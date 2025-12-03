2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2018. április 26: A Buckingham-palota előlépcsője reggel, napfelkeltekor, amikor senki sincs a közelben.
Világ

Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől

Pénzcentrum
2025. december 3. 11:46

Andrew Mountbatten-Windsor, a korábbi yorki herceg várhatóan nem kap kártérítést azért, amiért idő előtt távoznia kell a 30 szobás windsori rezidenciájából, mivel az ingatlan felújítása jelentős költségeket igényel. A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.

András korábbi yorki herceg, nem kapja meg a kártérítést, amely azután járhatna neki, hogy idő előtt távoznia kell a windsori birtokon található, 30 szobás rezidenciájából az ingatlan állapota miatt – közölte a Crown Estate a CNN szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A brit állami projektek és szolgáltatások hatékonyságát vizsgáló parlamenti bizottság (PAC) számára készített tájékoztatóban a Crown Estate azt írta:

az első értékelések alapján nagy valószínűséggel Andrew Mountbatten-Windsornak nem jár kártalanítás a bérleti szerződés idő előtti felmondásáért, ha figyelembe vesszük az állagmegóvási munkálatokat és a szükséges felújításokat.

A Crown Estate azt is hozzátette, hogy bár nem tartja valószínűnek, hogy bármilyen kártérítés járna, András korábbi herceg akár 488 342 fontot (kb. 211 millió forintot) is kaphatna, ha „nem lenne szükség bérleti időszak végi javításokra vagy helyreállításra”.

Kapcsolódó cikkeink:

III. Károly király testvére költözését rendelte el a londontól nyugatra fekvő Windsor Great Park területén lévő ingatlanból, miután októberben bejelentette, hogy a Jeffrey Epsteinnel fenntartott baráti kapcsolata körüli botrány miatt megfosztják a hercegi titulusától. Az ingatlan – ahol 2003 óta él – egy 40 hektáros területen áll. Található rajta úszómedence, madárház, hat vendégház, kertészház, valamint külön szállás a királyi családot védő rendőrök számára.

A néhai II. Erzsébet királynő biztosította András részére a rezidenciát, amely a Crown Estate tulajdona. A herceg 2003-ban egymillió fontot fizetett érte, és a 75 éves bérleti szerződés értelmében – amely 2078. június 15-én járt volna le – őt terhelte a felújítások és a birtok fenntartásának költsége.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A korábbi herceg a londontól mintegy 160 kilométerre északra fekvő Sandringham birtokon kap új otthont, amely a brit uralkodó magántulajdona. A rezidencia költségeit III. Károly finanszírozza, de egy királyi forrás szerint András csak a karácsonyi ünnepek után költözik majd be.

A hír azzal egy időben érkezett, hogy a PAC kedden jelezte: vizsgálatot indít a Crown Estate ellen a bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerült kérdések miatt. Geoffrey Clifton-Brown, a bizottság elnöke és parlamenti képviselő megköszönte a Crown Estate és a Pénzügyminisztérium együttműködését, majd így fogalmazott: „Áttekintve a válaszokat, egyértelmű, hogy az általunk kapott információk jó alapot teremtenek a vizsgálathoz.”

„Most megvárjuk, milyen következtetésekre jut a NAO (National Audit Office), és az ebből származó bizonyítékokra építve jövő év elején vizsgálatot tartunk” – tette hozzá. A vizsgálat kiterjed majd a királyi család több bérleti szerződésére is, többek között Edward herceg windsor közeli Bagshot Park-i rezidenciájára, valamint a londoni Richmondban található Thatched House Lodge-ra, ahol Alexandra hercegnő és családja él.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #ingatlan #felújítás #anglia #luxusvilla #világ #kártérítés #nagy-britannia #iii. károly #andrás herceg #jeffrey epstein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:52
12:44
12:33
12:19
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
4 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbírálati díj
a bank által a hitel elbírálásakor felszámított díj, - illetve a határozott idejű hitel lejáratkori megújításakor a felszámítása - nem jelenti azt, hogy a hitelt meg is kapjuk, az csak a hitel bírálatáért fizetendő

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 11:41
Döntöttek Magyarország ultimátumáról: nincs kibúvó, eddig mindenképp le kell válni az orosz gázról
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 10:12
Hivatalos, hathavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája
Agrárszektor  |  2025. december 3. 12:31
Durva, ami Békés megyében zajlik: itt a vakcinázás sem segít