2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
UFO off country road.
Világ

Bejelentette Donald Trump: megnyitja az UFO-aktákat

Pénzcentrum
2026. február 20. 20:45

Donald Trump utasítást adott a Védelmi Minisztériumnak és más kormányzati szerveknek, hogy kezdjék meg a földönkívüli élettel, valamint az azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és repülő tárgyakkal (UFO) kapcsolatos titkosított dokumentumok feltárását és nyilvánosságra hozatalát - írta meg a The Guardian.

Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán jelentette be a lépést, miután a múlt héten Barack Obama korábbi elnök nagy visszhangot kiváltó kijelentéseket tett egy podcastban. Obama úgy fogalmazott, hogy az űrlények "valósak, de én nem láttam őket". Hozzátette, hogy az 51-es körzetben sincs titkos földalatti létesítmény, "hacsak nincs egy hatalmas összeesküvés, amelyet az Egyesült Államok elnöke elől is elrejtettek".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump csütörtökön az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén nyilatkozva azzal vádolta Obamát, hogy minősített információkat hozott nyilvánosságra. "Nem tudom, valósak-e vagy sem" – mondta a földönkívüliekről. Később hozzátette: "Lehet, hogy azzal zárom le az ügyet, hogy feloldom a titkosítást." Obama a hét elején pontosított: nem látott bizonyítékot arra, hogy idegenek "kapcsolatba léptek volna velünk". Ugyanakkor megjegyezte, hogy az univerzum méretét figyelembe véve statisztikailag jó esély van a földönkívüli élet létezésére.

Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.

A hét közepén Lara Trump, az elnök menye azt állította, hogy Trumpnak már kész beszéde van a földönkívüliekről, amelyet a "megfelelő időben" fog elmondani. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt nevetve reagált erre: "Egy űrlényekről szóló beszéd számomra is újdonság lenne."

Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet, amikor korábbi Pentagon-tisztviselők a haditengerészet által rögzített, ismeretlen repülő objektumokat ábrázoló felvételeket szivárogtattak ki a sajtónak. Ez vezetett ahhoz, hogy a Kongresszus 2022 májusában – ötven év után először – meghallgatást tartott a témában. A Pentagon azóta nagyobb átláthatóságot ígért. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a katonai jelentések jelentős része megoldatlan maradt, az azonosított esetek pedig jellemzően ártalmatlannak bizonyultak.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #amerika #világ #usa #donald trump #politika #hadsereg #amerikai egyesült államok #űr #űrkutatás #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:22
20:03
19:29
19:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
4 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
3
4 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
4
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
5
1 hete
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 20:22
Bevágta a durcit Donald Trump: 10 százalékos globális vámot vezet be az USA
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 19:00
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
Agrárszektor  |  2026. február 20. 20:31
Nagy változás jön: lépett a kormány a tejpiaci válság miatt
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel