Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?

Pénzcentrum
2025. november 21. 21:35

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok 28 pontos béketerve alapul szolgálhat az ukrajnai háború rendezéséhez, bár hangsúlyozta, hogy a részleteket nem egyeztették Oroszországgal - írja a Sky News.

Az orosz államfő a Biztonsági Tanács ülésén számolt be arról, hogy Moszkva megkapta az amerikai béketervet. Putyin szerint a dokumentum megfelelő kiindulópont lehet a konfliktus lezárásához, de kiemelte, hogy annak részleteit nem vitatták meg az orosz féllel.

Az orosz elnök elmondta, hogy a Donald Trump által javasolt béketervet már az augusztusi alaszkai találkozójuk előtt megvitatták, és Oroszország az anchorage-i megbeszélésen jelezte egyetértését az amerikai javaslatokkal kapcsolatban.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra, ugyanakkor elégedett a "különleges katonai művelet" jelenlegi alakulásával is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban szintén azt állította, hogy az Egyesült Államok nem egyeztetett érdemben Oroszországgal a 28 pontos tervről.

Ezek a nyilatkozatok ellentmondanak több nyugati médium, köztük a brit Telegraph értesüléseinek, amelyek szerint a tervezetet egy múlt havi miami egyeztetésen készítette el Steve Witkoff, Trump különmegbízottja és Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó.

Címlapfotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA 
 
