Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől

Andrew Mountbatten-Windsor, a korábbi yorki herceg várhatóan nem kap kártérítést azért, amiért idő előtt távoznia kell a 30 szobás windsori rezidenciájából, mivel az ingatlan felújítása jelentős költségeket igényel. A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.

András korábbi yorki herceg, nem kapja meg a kártérítést, amely azután járhatna neki, hogy idő előtt távoznia kell a windsori birtokon található, 30 szobás rezidenciájából az ingatlan állapota miatt – közölte a Crown Estate a CNN szerint.

A brit állami projektek és szolgáltatások hatékonyságát vizsgáló parlamenti bizottság (PAC) számára készített tájékoztatóban a Crown Estate azt írta:

az első értékelések alapján nagy valószínűséggel Andrew Mountbatten-Windsornak nem jár kártalanítás a bérleti szerződés idő előtti felmondásáért, ha figyelembe vesszük az állagmegóvási munkálatokat és a szükséges felújításokat.

A Crown Estate azt is hozzátette, hogy bár nem tartja valószínűnek, hogy bármilyen kártérítés járna, András korábbi herceg akár 488 342 fontot (kb. 211 millió forintot) is kaphatna, ha „nem lenne szükség bérleti időszak végi javításokra vagy helyreállításra”.

III. Károly király testvére költözését rendelte el a londontól nyugatra fekvő Windsor Great Park területén lévő ingatlanból, miután októberben bejelentette, hogy a Jeffrey Epsteinnel fenntartott baráti kapcsolata körüli botrány miatt megfosztják a hercegi titulusától. Az ingatlan – ahol 2003 óta él – egy 40 hektáros területen áll. Található rajta úszómedence, madárház, hat vendégház, kertészház, valamint külön szállás a királyi családot védő rendőrök számára.

A néhai II. Erzsébet királynő biztosította András részére a rezidenciát, amely a Crown Estate tulajdona. A herceg 2003-ban egymillió fontot fizetett érte, és a 75 éves bérleti szerződés értelmében – amely 2078. június 15-én járt volna le – őt terhelte a felújítások és a birtok fenntartásának költsége.

A korábbi herceg a londontól mintegy 160 kilométerre északra fekvő Sandringham birtokon kap új otthont, amely a brit uralkodó magántulajdona. A rezidencia költségeit III. Károly finanszírozza, de egy királyi forrás szerint András csak a karácsonyi ünnepek után költözik majd be.

A hír azzal egy időben érkezett, hogy a PAC kedden jelezte: vizsgálatot indít a Crown Estate ellen a bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerült kérdések miatt. Geoffrey Clifton-Brown, a bizottság elnöke és parlamenti képviselő megköszönte a Crown Estate és a Pénzügyminisztérium együttműködését, majd így fogalmazott: „Áttekintve a válaszokat, egyértelmű, hogy az általunk kapott információk jó alapot teremtenek a vizsgálathoz.”

„Most megvárjuk, milyen következtetésekre jut a NAO (National Audit Office), és az ebből származó bizonyítékokra építve jövő év elején vizsgálatot tartunk” – tette hozzá. A vizsgálat kiterjed majd a királyi család több bérleti szerződésére is, többek között Edward herceg windsor közeli Bagshot Park-i rezidenciájára, valamint a londoni Richmondban található Thatched House Lodge-ra, ahol Alexandra hercegnő és családja él.