A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
Drámai jelentés érkezett Ukrajnáról: brutális katasztrófával kell szembenéznie az országnak
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
Ukrajna demográfiai jövőjét hosszú évtizedekre meghatározhatja a jelenleg is zajló orosz-ukrán konfliktus – derül ki az RBK jelentéséből, amelyet a Portfolio szemlézett.
"Ukrajna akár 10 millió embert is elveszíthet egy totális háború következtében. Ez az úgynevezett demográfiai szakadék, amelyről egyre több szó esik" – nyilatkozta Ella Libanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Demográfiai és Társadalomtudományi Intézetének igazgatója.
A szakértő kifejtette, hogy ez a szám nemcsak a harctéri veszteségeket és a civil áldozatokat foglalja magában, hanem a kivándorlókat, a jövőbeli halálozásokat, valamint a meg nem született gyermekek számát és a csökkenő születési arányt is. Libanova szerint bár korábban számítottak a külföldre menekült ukránok visszatérésére, ez a remény egyre halványabb.
A termékenységi mutatók tekintetében jelentős eltérések mutatkoznak a hivatalos adatok és a szakértői becslések között. Míg a cikk 2021-re vonatkozóan 2,1-es teljes termékenységi arányszámot (TFR) említ, a valóságban ez az érték a háború előtt inkább 1,3 körül mozoghatott, majd a konfliktus hatására 0,7 körüli szintre zuhant.
Ez a mutató jelenleg a világ legalacsonyabb értékei közé tartozik, hasonlóan Dél-Koreához, ahol nem háborús körülmények, hanem sajátos társadalmi tényezők okozták a születésszám drasztikus csökkenését. Libanova szerint a háború lezárultával a termékenységi ráta legfeljebb 1,6-ig emelkedhet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A jelenlegi helyzetben különösen nehéz pontos képet alkotni az ukrán társadalom méretéről, mivel a háborús körülmények között nem lehetséges népszámlálást tartani.
Ukrajna már a konfliktus kitörése előtt is komoly demográfiai kihívásokkal küzdött, beleértve a társadalom elöregedését, a csökkenő születésszámot és az elvándorlást. A szakértők szerint ezek a folyamatok a munkaerőpiac zsugorodásához és az állami bevételek csökkenéséhez vezethetnek, miközben a kormánynak növelnie kellene a szociális kiadásokat.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.