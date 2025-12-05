Az IKEA stratégiai irányváltást hajt végre az amerikai piacon: növelni kívánja a helyi beszerzések arányát, hogy csökkentse a vámterheket és a szállítási költségeket.
Döbbenetes adat látott napvilágot: kimondták az emberek, Donald Trump Európa ellensége
Egy új felmérés szerint az európaiak közel fele ellenségként tekint Donald Trumpra, sokan tartanak egy Oroszországgal való háború lehetőségétől, és a többség szerint országuk nem lenne képes megvédeni magát egy ilyen konfliktusban - számolt be a The Guardian.
A Le Grand Continent európai vitafórum megbízásából készült kilencországos közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 48%-a tekint Trumpra Európa ellenségeként. Ez az arány Belgiumban 62%, Franciaországban 57%, míg Horvátországban csak 37%, Lengyelországban pedig mindössze 19%.
Jean-Yves Dormagen politológus professzor, a Cluster17 közvélemény-kutató ügynökség alapítója szerint "Európa-szerte a trumpizmust egyértelműen ellenséges erőnek tekintik", és ez a percepció egyre erősödik. Ennek ellenére az európaiak továbbra is fontosnak tartják az USA-val való stratégiai kapcsolatot, a megkérdezettek 48%-a szerint a kompromisszum lenne a helyes hozzáállás az amerikai kormánnyal szemben.
A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült. A válaszadók 51%-a szerint magas az Oroszországgal való nyílt konfliktus kockázata a következő években, 18% pedig nagyon magasnak tartja ezt a veszélyt. A vélemények erősen függnek az Oroszországtól való távolságtól: Lengyelországban a megkérdezettek 77%-a, míg Olaszországban csak 34%-a tartja magasnak a háború kockázatát.
A nemzeti katonai képességekbe vetett bizalom mindenhol alacsony, a kilenc ország válaszadóinak 69%-a úgy véli, hogy hazája "nem igazán" vagy "egyáltalán nem" képes megvédeni magát egy orosz agresszióval szemben. A franciák a legmagabiztosabbak, de még közöttük is csak 44% bízik országuk védelmi képességeiben.
A felmérés azt is kimutatta, hogy a válaszadók 74%-a támogatja országuk EU-tagságát. Ez az arány Portugáliában (90%) és Spanyolországban (89%) a legmagasabb, míg Lengyelországban (68%) és Franciaországban (61%) a legalacsonyabb. A Brexit kapcsán a megkérdezettek 63%-a úgy véli, hogy a kilépés negatív hatással volt az Egyesült Királyságra, és csak 19% gondolja, hogy pozitív következményekkel járt.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Mit akar Donald Trump Venezuelától? Itt van a válasz minden fontos kérdésre, amit az USA dél-amerikai akciójáról tudni kell
November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
