2025. október 17. péntek Hedvig
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The White House in Washington DC, USA, South front Portico facing trees and garden.Official residence and workplace of the president of the United States.Sunset (or sunrise) scenic summer view of the iconic portico and the american
Világ

Mindent felforgathat Donald Trump, ha ezt tényleg meglépi: ennek nagyon nem fog örülni Putyin

Pénzcentrum
2025. október 17. 14:15

Trump megváltoztatta álláspontját az ukrán csapásmérésekről az orosz energetikai célpontok ellen a Putyinnal való találkozó után - tudta meg a CNN.

Az Egyesült Államok kibővítette hírszerzési információmegosztását Ukrajnával, beleértve az orosz területek mélyén található célpontokra vonatkozó adatokat is. Ez a stratégiai váltás azt követően történt, hogy a nyári alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó nem eredményezett békemegállapodást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai adminisztráció korábban arra kérte Ukrajnát, hogy tartózkodjon az orosz olaj-, gáz- és energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól a csúcstalálkozó előtt, miközben békemegállapodást próbáltak elérni Moszkvával. Azonban az USA zöld utat adott ezeknek a támadásoknak, miután a vezetők megállapodás nélkül távoztak Alaszkából.

Ukrajna most tudatosan az orosz energetikai infrastruktúrát célozza, mivel a befagyott frontvonalak és a több mint egymillió áldozat mellett ez az egyik utolsó lehetőség stratégiai hatás elérésére - állítja az egyik forrás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon. Trump jelezte, hogy nyitott az ötletre, és felvetette Tomahawk cirkálórakéták átadásának lehetőségét, hacsak Oroszország nem változtat jelentősen tárgyalási álláspontján.

Kapcsolódó cikkeink:

Trump kedden újságíróknak elmondta, hogy Zelenszkij nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne, amelyek lehetővé tennék Ukrajna számára, hogy mélyen az orosz területre hatoljon. Amikor vasárnap megkérdezték, hogy küldene-e ilyen rakétákat, Trump azt válaszolta: Meglátjuk... lehet.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az amerikai elnök állítólag többször is kifejezte ámulatát azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna képes lenne csapást mérni Moszkvára vagy Szentpétervárra. Egy Zelenszkijjel folytatott beszélgetés során Trump megkérdezte, hogy az ukrán hadsereg képes lenne-e eltalálni ezeket a városokat, mire az ukrán vezető azt válaszolta, hogy megfelelő fegyverekkel igen.

Az USA időközben jóváhagyta 3350 darab kiterjesztett hatótávolságú támadó rakéta (ERAM) eladását Ukrajnának, ami az első kézzelfogható lépés Trump részéről Ukrajna nagy hatótávolságú képességeinek megerősítésére a Putyinnal való csúcstalálkozó után.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #fegyver #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #rakéta #energetikai infrastruktúra #csapásmérés

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
TolllerBela
9 perce
Nem azzal terjeszti ki a háborút trumpli, ha segíti a megtámadott országot ! Ellenkezőleg !!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:19
14:15
14:03
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 17.
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
2025. október 17.
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
2025. október 17.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
3 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
5
2 hete
Hihetetlen, melyik ország szállt be Oroszország oldalán a háborúba: mit fog erre lépni Ukrajna?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 13:45
Így robbantana ki újabb AI-forradalmat a Microsoft: ezzel a ChatGPT sem versenyezhet
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 13:15
Hidegzuhanyként érhette Minszk bejelentése Putyint: sok mindent átírhat a geopolitikai színtéren
Agrárszektor  |  2025. október 17. 13:29
Durva jelentés látott napvilágot: ezt jó, ha mindenki tudja az élelmiszerekről