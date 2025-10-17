A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Mindent felforgathat Donald Trump, ha ezt tényleg meglépi: ennek nagyon nem fog örülni Putyin
Trump megváltoztatta álláspontját az ukrán csapásmérésekről az orosz energetikai célpontok ellen a Putyinnal való találkozó után - tudta meg a CNN.
Az Egyesült Államok kibővítette hírszerzési információmegosztását Ukrajnával, beleértve az orosz területek mélyén található célpontokra vonatkozó adatokat is. Ez a stratégiai váltás azt követően történt, hogy a nyári alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó nem eredményezett békemegállapodást.
Az amerikai adminisztráció korábban arra kérte Ukrajnát, hogy tartózkodjon az orosz olaj-, gáz- és energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól a csúcstalálkozó előtt, miközben békemegállapodást próbáltak elérni Moszkvával. Azonban az USA zöld utat adott ezeknek a támadásoknak, miután a vezetők megállapodás nélkül távoztak Alaszkából.
Ukrajna most tudatosan az orosz energetikai infrastruktúrát célozza, mivel a befagyott frontvonalak és a több mint egymillió áldozat mellett ez az egyik utolsó lehetőség stratégiai hatás elérésére - állítja az egyik forrás.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon. Trump jelezte, hogy nyitott az ötletre, és felvetette Tomahawk cirkálórakéták átadásának lehetőségét, hacsak Oroszország nem változtat jelentősen tárgyalási álláspontján.
Trump kedden újságíróknak elmondta, hogy Zelenszkij nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne, amelyek lehetővé tennék Ukrajna számára, hogy mélyen az orosz területre hatoljon. Amikor vasárnap megkérdezték, hogy küldene-e ilyen rakétákat, Trump azt válaszolta: Meglátjuk... lehet.
Az amerikai elnök állítólag többször is kifejezte ámulatát azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna képes lenne csapást mérni Moszkvára vagy Szentpétervárra. Egy Zelenszkijjel folytatott beszélgetés során Trump megkérdezte, hogy az ukrán hadsereg képes lenne-e eltalálni ezeket a városokat, mire az ukrán vezető azt válaszolta, hogy megfelelő fegyverekkel igen.
Az USA időközben jóváhagyta 3350 darab kiterjesztett hatótávolságú támadó rakéta (ERAM) eladását Ukrajnának, ami az első kézzelfogható lépés Trump részéről Ukrajna nagy hatótávolságú képességeinek megerősítésére a Putyinnal való csúcstalálkozó után.
