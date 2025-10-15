2025. október 15. szerda Teréz
5 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, Oroszország - 2024. május 2: Orosz katonák állnak a Jarsz stratégiai rakétarendszer mellett a város utcáján a győzelmi parádé próbáján.
Világ

Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?

Nagy Béla Ádám
2025. október 15. 05:09

Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a GDP növekedésének nagy része a katonai szektorból származik, a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról. Szabó Dániel, a Portfolio makrogazdasági elemzője szerint a tartós katonai fókusz hosszú távon rontja a termelékenységet, fékezi az innovációt és veszélyezteti a társadalmi jólétet. Bendarzsevszkij Anton korábban arról beszélt, Moszkva bízik abban, hogy elérheti legalább a Donbasz teljes elfoglalását, és az olajpénzekből felhalmozott tartalékok évekre elegendő hátteret adnak ahhoz, hogy a lakosság terhei ellenére is folytassa a háborút. 

Oroszország gazdasága 2025 végére jelentős kihívásokkal néz szembe, amelyek középpontjában az Európai Unió által bevezetett gazdasági szankciók állnak. Ezek a szankciók célja, hogy csökkentsék Oroszország képességét a háború finanszírozására, és gyengítsék a politikai, katonai és gazdasági elit hatalmát. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugati szankciók hatására Oroszország gazdasága jelentős visszaesést szenvedett el. A reál GDP körülbelül 12%-kal csökkent, és a dollárban mért GDP veszteség meghaladja az 1,6 billió dollárt. A szankciók hatására a rubel árfolyama ingadozott, és az infláció növekedett, ami tovább nehezítette a gazdasági helyzetet.

Az energiaexport továbbra is kulcsfontosságú Oroszország gazdaságában. Bár az EU 2025 júliusában bevezette a 18. szankciós csomagot, amely szigorította az orosz kőolaj és földgáz importját, az EU tagállamok, mint Franciaország, Hollandia, Románia és Portugália, továbbra is vásároltak orosz energiát. Ezáltal Oroszország továbbra is jelentős bevételekre tett szert az energiaexportból.

Kapcsolódó cikkeink:

A széniparban Oroszország súlyos válsággal küzd. A szankciók, a globális szénárak csökkenése és a logisztikai költségek növekedése miatt a szénipari veszteségek 2025 első hét hónapjában 225 milliárd rubelt tettek ki, szemben a 2023-as 375 milliárd rubeles nyereséggel. Ez különösen a Donbasz régióban érezteti hatását, ahol az ipari infrastruktúra elavult, és az ukrán támogatások megszűntek.

Szabó Dániel, a Portfolio makrogazdasági elemzője szerint az orosz gazdaság 2025-ben egy kettős pályán mozog: miközben a hivatalos statisztikák 2,2%-os GDP-növekedést jeleznek, a valóságban a hadiipari termelés mesterséges felfutása mellett a civil gazdaság számos szegmense stagnál vagy visszaesik.

A hadiipari növekedés és a civil gazdaság gyengélkedése

A Világbank és más független elemzők szerint az orosz gazdaság növekedése torz, mivel döntően a hadiipari termelés mesterséges felfutására épül. A civil gazdaság számos szegmense stagnál vagy visszaesik, különösen a szolgáltatások, az autóipar és a fogyasztási cikkek gyártása. A termelékenység gyenge, a beruházások szerkezete torzult: a tőkejavak és a high-tech import visszaesése miatt a termelés szerkezete elmozdult az alacsony hozzáadott értékű, állami megrendelésektől függő ágazatok irányába. A középtávú kilátások stagnálást vetítenek előre, a potenciális növekedés évi 1% alá süllyedhet, mivel a munkaerőhiány, a tőkekivonás és a technológiai elszigetelődés tartósan fékezi a gazdasági kapacitást.

Hozzátette, ez a gazdasági torzulás a civil szektorban csak lassan válik érzékelhetővé. Oroszországban jelenleg félig szabad piac működik, mivel Vlagyimir Putyin félig autoriter rezsimet tart fenn.

Ebben a rendszerben az állam bármikor képes úgy beavatkozni a piac működésébe, hogy a hadiipari termelés zavartalanul folyjon, miközben a lakosság csupán enyhébb hiánygazdasági hatásokat tapasztalhat.

Az elemző szerint a Kreml jelenlegi gazdaságstabilizáló intézkedései három fő pillérre épülnek: a költségvetési expanzió fenntartására, a szigorú tőkekorlátozások érvényesítésére és a hadiipari rendelésállomány mesterséges biztosítására. A 2026-os költségvetésben a katonai és biztonsági kiadások a teljes büdzsé közel 40 százalékát teszik ki, miközben a szociális kiadások és az infrastruktúra részesedése csökken.

A kormány új adókat vezet be – például a vállalati nyereségadó kulcsát 20-ról 25 százalékra emelik, a bányászati adókat és az exportvámokat kiterjesztik –, ami rövid távon javítja a bevételeket, de hosszabb távon visszafoghatja a magánszektort.

A rubel mesterségesen gyenge, hogy maximalizálják a költségvetési bevételeket rubelben, miközben a jegybank 16 százalékos alapkamatot tart fenn az infláció letörésére. Szabó Dániel szerint ezek az intézkedések inkább rövid távú tűzoltásnak számítanak: fenntartják a gazdasági működést, de tovább mélyítik a szerkezeti torzulásokat, és nem teremtenek hosszú távon fenntartható növekedési alapot.

A háztartások már érzik a szankciókat?

Szabó Dániel, a Portfolio makrogazdasági elemzője szerint egyes területeken az orosz háztartások már egyértelműen érzik a gazdasági nehézségeket. A hivatalos infláció 8–9 százalék körül alakul, de az élelmiszerek és a háztartási cikkek ára gyakran 15–20 százalékkal emelkedett az elmúlt egy év során. A rubel gyengülése miatt az importtermékek drágák, a szankciók következtében pedig számos nyugati árucikk hiányzik, vagy gyengébb minőségű helyettesítőkkel pótolják azokat.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A reálbérek 2025 első felében 2–3 százalékkal csökkentek, miközben a munkaerőpiac paradox módon egyszerre feszes és stagnáló: a hadiipar és a logisztika munkaerőt von el, míg más szektorok – különösen az IT, az oktatás és a kereskedelem – leépítésekbe kezdtek

- fogalmazott az elemző.

Mint elmondta, az elmúlt héten több nagy ipari konglomerátum, például a Rosztec és az Uralvagonzavod részleges leállások és kényszerszabadságolások mellett működik, mert a hadi megrendelések volumene már nem képes teljes kapacitásukat fenntartani. Más nehézipari és bányászati vállalatok elbocsátásokba kezdtek. Szabó Dániel szerint a háztartások emiatt fokozatosan a megtakarításaikhoz nyúlnak, ami tovább gyengíti a belső fogyasztást.

Kifáradhat-e Oroszország?

Azzal kapcsolatban, hogy a háború mennyire terheli meg a gazdaságot a Portfolio elemzője úgy fogalmazott: a 2026-os büdzsé 36 ezer milliárd rubeles kiadásából mintegy 14,3 ezer milliárd rubel jut katonai és biztonsági célokra, ami a GDP több mint 7 százalékát jelenti.

Ez az arány a hidegháború vége óta nem látott szint, és az olajbevételekhez képest is túlzott. A Kreml egyre inkább rendkívüli bevételekre támaszkodik – például a Nemzeti Jóléti Alap felélésére és speciális hadiadókra –, de a Világbank szerint a jelenlegi ütemű katonai kiadás legfeljebb 2–3 évig fenntartható, hacsak nem növekednek tovább az energiahordozók exportbevételei.

A költségvetési hiány 2025-ben várhatóan a GDP 3,5 százalékát éri el, amit a pénzügyminisztérium főként rubelalapú államkötvények kibocsátásával finanszíroz – ezeket főként hazai bankok és állami alapok vásárolják, ám a modell hosszabb távon inflációs nyomást és pénzügyi kockázatokat hordoz.

A hadiipar túlsúlya komoly szerkezeti kockázatot rejt. Szabó Dániel szerint a gazdaság militarizálódása a források és a munkaerő torz elosztásához vezet: a növekedést egyre kevésbé a fogyasztás vagy az innováció, inkább az állami megrendelések és a katonai ipar tartja fenn. A magánszektor fokozatosan kiszorul a hitelezésből, a technológiai fejlesztések pedig egyre inkább hadicélokat szolgálnak. A Reuters elemzése szerint az ipari óriások, amelyek az elmúlt években a hadi termelésre álltak át, most kezdik megérezni, hogy a kereslet nem végtelen, és beruházásaik nehezen konvertálhatók vissza civil termékekre.

Szabó Dániel kiemeli: elméletileg a folyamat visszafordítható lenne, de csak jelentős politikai és gazdaságpolitikai fordulat esetén – például a háború lezárásával és a szankciók enyhítésével. Rövid távon Oroszország gyakorlatilag hadigazdasági pályán van: a GDP növekedésének több mint fele a katonai szektorhoz kapcsolódik, a költségvetési kiadások szerkezete militarizált, a humán tőke pedig a civil gazdaság rovására koncentrálódik a védelmi iparban. Ennek tartóssá válása hosszú távon csökkenti a termelékenységet, a technológiai megújulást és a társadalmi jólétet.

Bendarzsevszkij Anton a Péncentrumnak korábban elmondta, hogy az orosz gazdaság a hadigazdaság átmeneti lökete után kifulladt: a GDP csökken, magas az infláció, megugrott a költségvetési hiány, az exportbevételek esnek, a kamatok az egekben vannak, a munkaerőpiacot pedig a hadsereg és a védelmi ipar szívja fel kiugró bérekkel. Az ukrán csapások az energiaszektort is sebezhetővé tették, néhol üzemanyaghiány alakult ki.

Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
EZ IS ÉRDEKELHET
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.

Mindez azonban önmagában nem kényszeríti ki a háború lezárását. Moszkva katonailag most előnyben érzi magát, a Donbasz elfoglalását elérhető célnak tartja, ezért Putyin nem akar megállni. Az olajbevételekből felhalmozott tartalékok még évekre mozgásteret adnak, és az orosz vezetés kész elviselni a lakossági nehézségeket is – ahogy tette a szovjet időkben.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #európai unió #infláció #költségvetés #gazdaság #ukrajna #oroszország #dollár #portfolio #világ #munkaerőhiány #földgáz #gdp #elemzés #vlagyimir putyin #háború #rubel #szankciók #kőolaj #hadipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:03
05:09
04:05
23:00
21:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
1 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 06:03
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 23:00
Elrontották Szoboszlaiék a portugál ünnepet: elhoztak egy pontot Lisszabonból
Agrárszektor  |  2025. október 14. 20:32
Milliós kár éri a magyarokat emiatt: veled is bármikor megtörténhet a baj