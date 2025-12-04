November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Még közel sincs vége a háborúnak: az ukránok Moszkvát támadták az éjjel
Ukrajna átfogó dróntámadást indított Oroszország ellen, melynek során az orosz légvédelem 76 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette. A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az éjszaka folyamán intenzív ukrán dróntámadás érte az ország területét. A légvédelem összesen 76 pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg különböző régiókban, bár a valós támadó eszközök száma ennél feltehetően magasabb lehetett, mivel az elfogási hatékonyság ritkán éri el a 100 százalékot - írta meg a Portfolio.
A hivatalos jelentés alapján a legtöbb drónt Rosztov régió felett semlegesítették, ahol 16 eszközt fogtak el. Sztavropol térségében 14, Belgorod felett 7, Brjanszk légterében 4, Voronyezs régiójában 3, míg Moszkva környékén 1 drónt semmisítettek meg. Emellett támadás érte Orjol, Rjazan, Tula, Krasznodár, Lipeck és Nizsnij Novgorod régiókat is.
Az orosz hatóságok szerint a megszállt Krím-félsziget felett további 21 ukrán drónt fogtak el. Fontos megjegyezni, hogy a Krím a nemzetközi jog szerint Ukrajna része, bár Oroszország 2014 óta saját területének tekinti, ahogyan az Azovi-tengert is, amelyen a nemzetközi jog szerint Ukrajnával osztozik.
A Moszkva elleni támadásról Szergej Szobjanin, a főváros polgármestere külön közleményt adott ki MAX csatornáján. "A Moszkva elleni támadást a légvédelem elhárította, de a becsapódó roncsok károkat okoztak, a katasztrófavédelem kivonult a helyszínre" - írta a városvezető. A megfogalmazás arra utal, hogy az átlagosnál valószínűleg jelentősebb károk keletkezhettek, bár ezek pontos mértékéről nem számolt be.
Oroszország és Ukrajna a konfliktus során rendszeresen indít nagy hatótávolságú drónokkal támadásokat egymás területe ellen. Mindkét fél azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad, míg a másik oldalt azzal vádolja, hogy terrorista szándékkal polgári létesítményeket vesz célba.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
