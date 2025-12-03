2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
trump putyin tárgyalás
Világ

Ezt mondta Putyin az amerikaiak békejavaslatára: így, hogy lesz vége a háborúnak?

Pénzcentrum
2025. december 3. 17:40

A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart. Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai különmegbízott közel ötórás moszkvai tárgyalásán áttekintették Donald Trump béketervének lényegi elemeit.  

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán tisztázta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem utasította el teljesen az amerikai javaslatokat az ukrajnai békével kapcsolatban, csupán bizonyos elemeket talált elfogadhatatlannak. Oroszország továbbra is kész folytatni az együttműködést az Egyesült Államokkal, még a nézeteltérések ellenére is - számolt be róla a Guardian.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Voltak, amiket elfogadtak, de vannak, amiket elfogadhatatlannak tartottak. Ez a kompromisszumkeresés a normális munkafolyamat része" – fogalmazott Peszkov. A Kreml szóvivője megjegyezte, hogy Trump szóvivője köszönetet mondott az amerikai elnöknek a tárgyalás összehívásáért, és kritizálta az európai vezetőket, akik szerinte "még mindig megszállottan törekednek arra, hogy stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra".

Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
EZ IS ÉRDEKELHET
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.

A keddi moszkvai találkozón Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott csaknem öt órán keresztül egyeztetett. Az amerikai delegáció tagja volt Jared Kushner, Donald Trump veje is, míg orosz részről Kirill Dmitrijev elnöki megbízott és Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó vett részt a megbeszélésen.

A tárgyalásról kevés konkrétum került nyilvánosságra, az orosz fél mindössze annyit közölt, hogy produktívnak értékeli a munkát. Jurij Usakov elmondása szerint nem az egyes részletpontokról tárgyaltak, hanem a teljes dokumentum lényegét tekintették át.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Természetesen megvitattuk amerikai kollégáinkkal azoknak a tervezeteknek a tartalmát, amelyeket egy ideje Moszkvába továbbítottak, átnéztük ezeket a dokumentumokat, és nem a konkrét megfogalmazásokat, konkrét javaslatokat vitattuk meg, hanem az amerikai dokumentumokban foglaltak lényegét. Lehetőség nyílt arra, hogy részletesen megvitassuk a további közös munka kilátásait az ukrán válság hosszú távú békés rendezése érdekében" – nyilatkozta Usakov az Interfax orosz állami hírügynökségnek.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #konfliktus #donald trump #politika #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #béke #kreml

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
51 perce
Minden OK, mondta putty, csak Ukrajna nem marad önálló, majd mi garantáljuk, hogy más ne foglalhassa el és ne viselhessen hadat ellenünk. A többi mehet ! Hja, a helyreállítás legyen Európa feladata, ha egyetértesz donald ....nulla nyereségel, mert azt elosztjuk kettőnk között...
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:10
19:01
18:47
18:30
18:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
4 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 19:01
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:13
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Agrárszektor  |  2025. december 3. 18:31
Soha nem látott mélység jöhet a magyar tejiparban