2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
USA zászló és orosz zászló egymás mellett, különböző kezelésekkel.
Világ

Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek

MTI
2025. december 2. 18:32

Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.

Dmitrij Peszkovnak, az orosz elnök sajtótitkárának előzetes tájékoztatása szerint az amerikai felet Steve Witkoff, az elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump veje képviseli.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Peszkov az indiai médiának tartott moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta: a találkozó addig tart, ameddig szükséges. A dél-ázsiai ország azért részesült kedden megkülönböztetett bánásmódban, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök a hét másodok felében állami látogatást tesz Indiában.

Kapcsolódó cikkeink:

"Lehetőségük lesz megvitatni azokat az ukrán-amerikai megállapodásokat, amelyeket a megoldás keresésében elértek" - mondta a sajtótitkár. A Kreml szóvivője szerint az amerikai fél az utóbbi két hétben intenzíven tárgyalt Ukrajna képviselőivel az Egyesült Államok elnökének tervéről.

"Nagyra értékeljük Donald Trumpnak és kormányának erőfeszítéseit, és szeretnénk sok nemzedéknyi időre megoldani biztonsági problémáinkat" - tette hozzá. Witkoffot és Kushnert Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója fogadta a Domogyedovo-2 repülőtéren.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Fontos nap ez a béke ügyében: az a csapat, amely kiharcolta Trump elnök Gázai övezeti békemegállapodását, Moszkvába érkezik, hogy előmozdítsa Trump programját az ukrajnai béke érdekében" - írta előzetesen Dmitrijev az X-en.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #béke #kreml

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:15
19:01
18:55
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
3 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős deviza-adásvétel
Azon ügyletet jelenti, amely keretében az egyik fél egy adott pénznemben meghatározott összeget a másik félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében, mindezt a felek által meghatározott határidős értéknapon történő teljesítéssel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 19:01
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 18:12
Nem kertelt tovább, kimondta Putyin, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Agrárszektor  |  2025. december 2. 18:29
Olyan dolog jön Magyarországon, amire idén már nem lesz példa