Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok 28 pontos béketerve alapul szolgálhat az ukrajnai háború rendezéséhez, bár hangsúlyozta, hogy a részleteket nem egyeztették Oroszországgal - írja a Sky News.
Az orosz államfő a Biztonsági Tanács ülésén számolt be arról, hogy Moszkva megkapta az amerikai béketervet. Putyin szerint a dokumentum megfelelő kiindulópont lehet a konfliktus lezárásához, de kiemelte, hogy annak részleteit nem vitatták meg az orosz féllel.
Az orosz elnök elmondta, hogy a Donald Trump által javasolt béketervet már az augusztusi alaszkai találkozójuk előtt megvitatták, és Oroszország az anchorage-i megbeszélésen jelezte egyetértését az amerikai javaslatokkal kapcsolatban.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra, ugyanakkor elégedett a "különleges katonai művelet" jelenlegi alakulásával is.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban szintén azt állította, hogy az Egyesült Államok nem egyeztetett érdemben Oroszországgal a 28 pontos tervről.
Ezek a nyilatkozatok ellentmondanak több nyugati médium, köztük a brit Telegraph értesüléseinek, amelyek szerint a tervezetet egy múlt havi miami egyeztetésen készítette el Steve Witkoff, Trump különmegbízottja és Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó.
