Bejelentette Donald Trump: megnyitja az UFO-aktákat

Donald Trump utasítást adott a Védelmi Minisztériumnak és más kormányzati szerveknek, hogy kezdjék meg a földönkívüli élettel, valamint az azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és repülő tárgyakkal (UFO) kapcsolatos titkosított dokumentumok feltárását és nyilvánosságra hozatalát - írta meg a The Guardian.

Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán jelentette be a lépést, miután a múlt héten Barack Obama korábbi elnök nagy visszhangot kiváltó kijelentéseket tett egy podcastban. Obama úgy fogalmazott, hogy az űrlények "valósak, de én nem láttam őket". Hozzátette, hogy az 51-es körzetben sincs titkos földalatti létesítmény, "hacsak nincs egy hatalmas összeesküvés, amelyet az Egyesült Államok elnöke elől is elrejtettek".

Trump csütörtökön az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén nyilatkozva azzal vádolta Obamát, hogy minősített információkat hozott nyilvánosságra. "Nem tudom, valósak-e vagy sem" – mondta a földönkívüliekről. Később hozzátette: "Lehet, hogy azzal zárom le az ügyet, hogy feloldom a titkosítást." Obama a hét elején pontosított: nem látott bizonyítékot arra, hogy idegenek "kapcsolatba léptek volna velünk". Ugyanakkor megjegyezte, hogy az univerzum méretét figyelembe véve statisztikailag jó esély van a földönkívüli élet létezésére.

A hét közepén Lara Trump, az elnök menye azt állította, hogy Trumpnak már kész beszéde van a földönkívüliekről, amelyet a "megfelelő időben" fog elmondani. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt nevetve reagált erre: "Egy űrlényekről szóló beszéd számomra is újdonság lenne."

Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet, amikor korábbi Pentagon-tisztviselők a haditengerészet által rögzített, ismeretlen repülő objektumokat ábrázoló felvételeket szivárogtattak ki a sajtónak. Ez vezetett ahhoz, hogy a Kongresszus 2022 májusában – ötven év után először – meghallgatást tartott a témában. A Pentagon azóta nagyobb átláthatóságot ígért. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a katonai jelentések jelentős része megoldatlan maradt, az azonosított esetek pedig jellemzően ártalmatlannak bizonyultak.