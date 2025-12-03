Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
Andrew Mountbatten-Windsor, a korábbi yorki herceg várhatóan nem kap kártérítést azért, amiért idő előtt távoznia kell a 30 szobás windsori rezidenciájából, mivel az ingatlan felújítása jelentős költségeket igényel. A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
András korábbi yorki herceg, nem kapja meg a kártérítést, amely azután járhatna neki, hogy idő előtt távoznia kell a windsori birtokon található, 30 szobás rezidenciájából az ingatlan állapota miatt – közölte a Crown Estate a CNN szerint.
A brit állami projektek és szolgáltatások hatékonyságát vizsgáló parlamenti bizottság (PAC) számára készített tájékoztatóban a Crown Estate azt írta:
az első értékelések alapján nagy valószínűséggel Andrew Mountbatten-Windsornak nem jár kártalanítás a bérleti szerződés idő előtti felmondásáért, ha figyelembe vesszük az állagmegóvási munkálatokat és a szükséges felújításokat.
A Crown Estate azt is hozzátette, hogy bár nem tartja valószínűnek, hogy bármilyen kártérítés járna, András korábbi herceg akár 488 342 fontot (kb. 211 millió forintot) is kaphatna, ha „nem lenne szükség bérleti időszak végi javításokra vagy helyreállításra”.
III. Károly király testvére költözését rendelte el a londontól nyugatra fekvő Windsor Great Park területén lévő ingatlanból, miután októberben bejelentette, hogy a Jeffrey Epsteinnel fenntartott baráti kapcsolata körüli botrány miatt megfosztják a hercegi titulusától. Az ingatlan – ahol 2003 óta él – egy 40 hektáros területen áll. Található rajta úszómedence, madárház, hat vendégház, kertészház, valamint külön szállás a királyi családot védő rendőrök számára.
A néhai II. Erzsébet királynő biztosította András részére a rezidenciát, amely a Crown Estate tulajdona. A herceg 2003-ban egymillió fontot fizetett érte, és a 75 éves bérleti szerződés értelmében – amely 2078. június 15-én járt volna le – őt terhelte a felújítások és a birtok fenntartásának költsége.
A korábbi herceg a londontól mintegy 160 kilométerre északra fekvő Sandringham birtokon kap új otthont, amely a brit uralkodó magántulajdona. A rezidencia költségeit III. Károly finanszírozza, de egy királyi forrás szerint András csak a karácsonyi ünnepek után költözik majd be.
A hír azzal egy időben érkezett, hogy a PAC kedden jelezte: vizsgálatot indít a Crown Estate ellen a bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerült kérdések miatt. Geoffrey Clifton-Brown, a bizottság elnöke és parlamenti képviselő megköszönte a Crown Estate és a Pénzügyminisztérium együttműködését, majd így fogalmazott: „Áttekintve a válaszokat, egyértelmű, hogy az általunk kapott információk jó alapot teremtenek a vizsgálathoz.”
„Most megvárjuk, milyen következtetésekre jut a NAO (National Audit Office), és az ebből származó bizonyítékokra építve jövő év elején vizsgálatot tartunk” – tette hozzá. A vizsgálat kiterjed majd a királyi család több bérleti szerződésére is, többek között Edward herceg windsor közeli Bagshot Park-i rezidenciájára, valamint a londoni Richmondban található Thatched House Lodge-ra, ahol Alexandra hercegnő és családja él.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
-
