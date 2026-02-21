2026. február 21. szombat Elenonóra
5 °C Budapest
Fehér Ház
Világ

Máris meggondolta magát Donald Trump? Egy sor országot már felmentett az új, globális vám alól

Pénzcentrum
2026. február 21. 12:24

Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen. Washington tízszázalékos általános importvámot vezetett be, ám az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (USMCA) hatálya alá tartozó termékek többsége egyelőre kivételt képez - írta meg a Portfolio.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság korábbi döntése, amely több, a Trump-korszakból származó vámtarifát is érvénytelenített, érezhetően enyhítette a két szomszédos országra nehezedő gazdasági nyomást. Washington azonban nem késlekedett a válasszal, és gyorsan új eszközhöz nyúlt a kereskedelempolitikában.

Az Egyesült Államok általános, tízszázalékos vámot vetett ki a külföldi árukra, ami komoly kihívás elé állítja a nemzetközi partnereket. A szigorítás alól azonban jelentős kivételt tettek: az USMCA keretében érkező termékek nagy része mentesül az új teher alól. Mindezek ellenére a háromoldalú szabadkereskedelmi megállapodás hosszú távú jövője bizonytalanná vált.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #import #vám #világ #usa #donald trump #külkereskedelem #kereskedelmi háború #gazdasági hírek #vámok #vámháború

1
2 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
4 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
3
5 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
4
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
5
2 hete
Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?
