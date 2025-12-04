Még közel sincs vége a háborúnak: az ukránok Moszkvát támadták az éjjel

Ukrajna átfogó dróntámadást indított Oroszország ellen, melynek során az orosz légvédelem 76 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette. A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az éjszaka folyamán intenzív ukrán dróntámadás érte az ország területét. A légvédelem összesen 76 pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg különböző régiókban, bár a valós támadó eszközök száma ennél feltehetően magasabb lehetett, mivel az elfogási hatékonyság ritkán éri el a 100 százalékot - írta meg a Portfolio.

A hivatalos jelentés alapján a legtöbb drónt Rosztov régió felett semlegesítették, ahol 16 eszközt fogtak el. Sztavropol térségében 14, Belgorod felett 7, Brjanszk légterében 4, Voronyezs régiójában 3, míg Moszkva környékén 1 drónt semmisítettek meg. Emellett támadás érte Orjol, Rjazan, Tula, Krasznodár, Lipeck és Nizsnij Novgorod régiókat is.

Az orosz hatóságok szerint a megszállt Krím-félsziget felett további 21 ukrán drónt fogtak el. Fontos megjegyezni, hogy a Krím a nemzetközi jog szerint Ukrajna része, bár Oroszország 2014 óta saját területének tekinti, ahogyan az Azovi-tengert is, amelyen a nemzetközi jog szerint Ukrajnával osztozik.

A Moszkva elleni támadásról Szergej Szobjanin, a főváros polgármestere külön közleményt adott ki MAX csatornáján. "A Moszkva elleni támadást a légvédelem elhárította, de a becsapódó roncsok károkat okoztak, a katasztrófavédelem kivonult a helyszínre" - írta a városvezető. A megfogalmazás arra utal, hogy az átlagosnál valószínűleg jelentősebb károk keletkezhettek, bár ezek pontos mértékéről nem számolt be.

Oroszország és Ukrajna a konfliktus során rendszeresen indít nagy hatótávolságú drónokkal támadásokat egymás területe ellen. Mindkét fél azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad, míg a másik oldalt azzal vádolja, hogy terrorista szándékkal polgári létesítményeket vesz célba.