Orbán Viktor és Putyin telefonon egyeztetett: közeleg a budapesti békecsúcs

Orbán Viktor miniszterelnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a tervezett budapesti békecsúcs előkészületeiről. A magyar kormányfő ezt a Facebook-oldalán jelentette be: „Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!”

A Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő is megerősítette a beszélgetést. Peszkov elmondta, hogy Budapestet a találkozó helyszínéül azért választották, mert Magyarország "szuverén álláspontot" követ, még NATO- és EU-tagsága ellenére.

A szóvivő hozzátette, hogy jelenleg nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek (Nemzetközi Büntetőbíróság) is tagjai, amely érvényben tartja az orosz elnök ellen kiadott elfogatóparancsot.

A Kreml a későbbiekben további tájékoztatást ígért a csúcs részleteiről és a látogatás lehetséges módjáról.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA