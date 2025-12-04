2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
6 °C Budapest
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Még közel sincs vége a háborúnak: az ukránok Moszkvát támadták az éjjel

Pénzcentrum
2025. december 4. 10:14

Ukrajna átfogó dróntámadást indított Oroszország ellen, melynek során az orosz légvédelem 76 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette. A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az éjszaka folyamán intenzív ukrán dróntámadás érte az ország területét. A légvédelem összesen 76 pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg különböző régiókban, bár a valós támadó eszközök száma ennél feltehetően magasabb lehetett, mivel az elfogási hatékonyság ritkán éri el a 100 százalékot - írta meg a Portfolio.

A hivatalos jelentés alapján a legtöbb drónt Rosztov régió felett semlegesítették, ahol 16 eszközt fogtak el. Sztavropol térségében 14, Belgorod felett 7, Brjanszk légterében 4, Voronyezs régiójában 3, míg Moszkva környékén 1 drónt semmisítettek meg. Emellett támadás érte Orjol, Rjazan, Tula, Krasznodár, Lipeck és Nizsnij Novgorod régiókat is.

Az orosz hatóságok szerint a megszállt Krím-félsziget felett további 21 ukrán drónt fogtak el. Fontos megjegyezni, hogy a Krím a nemzetközi jog szerint Ukrajna része, bár Oroszország 2014 óta saját területének tekinti, ahogyan az Azovi-tengert is, amelyen a nemzetközi jog szerint Ukrajnával osztozik.

A Moszkva elleni támadásról Szergej Szobjanin, a főváros polgármestere külön közleményt adott ki MAX csatornáján. "A Moszkva elleni támadást a légvédelem elhárította, de a becsapódó roncsok károkat okoztak, a katasztrófavédelem kivonult a helyszínre" - írta a városvezető. A megfogalmazás arra utal, hogy az átlagosnál valószínűleg jelentősebb károk keletkezhettek, bár ezek pontos mértékéről nem számolt be.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Oroszország és Ukrajna a konfliktus során rendszeresen indít nagy hatótávolságú drónokkal támadásokat egymás területe ellen. Mindkét fél azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad, míg a másik oldalt azzal vádolja, hogy terrorista szándékkal polgári létesítményeket vesz célba.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #krím #oroszország #világ #drón #támadás #háború #orosz-ukrán háború #moszkva #légvédelem

