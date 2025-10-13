2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európai zászlók az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt nyári napokon
Világ

Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus

Pénzcentrum
2025. október 13. 17:32

Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben – jelentette be Kaja Kallas, az EU új külügyi és biztonságpolitikai vezetője. Mint fogalmazott, „Oroszország háborúsdit játszik, most már nem csak elméleti konfliktusban vagyunk.”

Kallas szerint Európa gazdasági erejét katonai elrettentéssé kell formálni, hogy az EU képes legyen megelőzni egy nyílt háborús konfliktust. Úgy látja, hogy Oroszország hibrid műveletei – kibertámadások, dezinformációs kampányok, migrációs nyomásgyakorlás – miatt folyamatos az eszkaláció veszélye, függetlenül attól, hogy Moszkva tudatosan törekszik-e konfrontációra az EU-val.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az uniós külügyi vezető bejelentette: Brüsszel konkrét védelmi protokollokat készít elő, amelyekkel egységesen lehet reagálni és elrettenteni az orosz hibrid akciókat, NATO-együttműködésben.

Kapcsolódó cikkeink:

„Nem háborút akarunk kiprovokálni, hanem épp ellenkezőleg: meg akarjuk akadályozni. Ehhez viszont világos útmutatókra és összehangolt válaszokra van szükség” – hangsúlyozta Kallas.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európai unió #külügyminisztérium #oroszország #világ #kibertámadás #vlagyimir putyin #nato #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:20
18:11
17:56
17:43
17:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
1 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 17:56
Kvíz: Megbabonáz az arany csillogása? Fogadjunk, ezt a 10 dolgot eddig nem tudtad róla!
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 16:04
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
Agrárszektor  |  2025. október 13. 17:34
Tovább drágul a tojás, nem látszik az áremelkedés vége