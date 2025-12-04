Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Lecsillapodott a botrány: bojkottal fenyegetőztek az irániak a vb-sorsolás előtt
Az iráni labdarúgó-válogatott delegációja - a jelenlegi állás szerint - részt vesz a 2026-os világbajnokság pénteki sorsolásán az Egyesült Államokban: korábban bojkottal fenyegetőztek a vízumkiadás körüli vita miatt - írja a BBC.
Irán eredetileg kilenc vízumot igényelt, de csak négyet kapott meg, köztük nem szerepelt Mehdi Taj, az iráni labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke sem.
Az iráni szövetség korábban jelezte, hogy senki nem utazik a sorsolásra, "hacsak nem adják ki az összes vízumot", azonban Amir Ghalenoi szövetségi kapitány és Omid Jamali, az FFIRI nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője végül mégis elutazott az Egyesült Államokba.
A sorsolást magyar idő szerint pénteken 18:00 órakor tartják Washingtonban. Irán hetedik alkalommal, sorozatban negyedszer kvalifikálta magát a világbajnokságra.
Az Egyesült Államok, amely Kanadával és Mexikóval közösen rendezi a tornát, régóta szigorú vízumkorlátozásokat alkalmaz az irániakkal szemben politikai és biztonsági okokból.
Donald Trump amerikai elnök júniusban végrehajtási rendeletet írt alá, amely megtiltja 12 ország állampolgárainak belépését az USA-ba biztonsági fenyegetésekre hivatkozva. Irán is szerepel a tiltólistán, bár a rendelet elvileg kivételt tesz a világbajnokságra és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára utazó sportolók és edzők számára.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének.
A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt.
Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát.
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában,
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye
Isack Hadjar jövőre Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett. Yuki Tsunoda kikerül az...
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
