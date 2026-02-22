2026. február 22. vasárnap Gerzson
A Cseh Köztársaság állami zászlói egy prágai kormányépület homlokzatán. Állam és politika
Világ

Kifakadt az államelnök: nem igaz, hogy Ukrajna okozta a háborút!

MTI
2026. február 22. 10:32

Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért. Hangsúlyozta, hogy a létrejövő béke hosszú távra meghatározza majd Európa jövőjét. Az elnök a háború elhúzódása ellenére is további segítségnyújtásra szólította fel a kormányt és a társadalmat, kiemelve a szolidaritás fontosságát.

A több száz résztvevő előtt elmondott szombati beszédében az elnök rámutatott: a konfliktus lezárásának módja alapvető hatással lesz a kontinens sorsára, ezért a béke megteremtéséig folytatni kell Kijev támogatását. Üdvözölte, hogy a kormány vállalta a nagy kaliberű lőszerek beszerzését célzó program folytatását Ukrajna számára, még akkor is, ha ehhez közvetlen költségvetési forrást már nem rendelnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Pavel károsnak ítélte azokat a véleményeket, amelyek az adományozók kifáradásáról szólnak; szerinte a cseh társadalmi szolidaritás továbbra is erős. Ezt bizonyítja az ukrán energetikai infrastruktúrát ért támadások után indított "SOS Kijev" kampány sikere is.

A kezdeményezéshez 96 ezer állampolgár csatlakozott, rövid idő alatt 187 millió koronát (közel hárommilliárd forintot) gyűjtve össze áramfejlesztőkre. Az elnök külön méltatta a vállalati szféra és az alapítványok szerepvállalását, kiemelve Renata Kellnerovát, az ország leggazdagabb emberét, akinek alapítványa nemrég 170 millió koronával (2,72 milliárd forint) segítette a védekező országot.

Kapcsolódó cikkeink:

Az államfő határozottan elhatárolódott azoktól a véleményektől, amelyek szerint az orosz agressziót maguk az ukránok provokálták volna ki. Reagált Filip Turek, az Autósok pártja (Motoristé sobě) vezetőjének kijelentésére is. Turek szerint a háború hátterében a nagyhatalmi politika, a NATO-bővítés és az etnikai feszültségek állnak.

Pavel erre röviden csak annyit közölt: ez egyszerűen nem igaz.

Az orosz támadás évfordulója alkalmából Prága mellett számos cseh nagyvárosban tartottak civil szervezésű megmozdulásokat. A rendezvényeken neves értelmiségiek is felszólaltak, köztük Agnieszka Holland lengyel filmrendező és Vásáryová Magda szlovák színésznő-diplomata. Utóbbi figyelmeztetett: az összefogásra és a szolidaritásra égető szükség van most, amikor az Egyesült Államok és egyes közép-európai országok elkötelezettsége meginogni látszik.

A Cseh Távirati Iroda (ČTK) adatai szerint a humanitárius szervezetek a konfliktus eddigi évei alatt 3,4 milliárd koronát gyűjtöttek. Az intézményi és vállalati adományokkal együtt a segítség összértéke meghaladja a 8,9 milliárd koronát (142,4 milliárd forint). Ezt az összeget az elmúlt években több milliárd korona értékű fegyverszállítás is kiegészítette.
