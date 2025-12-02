Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Dmitrij Peszkovnak, az orosz elnök sajtótitkárának előzetes tájékoztatása szerint az amerikai felet Steve Witkoff, az elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump veje képviseli.
Peszkov az indiai médiának tartott moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta: a találkozó addig tart, ameddig szükséges. A dél-ázsiai ország azért részesült kedden megkülönböztetett bánásmódban, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök a hét másodok felében állami látogatást tesz Indiában.
"Lehetőségük lesz megvitatni azokat az ukrán-amerikai megállapodásokat, amelyeket a megoldás keresésében elértek" - mondta a sajtótitkár. A Kreml szóvivője szerint az amerikai fél az utóbbi két hétben intenzíven tárgyalt Ukrajna képviselőivel az Egyesült Államok elnökének tervéről.
"Nagyra értékeljük Donald Trumpnak és kormányának erőfeszítéseit, és szeretnénk sok nemzedéknyi időre megoldani biztonsági problémáinkat" - tette hozzá. Witkoffot és Kushnert Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója fogadta a Domogyedovo-2 repülőtéren.
"Fontos nap ez a béke ügyében: az a csapat, amely kiharcolta Trump elnök Gázai övezeti békemegállapodását, Moszkvába érkezik, hogy előmozdítsa Trump programját az ukrajnai béke érdekében" - írta előzetesen Dmitrijev az X-en.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
