Riadót fújtak Moszkvában: ez veszélybe sodorhatja a budapesti Putyin-Trump találkozót?

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját és a megszállt Krím-félszigetet, melynek során a légvédelem 61 repülő objektumot semmisített meg - közölte a Portfolio.

Intenzív ukrán dróntámadás zajlott az éjszakai és hajnali órákban Oroszország területén, beleértve a Moszkva környéki légteret és az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigetet is. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint több megyében légvédelmi riasztást rendeltek el a támadások miatt.

Az orosz légvédelmi rendszerek aktivitása különösen magas volt a határ menti Brjanszk és Rosztov régiókban, valamint a fővároshoz közeli Tula megyében. A jelentés szerint drónokat fogtak el Moszkva környékén, a Krím-félsziget légterében, valamint a Fekete-tenger fölött is.

A védelmi tárca közleménye szerint összesen 61 repülő objektumot semmisítettek meg a légvédelmi egységek. A minisztérium ugyanakkor nem tett említést arról, hogy esetlegesen hány drón juthatott át a védelmi rendszeren.

A két ország között rendszeressé váltak a kölcsönös dróntámadások. Az ukrán haderő elsősorban orosz katonai létesítményeket és az energetikai infrastruktúrát veszi célba - vélhetően a mostani támadássorozat is ilyen objektumok ellen irányult.

A támadások következtében keletkezett esetleges károkról és áldozatokról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.