Műszaki hiba miatt félpályás zár és jelzőőrös forgalomirányítás lassítja a közlekedést a 11-es főút szentendrei szakaszán,
Hihetetlen ajánlat: ilyen olcsón kb. még sosem tudtál elutazni Olaszországba
Budapestről Bolognába már alig több mint 11 ezer forintért lehet oda-vissza repülni, a Ryanair járatain például január végén is elérhetők ilyen árak. Az olasz város kulturális központként, gasztronómiájával és történelmi belvárosával kínál ideális célpontot egy rövid városlátogatásra, így a kedvező jegyek gyorsan elkelhetnek.
Filléres repjegyajánlatra bukkant a Filléres Utak: a Ryanair járatain Budapest és Bologna között oda-vissza már 11 627 forintért elérhetők jegyek. Az akció például január 22–26. közötti időpontban foglalható, de más dátumokra is érdemes rákeresni, hiszen a fapados légitársaság rendszeresen kínál hasonló árakat. A kedvező árú jegyek gyorsan elfogynak, így aki szeretne élni a lehetőséggel, annak érdemes mielőbb lépnie.
Bologna Észak-Olaszország egyik kulturális központja, amely híres egyeteméről, gasztronómiájáról és történelmi belvárosáról. A város a híres árkádok alatt tett sétákkal, az autentikus olasz konyha ízeivel és a közeli Emilia-Romagna borvidékek kínálatával várja az utazókat. A bolognai tészta, a mortadella és a régió borai mind kihagyhatatlan élményt jelentenek.
Az árak gyorsan változnak, így a rugalmasság és a gyors döntés kulcsfontosságú, ha valaki valóban fillérekből szeretne eljutni Olaszország egyik legizgalmasabb városába.
Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.
Amikor felvillan a legjobb árak és akciók ígérete, sokszor a határ másik oldalán is megkeressük azokat. De mennyire éri meg most? Mutatjuk!
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről.
Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei
A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.
Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.
Átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a kormány, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra.
A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd.
A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
