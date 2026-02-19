Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
Volodimir Zelenszkij lemondásra kényszerülhet, ha az ukrán korrupcióellenes hatóság elegendő bizonyítékot talál ellene – állította Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök az orosz TASZSZ hírügynökségnek adott nyilatkozatában.
Volodimir Zelenszkij akár távozni is kényszerülhet hivatalából, amennyiben az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) bizonyítani tudja közvetlen érintettségét a folyamatban lévő korrupciós ügyekben – erről beszélt Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke, oroszbarát politikus.
Azarov Viktor Janukovics elnöksége idején, 2010 és 2014 között vezette a kormányt, majd az Euromajdan tüntetések után Oroszországba távozott. Nyilatkozatában úgy fogalmazott: ha a NABU nyomozói elegendő bizonyítékot gyűjtenek Zelenszkij közvetlen részvételéről, „az amerikaiak valószínűleg zöld utat adnak”, és az elnöknek nem marad más választása, mint lemondani.
Szerinte Zelenszkij jelenlegi pozíciója akadályozhatja a nyomozóhatóságokat abban, hogy bevonják az államfőt a környezetét érintő korrupciós ügyekbe. Hozzátette: a folyamat szerinte tovább halad, és nem állt le.
A NABU és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség tavaly november 10-én indította el a Midasz fedőnevű műveletet, amely az állami energetikai szektort érintő korrupciós hálózat feltárására irányul. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást, köztük ismert üzletembereknél és korábbi kormányzati szereplőknél.
A vád szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára. Az ügy politikai következményei már érzékelhetők: több magas rangú tisztségviselő távozott vagy távozni kényszerült pozíciójából.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
