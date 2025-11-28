Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
Az Európai Bizottság pénteken tudatta: Orbán Viktor moszkvai látogatása nem uniós felhatalmazással történt. Brüsszel hangsúlyozta, hogy az EU az egységet és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot tekinti mércének, és az unió külpolitikáját csak közösen lehet képviselni, írja a Portfolio.
Brüsszel pénteken gyorsan reagált arra, hogy Orbán Viktor Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal. Az Európai Bizottság egyértelművé tette: a magyar miniszterelnök látogatása nem az EU nevében, hanem „saját kezdeményezésre” történt.
Paula Pinho, a Bizottság szóvivője a brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egyetlen tagállami vezető sem léphet fel az unió képviseletében olyan ügyekben, amelyek közös európai külpolitikát érintenek.
Pinho kiemelte: minden külpolitikai lépést abból a szempontból kell értékelni, hogy szolgálja-e az EU egységét és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot. Ennek fényében a Bizottság egyértelműen jelezte, hogy Orbán moszkvai útja nem tekinthető uniós mandátummal történő diplomáciai lépésnek.
Mindeközben Moszkvában lezárult az Orbán–Putyin találkozó, amely után nem tartottak közös sajtótájékoztatót, de az orosz hírügynökségeknek mindkét fél röviden nyilatkozott. Putyin szerint a két ország kapcsolatai „folyamatosan fejlődnek”, még a feszültségekkel teli nemzetközi környezetben is. Az orosz elnök pragmatikusnak nevezte Orbán hozzáállását, és kiemelte, hogy a magyar–orosz kereskedelem tavaly 7 százalékkal nőtt a szankciók ellenére. Emellett dicsérte Magyarország „kiegyensúlyozott” álláspontját az ukrajnai háború ügyében, és megköszönte, hogy Budapest kész lenne helyszínként szolgálni egy potenciális békecsúcsnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Orbán Viktor a tárgyaláson a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta, és reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt békekezdeményezései előmozdíthatják a háború lezárását.
Ukrajna és az Egyesült Államok visszatartja a genfi béketárgyalásokon kidolgozott terv részleteit európai szövetségeseiktől,
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.