Óriási dugóra számíthatnak ma a fővárosban, akik erre mennek haza munka után

Műszaki hiba miatt félpályás zár és jelzőőrös forgalomirányítás lassítja a közlekedést a 11-es főút szentendrei szakaszán, az Ady Endre útnál. A délutáni csúcsidőben jelentős torlódásra és hosszabb utazási időre kell számítani, miközben a szakemberek a hiba elhárításán dolgoznak.

A 11-es számú főút szentendrei átkelési szakaszán, az Ady Endre útnál – a SPAR áruház környezetében – előre nem tervezett műszaki probléma lépett fel a folyamatban lévő útépítési munkálatok során. A hibát a szakemberek már elkezdték elhárítani, azonban a munkálatok várható elhúzódása miatt a délutáni csúcsidőszakban is fennmarad a félpályás zárás, valamint a jelzőőrös forgalomirányítás.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közlése szerint emiatt jelentős torlódásra és megnövekedett utazási időre kell számítani a környéken. A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület közelében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával haladjanak.

A szakemberek türelmet és megértést kérnek az autósoktól, és folyamatosan dolgoznak a hiba mielőbbi elhárításán.