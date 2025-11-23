2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
Világ

Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost

Pénzcentrum
2025. november 23. 08:10

Az ukrán hadsereg összehangolt támadássorozatot hajtott végre a Donyeck régió energetikai infrastruktúrája ellen, négy különböző településen okozva robbanásokat rövid időn belül.  

Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken, ahol két óra leforgása alatt négy különböző helyszínen történtek robbanások. A támadások elsősorban a térség elektromos hálózatát vették célba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első incidens a Donyecktől keletre található Zureszben történt. Erről a támadásról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, sem a pontos célpontról, sem az alkalmazott fegyverzetről nem érkeztek részletes beszámolók - közölte a Portfolio.

Körülbelül egy órával később Dokucsevszkből jelentettek újabb támadást, ahol a közösségi médiában megosztott felvételeken egy találatot kapott elektromos alállomás látható.

A dokucsevszkivel közel egyidőben Donyeck megye keleti részén fekvő Sahtarszkban is robbanás történt, ahol szintén az energetikai infrastruktúra volt a célpont.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A támadássorozat negyedik helyszíne Sztaboveszeve volt, ahol a harmadik elektromos alállomást érte találat.

Szakértői vélemények szerint az ukrán haderő elsősorban drónokat alkalmaz az energetikai létesítmények elleni műveletekben, így valószínűsíthető, hogy ezúttal is pilóta nélküli eszközök jutottak át az orosz légvédelmi rendszeren.

Béke Ukrajnában: most van a legjobb esély egy megállapodásra, ezt el kell fogadniuk!
EZ IS ÉRDEKELHET
Béke Ukrajnában: most van a legjobb esély egy megállapodásra, ezt el kell fogadniuk!
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Címlapkép: Getty Images
#robbanás #ukrajna #világ #drón #támadás #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #donyeck #energetikai infrastruktúra

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:35
08:10
07:45
06:01
19:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 22.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 23. vasárnap
Kelemen, Klementina
47. hét
November 23.
Nemzetközi Aura nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
3
2 hete
Rendkívüli! Izlandon kellett leszállnia Orbán Viktor Washingtonba tartó gépének: mi történhetett?
4
2 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
5
2 hete
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 06:01
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
Agrárszektor  |  2025. november 23. 06:04
Egyre több magyar tart ilyen állatot: tényleg ennyire jó befektetés?