2025. november 28. péntek Stefánia
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Világ

Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után

Pénzcentrum
2025. november 28. 14:34

Az Európai Bizottság pénteken tudatta: Orbán Viktor moszkvai látogatása nem uniós felhatalmazással történt. Brüsszel hangsúlyozta, hogy az EU az egységet és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot tekinti mércének, és az unió külpolitikáját csak közösen lehet képviselni, írja a Portfolio.

Brüsszel pénteken gyorsan reagált arra, hogy Orbán Viktor Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal. Az Európai Bizottság egyértelművé tette: a magyar miniszterelnök látogatása nem az EU nevében, hanem „saját kezdeményezésre” történt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Paula Pinho, a Bizottság szóvivője a brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egyetlen tagállami vezető sem léphet fel az unió képviseletében olyan ügyekben, amelyek közös európai külpolitikát érintenek.

Pinho kiemelte: minden külpolitikai lépést abból a szempontból kell értékelni, hogy szolgálja-e az EU egységét és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot. Ennek fényében a Bizottság egyértelműen jelezte, hogy Orbán moszkvai útja nem tekinthető uniós mandátummal történő diplomáciai lépésnek.

Mindeközben Moszkvában lezárult az Orbán–Putyin találkozó, amely után nem tartottak közös sajtótájékoztatót, de az orosz hírügynökségeknek mindkét fél röviden nyilatkozott. Putyin szerint a két ország kapcsolatai „folyamatosan fejlődnek”, még a feszültségekkel teli nemzetközi környezetben is. Az orosz elnök pragmatikusnak nevezte Orbán hozzáállását, és kiemelte, hogy a magyar–orosz kereskedelem tavaly 7 százalékkal nőtt a szankciók ellenére. Emellett dicsérte Magyarország „kiegyensúlyozott” álláspontját az ukrajnai háború ügyében, és megköszönte, hogy Budapest kész lenne helyszínként szolgálni egy potenciális békecsúcsnak. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Orbán Viktor a tárgyaláson a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta, és reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt békekezdeményezései előmozdíthatják a háború lezárását.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai bizottság #oroszország #eu #világ #brüsszel #orbán viktor #vlagyimir putyin #külpolitika #orosz-ukrán háború #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:03
14:47
14:34
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
7 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
1 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
4
7 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 13:46
A Kreml megdöbbentő bejelentést tertt: értelmetlen bármilyen megállapodás Ukrajnával
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 13:03
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
Agrárszektor  |  2025. november 28. 14:31
Ukrán fokhagymával tarolna nagyot sok termelő: tudhatnak valamit?