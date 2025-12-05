Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
Ajándék a Mikulástól: rengeteg autós örülhet a holnapi üzemanyagáraknak, itt vannak a részletek
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu.
Mikulás alkalmából, december 6-tól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.
A ma aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén. 2025.12.05-ei átlagárak:
- 95-ös benzin: 569 Ft/liter
- Gázolaj: 579 Ft/liter
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet.
Őrült terepjárót készül piacra dobni a Mercedes: a magyar elit kedvence lehet az új csúcs G-osztály?
A Mercedes-Benz bemutatta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely közel tíz év után hozza vissza a legendás terepjáró nyitott változatát.
Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését.
Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Novemberben alig maradt el az egy évvel korábbi szinttől az újautó-piac, az év eddigi összesítése bő 7 százalékos növekedést mutat.
A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.
Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el
A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik.
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét nem hosszabbították meg, ezért leáll a pancsovai kőolajfinomító.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Az igénylés nem automatikus: a kedvezmény csak akkor jár, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi.
Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.
