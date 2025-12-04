Hihetetlen ajánlat: ilyen olcsón kb. még sosem tudtál elutazni Olaszországba

Budapestről Bolognába már alig több mint 11 ezer forintért lehet oda-vissza repülni, a Ryanair járatain például január végén is elérhetők ilyen árak. Az olasz város kulturális központként, gasztronómiájával és történelmi belvárosával kínál ideális célpontot egy rövid városlátogatásra, így a kedvező jegyek gyorsan elkelhetnek.

Filléres repjegyajánlatra bukkant a Filléres Utak: a Ryanair járatain Budapest és Bologna között oda-vissza már 11 627 forintért elérhetők jegyek. Az akció például január 22–26. közötti időpontban foglalható, de más dátumokra is érdemes rákeresni, hiszen a fapados légitársaság rendszeresen kínál hasonló árakat. A kedvező árú jegyek gyorsan elfogynak, így aki szeretne élni a lehetőséggel, annak érdemes mielőbb lépnie.

Bologna Észak-Olaszország egyik kulturális központja, amely híres egyeteméről, gasztronómiájáról és történelmi belvárosáról. A város a híres árkádok alatt tett sétákkal, az autentikus olasz konyha ízeivel és a közeli Emilia-Romagna borvidékek kínálatával várja az utazókat. A bolognai tészta, a mortadella és a régió borai mind kihagyhatatlan élményt jelentenek.

Az árak gyorsan változnak, így a rugalmasság és a gyors döntés kulcsfontosságú, ha valaki valóban fillérekből szeretne eljutni Olaszország egyik legizgalmasabb városába.