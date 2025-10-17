A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Orbán Viktor és Putyin telefonon egyeztetett: közeleg a budapesti békecsúcs
Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett a tervezett budapesti békecsúcs előkészületeiről. A találkozót mindkét fél megerősítette, írja a Portfolio.
Orbán Viktor miniszterelnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a tervezett budapesti békecsúcs előkészületeiről. A magyar kormányfő ezt a Facebook-oldalán jelentette be: „Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!”
A Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő is megerősítette a beszélgetést. Peszkov elmondta, hogy Budapestet a találkozó helyszínéül azért választották, mert Magyarország "szuverén álláspontot" követ, még NATO- és EU-tagsága ellenére.
A szóvivő hozzátette, hogy jelenleg nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek (Nemzetközi Büntetőbíróság) is tagjai, amely érvényben tartja az orosz elnök ellen kiadott elfogatóparancsot.
A Kreml a későbbiekben további tájékoztatást ígért a csúcs részleteiről és a látogatás lehetséges módjáról.
Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le.
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.