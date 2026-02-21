Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?

A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását a Jeffrey Epstein-botrányban való érintettsége miatt. Bár a királyi titulusok és a katonai rangok használatától már korábban eltiltották, a jelenlegi szabályozás szerint elviekben még mindig a nyolcadik helyen áll a trónöröklési sorban, ám a döntéshozók ezt a jogosultságot is végleg eltörölnék.

A lépés elsősorban szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen gyakorlati esélye elenyésző annak, hogy a 66 éves András valaha is trónra kerüljön. III. Károly király után a trónörökös Vilmos herceg, akit három gyermeke – György, Sarolta és Lajos – követ a sorban - írja a BBC.

Őket Harry herceg, valamint gyermekei, Archie és Lilibet előzik meg. András kizárólag az összes előtte álló örökös halála vagy lemondása esetén válhatna uralkodóvá, ami azonban szinte lehetetlen forgatókönyvnek tűnik.

A brit kormány képviselői ennek ellenére elengedhetetlennek tartják az intézkedést, függetlenül a folyamatban lévő nyomozás kimenetelétől. A közelmúltban a hatóságok őrizetbe vették és kihallgatták a herceget, aki tagadta az ellene felhozott vádakat, majd tizenkét óra elteltével szabadon távozhatott.