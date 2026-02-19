2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. február 19. 19:04

Volodimir Zelenszkij lemondásra kényszerülhet, ha az ukrán korrupcióellenes hatóság elegendő bizonyítékot talál ellene – állította Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök az orosz TASZSZ hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

Volodimir Zelenszkij akár távozni is kényszerülhet hivatalából, amennyiben az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) bizonyítani tudja közvetlen érintettségét a folyamatban lévő korrupciós ügyekben – erről beszélt Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke, oroszbarát politikus.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azarov Viktor Janukovics elnöksége idején, 2010 és 2014 között vezette a kormányt, majd az Euromajdan tüntetések után Oroszországba távozott. Nyilatkozatában úgy fogalmazott: ha a NABU nyomozói elegendő bizonyítékot gyűjtenek Zelenszkij közvetlen részvételéről, „az amerikaiak valószínűleg zöld utat adnak”, és az elnöknek nem marad más választása, mint lemondani.

Kapcsolódó cikkeink:

Szerinte Zelenszkij jelenlegi pozíciója akadályozhatja a nyomozóhatóságokat abban, hogy bevonják az államfőt a környezetét érintő korrupciós ügyekbe. Hozzátette: a folyamat szerinte tovább halad, és nem állt le.

A NABU és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség tavaly november 10-én indította el a Midasz fedőnevű műveletet, amely az állami energetikai szektort érintő korrupciós hálózat feltárására irányul. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást, köztük ismert üzletembereknél és korábbi kormányzati szereplőknél.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vád szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára. Az ügy politikai következményei már érzékelhetők: több magas rangú tisztségviselő távozott vagy távozni kényszerült pozíciójából.

Érdekel