Sokkoló, hogy mi történik éppen az IKEA-val: Trump keze is benne van - meg se lehet állítani?

Az IKEA stratégiai irányváltást hajt végre az amerikai piacon: növelni kívánja a helyi beszerzések arányát, hogy csökkentse a vámterheket és a szállítási költségeket, miközben felgyorsítja tengerentúli terjeszkedését - tudósított a Reuters.

A svéd bútorkereskedelmi óriás ellátási láncának átalakítását részben a Donald Trump elnöksége alatt bevezetett vámok ösztönzik, amelyek jelentősen megdrágították a bútorok, könyvespolcok és matracok importját az Egyesült Államokba.

Ez a lépés jelentős fordulatot jelent a vállalat korábbi stratégiájához képest, hiszen az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent az USA-ban gyártott IKEA-termékek aránya. A márka franchise-jogait birtokló Inter IKEA korábban Virginiában, Danville-ben üzemeltetett gyáregységet, amelyet 2019-ben bezárt, és a termelést visszatelepítette Európába.

A beszerzési források közelebb hozása az értékesítési piacokhoz az IKEA amerikai terjeszkedési stratégiáját támogatja. Az Egyesült Államok a vállalat második legnagyobb piaca, emellett a régióban Kanadában, Mexikóban, Chilében és Kolumbiában is jelen van, valamint Costa Rica és Panama területén is tervez üzletnyitást.

"Úgy tervezzük az ellátási lánc-hálózatunkat, hogy sokkal ellenállóbb, robusztusabb és rugalmasabb legyen" – nyilatkozta a Reutersnek Susanne Waidzunas, az Inter IKEA globális beszerzési vezetője, hozzátéve, hogy az észak- és dél-amerikai áruházak nagymértékben függenek a tengeren túlról érkező bútoroktól, hosszú szállítási időkkel.

"Minél közelebb tudunk gyártani, annál gyorsabban tudunk reagálni ellátási oldalról – mind a kereslet emelkedésekor, mind pedig visszaesésekor."

Az alacsony árakról ismert svéd vállalat az amerikai piacon több termékkategóriában is kénytelen volt áremelést végrehajtani a vámterhek kompenzálására. Ennek ellenére az értékesítési adatok két egymást követő évben is csökkenést mutattak, ami arra késztette a céget, hogy árcsökkentésekkel próbálja visszacsábítani az inflációtól sújtott vásárlókat.

Bár az amerikai gyártás költségesebb, a globális szállítmányozás a Covid–19 járvány óta jelentősen drágább és kiszámíthatatlanabb lett, ami újraértékelte a helyi beszerzés előnyeit.

Az IKEA amerikai piacán jelenleg sokkal nagyobb mértékben támaszkodik importra, mint más régiókban: a helyben gyártott termékek aránya mindössze 15 százalék, ami még a 2014-es 19 százalékos szinthez képest is visszaesést jelent. Összehasonlításképpen Európában az értékesített termékek 70 százaléka, Ázsiában pedig 80 százaléka regionális gyártásból származik. A vállalat legfontosabb beszállítói országai jelenleg Kína, Németország, Olaszország, Litvánia és Lengyelország.