Ezt mondta Putyin az amerikaiak békejavaslatára: így, hogy lesz vége a háborúnak?

A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart. Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai különmegbízott közel ötórás moszkvai tárgyalásán áttekintették Donald Trump béketervének lényegi elemeit.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán tisztázta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem utasította el teljesen az amerikai javaslatokat az ukrajnai békével kapcsolatban, csupán bizonyos elemeket talált elfogadhatatlannak. Oroszország továbbra is kész folytatni az együttműködést az Egyesült Államokkal, még a nézeteltérések ellenére is - számolt be róla a Guardian.

"Voltak, amiket elfogadtak, de vannak, amiket elfogadhatatlannak tartottak. Ez a kompromisszumkeresés a normális munkafolyamat része" – fogalmazott Peszkov. A Kreml szóvivője megjegyezte, hogy Trump szóvivője köszönetet mondott az amerikai elnöknek a tárgyalás összehívásáért, és kritizálta az európai vezetőket, akik szerinte "még mindig megszállottan törekednek arra, hogy stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra".

A keddi moszkvai találkozón Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott csaknem öt órán keresztül egyeztetett. Az amerikai delegáció tagja volt Jared Kushner, Donald Trump veje is, míg orosz részről Kirill Dmitrijev elnöki megbízott és Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó vett részt a megbeszélésen.

A tárgyalásról kevés konkrétum került nyilvánosságra, az orosz fél mindössze annyit közölt, hogy produktívnak értékeli a munkát. Jurij Usakov elmondása szerint nem az egyes részletpontokról tárgyaltak, hanem a teljes dokumentum lényegét tekintették át.

"Természetesen megvitattuk amerikai kollégáinkkal azoknak a tervezeteknek a tartalmát, amelyeket egy ideje Moszkvába továbbítottak, átnéztük ezeket a dokumentumokat, és nem a konkrét megfogalmazásokat, konkrét javaslatokat vitattuk meg, hanem az amerikai dokumentumokban foglaltak lényegét. Lehetőség nyílt arra, hogy részletesen megvitassuk a további közös munka kilátásait az ukrán válság hosszú távú békés rendezése érdekében" – nyilatkozta Usakov az Interfax orosz állami hírügynökségnek.