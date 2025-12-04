Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével, miután kedden közel öt órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában - írta a BBC.
A Fehér Ház megerősítette a miami találkozó tervét, amely a moszkvai tárgyalások után következik. A Kreml szerint a keddi megbeszélések "nem hoztak kompromisszumot" az ukrajnai háború lezárásáról.
Donald Trump amerikai elnök a tárgyalásokat "meglehetősen jónak" értékelte, de hozzátette, hogy még korai lenne következtetéseket levonni, mivel "a tangóhoz ketten kellenek". Putin később kijelentette, hogy a konszenzus elérése nem lesz "könnyű feladat", és ismét hangsúlyozta Moszkva követelését, miszerint az ukrán csapatoknak ki kell vonulniuk a Donbasz régióból.
Az orosz állami média csütörtökön Putyint idézte: "Vagy fegyverrel szabadítjuk fel ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok elhagyják ezeket a területeket és beszüntetik ott a harcot." A moszkvai tárgyalásokon Trump veje, Jared Kushner is részt vett.
Trump szerint Witkoff és Kushner benyomása az volt, hogy Putyin "szeretné befejezni a háborút". Ezzel szemben Andrii Sybhia ukrán külügyminiszter azzal vádolta Putyint, hogy "pazarolja a világ idejét", míg Ukrajna washingtoni nagykövete, Olga Stefanishyna szerint "nem kell Oroszország ígéreteire várni".
Stefanishyna hozzátette, hogy a tárgyalások jelenlegi szakaszában "nem túl nagy az előrelépés", de a megbeszélések folytatódnak. "Mind Ukrajna, mind az Egyesült Államok számára világos, hogy Ukrajna elkötelezett az eredmény mellett. Ukrajna sokat fektetett abba, hogy igazságos és tartós békét érjen el országunkban," magyarázta.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy "a világ egyértelműen érzi, hogy valódi lehetőség van a háború befejezésére", de a tárgyalásokat "Oroszországra gyakorolt nyomásnak kell alátámasztania".
A Kreml szerint legalább két fő vitás pont maradt Moszkva és Kijev között: az orosz erők által elfoglalt ukrán területek sorsa és az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kérdése. Kijev és európai partnerei úgy vélik, hogy még békemegállapodás esetén is a leghatékonyabb elrettentés Oroszország jövőbeli támadásaival szemben Ukrajna NATO-tagsága lenne.
Oroszország határozottan ellenzi ezt a javaslatot, és Trump is többször jelezte, hogy nem szándékozik Kijevet a szövetségbe engedni. A Kreml szerint Ukrajna NATO-csatlakozása "kulcskérdés" volt a moszkvai tárgyalásokon.
Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint az orosz tárgyalási pozíciót megerősítették a közelmúltbeli harctéri sikerek. Az orosz erők novemberben mintegy 701 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, és jelenleg Ukrajna területének 19,3%-át ellenőrzik.
Miközben az orosz-amerikai kapcsolatok látszólag javulnak, Moszkva és Európa között nő a szakadék. Putyin azzal vádolta Európát, hogy szabotálja Oroszország kapcsolatait az Egyesült Államokkal, elfogadhatatlan követeléseket támaszt, és blokkolja a békefolyamatot.
Az Európai Bizottság eközben 90 milliárd eurós támogatást javasol Ukrajna számára, amely fedezné az ország finanszírozási szükségleteinek kétharmadát a következő két évben. A terv vagy egy "jóvátételi kölcsön" létrehozását igényelné a Brüsszelben befagyasztott orosz vagyonból, vagy nemzetközi hitelfelvételből finanszíroznák.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
