Máris meggondolta magát Donald Trump? Egy sor országot már felmentett az új, globális vám alól

Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen. Washington tízszázalékos általános importvámot vezetett be, ám az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (USMCA) hatálya alá tartozó termékek többsége egyelőre kivételt képez - írta meg a Portfolio.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság korábbi döntése, amely több, a Trump-korszakból származó vámtarifát is érvénytelenített, érezhetően enyhítette a két szomszédos országra nehezedő gazdasági nyomást. Washington azonban nem késlekedett a válasszal, és gyorsan új eszközhöz nyúlt a kereskedelempolitikában.

Az Egyesült Államok általános, tízszázalékos vámot vetett ki a külföldi árukra, ami komoly kihívás elé állítja a nemzetközi partnereket. A szigorítás alól azonban jelentős kivételt tettek: az USMCA keretében érkező termékek nagy része mentesül az új teher alól. Mindezek ellenére a háromoldalú szabadkereskedelmi megállapodás hosszú távú jövője bizonytalanná vált.