Az első körön átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez köthetik az idősek ellátásait?

A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat. A próbaszavazás eredménye mérsékli a feszültséget Friedrich Merz törékeny koalíciójában, és növeli az esélyét annak, hogy a pénteki parlamenti voksoláson is átmegy a javaslat.

A német konzervatív képviselők nagy többséggel szavaztak meg egy vitatott nyugdíjreform-csomagot egy frakcióülésen tartott próbaszavazáson, amelyet a parlamenti döntés előzetes főpróbájaként tartottak – mondták a jelenlévők a Reuters szerint.

Az eredmény csökkenti a további belső feszültség esélyét Friedrich Merz konzervatív kancellár koalíciójában, amelyet a szociáldemokratákkal együtt mindössze 12 szavazatos többség támogat a Bundestagban.

„Nagyjából tíz nem szavazat és négy tartózkodás volt” – számolt be az egyik résztvevő, jelezve, hogy a 208 fős konzervatív frakció elsöprő többsége támogatta az intézkedést. Többen a nemmel szavazók közül azt is jelezték, hogy a pénteki parlamenti voksoláson már igennel fognak szavazni, bár vannak fenntartásaik – tette hozzá a jelenlévő –, a frakcióvezetés pedig magabiztosan állítja, hogy a javaslat át fog menni.

A reformmal kapcsolatban a konzervatívok ifjúsági szervezete és több fiatal képviselő is kételyeket fogalmazott meg, mivel az 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékára rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.

Az ifjúsági szervezet attól tart, hogy a javaslat – amelyet különösen a szociáldemokraták szorgalmaznak – enyhítheti a nyomást egy szélesebb körű nyugdíjreform iránt, amelyet ők támogatnak.

Merz kancellár és Alexander Dobrindt belügyminiszter is határozottan kiállt a javaslat mellett – mondta a frakcióülésen jelen lévő forrás.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A keddi próbaszavazáson kialakult többség ellenére, a pénteki parlamenti voksolás előtt továbbra is maradt némi bizonytalanság.

A koalíció már többször elbukott fontos parlamenti szavazásokat, a leglátványosabban az év elején, amikor névtelen szakadárok miatt Merz nem kapta meg a kancellári kinevezéshez szükséges többséget. Aznap később azonban megismételt szavazáson már megerősítették tisztségében.

„Bízunk benne, hogy a konzervatívok biztosítani fogják a szükséges szavazatokat pénteken” – mondta Matthias Miersch szociáldemokrata frakcióvezető hétfőn, a saját képviselői ülését megelőzően.