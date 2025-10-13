Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus

Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben – jelentette be Kaja Kallas, az EU új külügyi és biztonságpolitikai vezetője. Mint fogalmazott, „Oroszország háborúsdit játszik, most már nem csak elméleti konfliktusban vagyunk.”

Kallas szerint Európa gazdasági erejét katonai elrettentéssé kell formálni, hogy az EU képes legyen megelőzni egy nyílt háborús konfliktust. Úgy látja, hogy Oroszország hibrid műveletei – kibertámadások, dezinformációs kampányok, migrációs nyomásgyakorlás – miatt folyamatos az eszkaláció veszélye, függetlenül attól, hogy Moszkva tudatosan törekszik-e konfrontációra az EU-val.

Az uniós külügyi vezető bejelentette: Brüsszel konkrét védelmi protokollokat készít elő, amelyekkel egységesen lehet reagálni és elrettenteni az orosz hibrid akciókat, NATO-együttműködésben.

„Nem háborút akarunk kiprovokálni, hanem épp ellenkezőleg: meg akarjuk akadályozni. Ehhez viszont világos útmutatókra és összehangolt válaszokra van szükség” – hangsúlyozta Kallas.