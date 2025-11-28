Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után

Az Európai Bizottság pénteken tudatta: Orbán Viktor moszkvai látogatása nem uniós felhatalmazással történt. Brüsszel hangsúlyozta, hogy az EU az egységet és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot tekinti mércének, és az unió külpolitikáját csak közösen lehet képviselni, írja a Portfolio.

Brüsszel pénteken gyorsan reagált arra, hogy Orbán Viktor Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal. Az Európai Bizottság egyértelművé tette: a magyar miniszterelnök látogatása nem az EU nevében, hanem „saját kezdeményezésre” történt.

Paula Pinho, a Bizottság szóvivője a brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egyetlen tagállami vezető sem léphet fel az unió képviseletében olyan ügyekben, amelyek közös európai külpolitikát érintenek.

Pinho kiemelte: minden külpolitikai lépést abból a szempontból kell értékelni, hogy szolgálja-e az EU egységét és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot. Ennek fényében a Bizottság egyértelműen jelezte, hogy Orbán moszkvai útja nem tekinthető uniós mandátummal történő diplomáciai lépésnek.

Mindeközben Moszkvában lezárult az Orbán–Putyin találkozó, amely után nem tartottak közös sajtótájékoztatót, de az orosz hírügynökségeknek mindkét fél röviden nyilatkozott. Putyin szerint a két ország kapcsolatai „folyamatosan fejlődnek”, még a feszültségekkel teli nemzetközi környezetben is. Az orosz elnök pragmatikusnak nevezte Orbán hozzáállását, és kiemelte, hogy a magyar–orosz kereskedelem tavaly 7 százalékkal nőtt a szankciók ellenére. Emellett dicsérte Magyarország „kiegyensúlyozott” álláspontját az ukrajnai háború ügyében, és megköszönte, hogy Budapest kész lenne helyszínként szolgálni egy potenciális békecsúcsnak.

Orbán Viktor a tárgyaláson a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta, és reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt békekezdeményezései előmozdíthatják a háború lezárását.