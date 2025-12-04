2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amerikai vízum, szüreti térkép és útlevél háttér
Sport

Lecsillapodott a botrány: bojkottal fenyegetőztek az irániak a vb-sorsolás előtt

Pénzcentrum
2025. december 4. 19:15

Az iráni labdarúgó-válogatott delegációja - a jelenlegi állás szerint - részt vesz a 2026-os világbajnokság pénteki sorsolásán az Egyesült Államokban: korábban bojkottal fenyegetőztek a vízumkiadás körüli vita miatt - írja a BBC.

Irán eredetileg kilenc vízumot igényelt, de csak négyet kapott meg, köztük nem szerepelt Mehdi Taj, az iráni labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke sem.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iráni szövetség korábban jelezte, hogy senki nem utazik a sorsolásra, "hacsak nem adják ki az összes vízumot", azonban Amir Ghalenoi szövetségi kapitány és Omid Jamali, az FFIRI nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője végül mégis elutazott az Egyesült Államokba.

A sorsolást magyar idő szerint pénteken 18:00 órakor tartják Washingtonban. Irán hetedik alkalommal, sorozatban negyedszer kvalifikálta magát a világbajnokságra.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Spain
0
2.
Argentina
0
3.
France
0
4.
England
0
5.
Portugal
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.04.

Az Egyesült Államok, amely Kanadával és Mexikóval közösen rendezi a tornát, régóta szigorú vízumkorlátozásokat alkalmaz az irániakkal szemben politikai és biztonsági okokból.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Donald Trump amerikai elnök júniusban végrehajtási rendeletet írt alá, amely megtiltja 12 ország állampolgárainak belépését az USA-ba biztonsági fenyegetésekre hivatkozva. Irán is szerepel a tiltólistán, bár a rendelet elvileg kivételt tesz a világbajnokságra és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára utazó sportolók és edzők számára.
Címlapkép: Getty Images
#sorsolás #foci #sport #egyesült államok #vízum #nemzetközi #labdarúgás #donald trump #világbajnokság #irán #kanada #mexikó #bojkott #washington #FIFA #vb 2026 #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:33
19:15
19:01
18:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 4.
Fusi melók, amikkel otthonról is megduplázhatod a fizetésed: még 2025-ben is bőven megéri belevágni
2025. december 4.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
3 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
3
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
4 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
5
1 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 19:01
Rettegett betegség tért vissza: vészharangot kongat a WHO, rengeteg gyerek lehet veszélyben
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 18:09
Kvíz: Otthon vagy a sztárvilágban, tudod ki rejtőzik a művésznév mögött? Lássuk, mennyit tudsz a 10-ből!
Agrárszektor  |  2025. december 4. 19:32
Sok gazda már így műveli a talajt: tudhatnak valamit?