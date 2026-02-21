2026. február 21. szombat Elenonóra
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2018. május 13: Viktória-emlékmű a Buckingham-palota előtt, amelyet Thomas Brock szobrász (Sir) tervezett és kivitelezett, és 1911. május 16-án avattak fel.
Világ

Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?

Pénzcentrum
2026. február 21. 09:28

A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását a Jeffrey Epstein-botrányban való érintettsége miatt. Bár a királyi titulusok és a katonai rangok használatától már korábban eltiltották, a jelenlegi szabályozás szerint elviekben még mindig a nyolcadik helyen áll a trónöröklési sorban, ám a döntéshozók ezt a jogosultságot is végleg eltörölnék.

A lépés elsősorban szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen gyakorlati esélye elenyésző annak, hogy a 66 éves András valaha is trónra kerüljön. III. Károly király után a trónörökös Vilmos herceg, akit három gyermeke – György, Sarolta és Lajos – követ a sorban - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Őket Harry herceg, valamint gyermekei, Archie és Lilibet előzik meg. András kizárólag az összes előtte álló örökös halála vagy lemondása esetén válhatna uralkodóvá, ami azonban szinte lehetetlen forgatókönyvnek tűnik.

Kapcsolódó cikkeink:

A brit kormány képviselői ennek ellenére elengedhetetlennek tartják az intézkedést, függetlenül a folyamatban lévő nyomozás kimenetelétől. A közelmúltban a hatóságok őrizetbe vették és kihallgatták a herceget, aki tagadta az ellene felhozott vádakat, majd tizenkét óra elteltével szabadon távozhatott.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #visszaélés #nyomozás #világ #egyesült királyság #politika #brit #királyi család #iii. károly #BBC #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:29
10:01
09:44
09:28
09:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
4 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
3
5 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
4
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
5
2 hete
Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 10:29
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 10:01
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Agrárszektor  |  2026. február 21. 09:27
Kiadták a figyelmeztetést 7 megyére: ha itt laksz, erre fel kell készülnöd ma
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel