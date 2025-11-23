Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
Az ukrán hadsereg összehangolt támadássorozatot hajtott végre a Donyeck régió energetikai infrastruktúrája ellen, négy különböző településen okozva robbanásokat rövid időn belül.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken, ahol két óra leforgása alatt négy különböző helyszínen történtek robbanások. A támadások elsősorban a térség elektromos hálózatát vették célba.
Az első incidens a Donyecktől keletre található Zureszben történt. Erről a támadásról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, sem a pontos célpontról, sem az alkalmazott fegyverzetről nem érkeztek részletes beszámolók - közölte a Portfolio.
Körülbelül egy órával később Dokucsevszkből jelentettek újabb támadást, ahol a közösségi médiában megosztott felvételeken egy találatot kapott elektromos alállomás látható.
A dokucsevszkivel közel egyidőben Donyeck megye keleti részén fekvő Sahtarszkban is robbanás történt, ahol szintén az energetikai infrastruktúra volt a célpont.
A támadássorozat negyedik helyszíne Sztaboveszeve volt, ahol a harmadik elektromos alállomást érte találat.
Szakértői vélemények szerint az ukrán haderő elsősorban drónokat alkalmaz az energetikai létesítmények elleni műveletekben, így valószínűsíthető, hogy ezúttal is pilóta nélküli eszközök jutottak át az orosz légvédelmi rendszeren.
Megvonnák a volt miniszterelnök életjáradékát: durva felelősségrevonás jöhet, a COVID-19-hez is köze van a dolognak
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
Az oroszok számára mesés forgatókönyvet vázol fel Donald Trump kiszivárgott terve: mit lép erre az EU?
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Kiszivárgott az USA béketerve: Trump olyan ukrán területeket is az oroszoknak adna, amit nem foglaltak el?
Donald Trump új béketerve szerint Oroszország megkapná Kelet-Ukrajna egyes, jelenleg ukrán kézen lévő területeit.
Itt a fordulat a Louvre kirablásának ügyében? Meglehetnek a tolvajok, de az ékszereknek esetében van egy óriási bökkenő
Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott, több mint 100 millió dollár értékű francia koronaékszerek ügyében.
Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során.
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
