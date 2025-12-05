A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Donald Trump új nemzetbiztonsági stratégiájában figyelmeztette az európai nemzeteket, hogy a "civilizációs megsemmisülés" fenyegeti őket, és 20 éven belül "felismerhetetlenné" válhatnak - írja a Daily Mail.
Az amerikai elnök ma tette közzé régóta várt stratégiai dokumentumát, amely éles kritikával illeti az európai szövetségeseket, és kijelenti, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja az EU-értékekkel, köztük a bevándorlási politikával szemben álló erőket.
A stratégia szerint az USA ellenállást épít Európa jelenlegi pályájával szemben az európai nemzeteken belül. A dokumentum Európa globális gazdasági részesedésének csökkenésére utal, és kijelenti:
Ezt a gazdasági hanyatlást elhomályosítja a civilizáció eltörlésének valós és még súlyosabb kilátása. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a kontinens 20 éven belül vagy hamarabb felismerhetetlenné válik.
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit. Johann Wadephul német külügyminiszter hangsúlyozta: "Az Egyesült Államok a legfontosabb szövetségesünk marad a NATO-ban. Ez a szövetség azonban a biztonságpolitikai kérdések kezelésére összpontosít. Képesnek tartjuk magunkat arra, hogy ezeket a kérdéseket teljes mértékben magunk vitassuk meg, és nincs szükségünk külső tanácsokra."
A stratégia szakít a korábbi amerikai szuperhatalmi törekvésekkel, kijelentve, hogy "az Egyesült Államok elutasítja a globális dominancia elhibázott koncepcióját". Ugyanakkor hozzáteszi, hogy az USA megakadályozza más hatalmak dominanciáját is, de "ez nem jelenti a vér és vagyon pazarlását minden nagy és közepes hatalom befolyásának korlátozására".
A dokumentum hangsúlyozza az amerikai katonai jelenlét átcsoportosítását a nyugati félteke "sürgős fenyegetéseinek" kezelésére, és a latin-amerikai dominancia erősítését, ahol a Trump-adminisztráció aktívan fellép a baloldali vezetők ellen, többek között Venezuelában.
A stratégia kevesebb figyelmet fordít a Közel-Keletre, megjegyezve, hogy Amerika történelmi oka a Közel-Keletre való összpontosításra csökkenni fog". Kínát elsősorban gazdasági versenytársként azonosítja, és felszólítja Japánt és Dél-Koreát, hogy járuljanak hozzá nagyobb mértékben Tajvan Kínával szembeni védelméhez.
A bevándorlással kapcsolatban a dokumentum egyértelműen fogalmaz: "A tömeges migráció korszakának véget kell érnie. A határbiztonság a nemzetbiztonság elsődleges eleme."
Címlapfotó: Peter Foley, MTI/MTVA
