttünk”.

A találkozón konkrét területi kérdések is felmerültek, amelyek Usakov szerint elengedhetetlenek egy lehetséges megállapodáshoz. Úgy fogalmazott: vannak amerikai javaslatok, amelyek „többé-kevésbé elfogadhatónak tűnnek”, más megfogalmazások viszont jelenleg nem elfogadhatók Oroszország számára.

Korábban Putyin már reggel is üzent Európának, amikor Szijjártó Péter kijelentésére reagált. A magyar külügyminiszter szerint a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Putyin erre azt válaszolta: Oroszország nem akar háborút Európával, de ha mégis konfliktus alakulna ki, „most készen állunk”.

Az amerikai delegáció a moszkvai út óta nem nyilatkozott. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt korábban úgy fogalmazott: sokat finomítottak az amerikai béketerven, ezért bíznak a kedvező végkimenetelben.

Címlapi kép: Szergej Szavosztyanov, MTI/MTVA