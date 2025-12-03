A Mercedes-Benz bemutatta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely közel tíz év után hozza vissza a legendás terepjáró nyitott változatát.
Az első körön átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez köthetik az idősek ellátásait?
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat. A próbaszavazás eredménye mérsékli a feszültséget Friedrich Merz törékeny koalíciójában, és növeli az esélyét annak, hogy a pénteki parlamenti voksoláson is átmegy a javaslat.
A német konzervatív képviselők nagy többséggel szavaztak meg egy vitatott nyugdíjreform-csomagot egy frakcióülésen tartott próbaszavazáson, amelyet a parlamenti döntés előzetes főpróbájaként tartottak – mondták a jelenlévők a Reuters szerint.
Az eredmény csökkenti a további belső feszültség esélyét Friedrich Merz konzervatív kancellár koalíciójában, amelyet a szociáldemokratákkal együtt mindössze 12 szavazatos többség támogat a Bundestagban.
„Nagyjából tíz nem szavazat és négy tartózkodás volt” – számolt be az egyik résztvevő, jelezve, hogy a 208 fős konzervatív frakció elsöprő többsége támogatta az intézkedést. Többen a nemmel szavazók közül azt is jelezték, hogy a pénteki parlamenti voksoláson már igennel fognak szavazni, bár vannak fenntartásaik – tette hozzá a jelenlévő –, a frakcióvezetés pedig magabiztosan állítja, hogy a javaslat át fog menni.
A reformmal kapcsolatban a konzervatívok ifjúsági szervezete és több fiatal képviselő is kételyeket fogalmazott meg, mivel az 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékára rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Az ifjúsági szervezet attól tart, hogy a javaslat – amelyet különösen a szociáldemokraták szorgalmaznak – enyhítheti a nyomást egy szélesebb körű nyugdíjreform iránt, amelyet ők támogatnak.
Merz kancellár és Alexander Dobrindt belügyminiszter is határozottan kiállt a javaslat mellett – mondta a frakcióülésen jelen lévő forrás.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A keddi próbaszavazáson kialakult többség ellenére, a pénteki parlamenti voksolás előtt továbbra is maradt némi bizonytalanság.
A koalíció már többször elbukott fontos parlamenti szavazásokat, a leglátványosabban az év elején, amikor névtelen szakadárok miatt Merz nem kapta meg a kancellári kinevezéshez szükséges többséget. Aznap később azonban megismételt szavazáson már megerősítették tisztségében.
„Bízunk benne, hogy a konzervatívok biztosítani fogják a szükséges szavazatokat pénteken” – mondta Matthias Miersch szociáldemokrata frakcióvezető hétfőn, a saját képviselői ülését megelőzően.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.