2025. december 5.
10 °C Budapest
Las Vegas, 2024. június 10.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje támogatóihoz beszél választási nagygyûlésén a Las Vegas-i Sunset Parkban 2024. június 9-én. Az elnökválasztást november 5-én tartják az E
Világ

Döbbenetes adat látott napvilágot: kimondták az emberek, Donald Trump Európa ellensége

Pénzcentrum
2025. december 5. 11:45

Egy új felmérés szerint az európaiak közel fele ellenségként tekint Donald Trumpra, sokan tartanak egy Oroszországgal való háború lehetőségétől, és a többség szerint országuk nem lenne képes megvédeni magát egy ilyen konfliktusban - számolt be a The Guardian.

A Le Grand Continent európai vitafórum megbízásából készült kilencországos közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 48%-a tekint Trumpra Európa ellenségeként. Ez az arány Belgiumban 62%, Franciaországban 57%, míg Horvátországban csak 37%, Lengyelországban pedig mindössze 19%.

Jean-Yves Dormagen politológus professzor, a Cluster17 közvélemény-kutató ügynökség alapítója szerint "Európa-szerte a trumpizmust egyértelműen ellenséges erőnek tekintik", és ez a percepció egyre erősödik. Ennek ellenére az európaiak továbbra is fontosnak tartják az USA-val való stratégiai kapcsolatot, a megkérdezettek 48%-a szerint a kompromisszum lenne a helyes hozzáállás az amerikai kormánnyal szemben.

A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült. A válaszadók 51%-a szerint magas az Oroszországgal való nyílt konfliktus kockázata a következő években, 18% pedig nagyon magasnak tartja ezt a veszélyt. A vélemények erősen függnek az Oroszországtól való távolságtól: Lengyelországban a megkérdezettek 77%-a, míg Olaszországban csak 34%-a tartja magasnak a háború kockázatát.

A nemzeti katonai képességekbe vetett bizalom mindenhol alacsony, a kilenc ország válaszadóinak 69%-a úgy véli, hogy hazája "nem igazán" vagy "egyáltalán nem" képes megvédeni magát egy orosz agresszióval szemben. A franciák a legmagabiztosabbak, de még közöttük is csak 44% bízik országuk védelmi képességeiben.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a válaszadók 74%-a támogatja országuk EU-tagságát. Ez az arány Portugáliában (90%) és Spanyolországban (89%) a legmagasabb, míg Lengyelországban (68%) és Franciaországban (61%) a legalacsonyabb. A Brexit kapcsán a megkérdezettek 63%-a úgy véli, hogy a kilépés negatív hatással volt az Egyesült Királyságra, és csak 19% gondolja, hogy pozitív következményekkel járt.

Címlapfotó: Allison Dinner, MTI/MTVA 
#biztonság #európa #európai unió #felmérés #oroszország #világ #konfliktus #donald trump #közvélemény-kutatás #háború

