Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Ajándék a Mikulástól: rengeteg autós örülhet a holnapi üzemanyagáraknak, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. december 5. 14:30

Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu.

Mikulás alkalmából, december 6-tól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

A ma aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén. 2025.12.05-ei átlagárak:

  • 95-ös benzin: 569 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
