A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Történelmi bejelentést tett Zelenszkij: napokon belül aláírhatják az ukrajnai "békét"?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy kész együttműködni az USA-val annak érdekében, hogy Washington szándékai szerint érjen véget a közel négy éve tartó orosz–ukrán háború.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Az Egyesült Államok ultimátumot adott Ukrajnának: a Fehér Ház kilátásba helyezte, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat, ha nem fogadja el az amerikai közvetítéssel készült béketervezet kereteit.
Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij elnök beszédet intézett az ukrán néphez.
A szónoklatban drámai helyzetként jellemezte az ország előtt álló választást az orosz-amerikai béketerv kapcsán. "Vagy elveszítjük a méltóságunkat, vagy megkockáztatjuk egy kulcsfontosságú partner elvesztését. Vagy ez a 28 pont, vagy egy rendkívül nehéz tél, az eddigi legnehezebb" – fogalmazott az államfő.
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára. "Az ukrán nemzeti érdekeket figyelembe kell venni. Nyugodtan fogunk együtt dolgozni Amerikával és minden partnerünkkel, konstruktívan fogjuk keresni a megoldást" – ígérte Zelenszkij, hozzátéve, hogy érveket és alternatívákat fog javasolni.
Beszédében utalt a háború okozta fáradtságra is:
Népünk minden éjjel ágyúzásokat, rakétatámadásokat, ballisztikus csapásokat, sahíd drónok támadásait éli át. Az embereink nap mint nap elveszítenek valakit a szeretteik közül. A népünk nagyon, nagyon szeretné, ha véget érne a háború.
A sajtóhoz kiszivárgott információk szerint a béketerv értelmében Ukrajnának területeket kellene átadnia az ország keleti részén, és jelentősen csökkentenie kellene hadserege létszámát. Ezeket a feltételeket Zelenszkij korábban határozottan elutasította, mivel attól tartott, hogy egy ilyen megállapodás után Oroszország újra támadásba lendülne.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Ugyanakkor Zelenszkij mostani, a korábbinál engedékenyebb kommunikációja arra utal, reális veszélyként értékeli, hogy egy elutasítás esetén az Egyesült Államok megszüntetheti Ukrajna támogatását.
A The Guardian értesülései szerint Donald Trump azt szeretné, ha az ukránok hálaadásig, vagyis jövő csütörtökig elfogadnák a megállapodást.
Így, ha Zelenszkij a beszédében nem blöffölt, és valóban erősen fontolgatja a békekötést, akkor idáig kell döntést hoznia arról, hogy előnytelen feltételek mellett is hajlandó-e lezárni a háborút.
Az ukrán elnök korábbi aggodalmainak tükrében a békekötés egyik nagy kérdése az lehet a továbbiakban, hogy milyen biztonsági garanciákat kap Ukrajna a további konfliktusok elkerülésének biztosításához.
