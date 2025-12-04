Lecsillapodott a botrány: bojkottal fenyegetőztek az irániak a vb-sorsolás előtt

Az iráni labdarúgó-válogatott delegációja - a jelenlegi állás szerint - részt vesz a 2026-os világbajnokság pénteki sorsolásán az Egyesült Államokban: korábban bojkottal fenyegetőztek a vízumkiadás körüli vita miatt - írja a BBC.

Irán eredetileg kilenc vízumot igényelt, de csak négyet kapott meg, köztük nem szerepelt Mehdi Taj, az iráni labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke sem.

Az iráni szövetség korábban jelezte, hogy senki nem utazik a sorsolásra, "hacsak nem adják ki az összes vízumot", azonban Amir Ghalenoi szövetségi kapitány és Omid Jamali, az FFIRI nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője végül mégis elutazott az Egyesült Államokba.

A sorsolást magyar idő szerint pénteken 18:00 órakor tartják Washingtonban. Irán hetedik alkalommal, sorozatban negyedszer kvalifikálta magát a világbajnokságra.

Az Egyesült Államok, amely Kanadával és Mexikóval közösen rendezi a tornát, régóta szigorú vízumkorlátozásokat alkalmaz az irániakkal szemben politikai és biztonsági okokból.

Donald Trump amerikai elnök júniusban végrehajtási rendeletet írt alá, amely megtiltja 12 ország állampolgárainak belépését az USA-ba biztonsági fenyegetésekre hivatkozva. Irán is szerepel a tiltólistán, bár a rendelet elvileg kivételt tesz a világbajnokságra és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára utazó sportolók és edzők számára.