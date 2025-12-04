2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
8 °C Budapest
Szupermarket pénztárosa burgonyát szkennel a pénztárnál, miközben a vásárló a háttérben várakozik. A nyüzsgő élelmiszerbolt hangulata a napi bevásárlási rutinok nyüzsgését érzékelteti.
Vásárlás

Ilyen árakkal tarolná le Magyarországot az orosz boltlánc: retteghet a Lidl, Aldi, PENNY?

Pénzcentrum
2025. december 4. 17:33

Az orosz Mere üzletlánc boltjában a nyitásra várakozva is hosszú sorok álltak: elnézve az árakat, ezen nem is nagyon csodálkozik senki. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy milyen miőségűek az elképesztően olcsón árult termékek.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, hosszas várakozás és a nyitás folyomatos tologatása után a napokban megnyílt Budapest XVIII. kerületében a Basket Market, az orosz Mere boltlánc első egysége. A pestszentlőrinci Besence utcában már a nyitás napján sorok várták, hogy bemehessenek és vásárolhassanak: elnézve az árakat ez nem is csoda, valóban erősen diszkontárakat találhatunk itt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mere boltlánc még tavaly nyáron jelentette be, hogy hamarosan Magyarországon is üzletet tervez nyitni, ám ennek időpontja vagy ezért, vagy azért folyamatosan csúszott. A boltlánc árlistáját aztán mi is közöltük, ebből derült ki, hogy Magyarországon is kimondottan alacsony árakat találhatunk majd a boltban. Most a ProMoms nevű TikTok-csatorna tartott egy "próbakört" az üzletben, ahol számos terméket bemutattak a követőknek.

Rögtön szembetűnik, hogy a Basket Plus az ígéreteknek megfelelően, valamint az eddig már bevált receptet követve egy hatalmas, hangárszerű épületben rendezkedett be, és polcokat se sokat találhatunk: szinte egy raktárban érezhetjük magunkat. A videót itt nézheted meg:

@promomshu

♬ eredeti hang - ProMomsHU

Meglepően alacsony már az elektronikai termékek ára is: egy sima hajszárító mindössze 3500 forint körül van, ami durván alámegy a márkásabb darabok árainak.  Aztán láthatjuk azt is, hogy egy nagyobb kiszerelésű mosópor is csak 1140 forint, szintén bőségesen alatta a márkásabb darabokénak. Azt a videót készítő TikToker is megjegyzi, hogy bár vásárolt a diszkontban szappant, öblítőt és mosószert, a minőségükről még nem tudott meggyőződni.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szintén elképesztően alacsony egy 16 kilogrammos állateledel ára is, ami mindössze 3000 forint: a kajákat illetően biztosan sokan élnek majd a mirelit sültkrumpli olcsóságával is, amiből egy nagy zsák 1500 forintot kóstál. A mirelit áruk esetében más szegmensben is megfigyelhető az olcsóság: gyorsfagyasztott húst, mirelit termékeket pár száz forintért vihetünk haza.

A videóban elhangzik, hogy aki a környéken lakik, nyilván igazán jó helyen van, csakhogy a belvárosból, esetleg messzebbről nem biztos, hogy ki fognak ide menni az emberek: kivéve akkor, ha tényleg egy nagyon nagy bevásárlást ejtenének meg. Nekik jó hír, hogy az árak alapján komolyan faraghatnak a családi költségvetésen: egy nagyobb vásárlással is biztosan sok ezer forintot spórolnak majd meg.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Budapest #aldi #lidl #diszkont #árak #penny #áruház #orosz #mosópor #elektronika #boltlánc #tiktok #árcsökkentés #mere

