Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost

Az ukrán hadsereg összehangolt támadássorozatot hajtott végre a Donyeck régió energetikai infrastruktúrája ellen, négy különböző településen okozva robbanásokat rövid időn belül.

Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken, ahol két óra leforgása alatt négy különböző helyszínen történtek robbanások. A támadások elsősorban a térség elektromos hálózatát vették célba.

Az első incidens a Donyecktől keletre található Zureszben történt. Erről a támadásról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, sem a pontos célpontról, sem az alkalmazott fegyverzetről nem érkeztek részletes beszámolók - közölte a Portfolio.

Körülbelül egy órával később Dokucsevszkből jelentettek újabb támadást, ahol a közösségi médiában megosztott felvételeken egy találatot kapott elektromos alállomás látható.

A dokucsevszkivel közel egyidőben Donyeck megye keleti részén fekvő Sahtarszkban is robbanás történt, ahol szintén az energetikai infrastruktúra volt a célpont.

A támadássorozat negyedik helyszíne Sztaboveszeve volt, ahol a harmadik elektromos alállomást érte találat.

Szakértői vélemények szerint az ukrán haderő elsősorban drónokat alkalmaz az energetikai létesítmények elleni műveletekben, így valószínűsíthető, hogy ezúttal is pilóta nélküli eszközök jutottak át az orosz légvédelmi rendszeren.