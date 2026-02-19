2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna

Poznan, Poland â June 11, 2022: Poznan, Poland - June 11, 2022: Logotype at the Orlen gas station in Poznan, Poland.
Világ

Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország

Pénzcentrum
2026. február 19. 12:16

Miközben Magyarország és Szlovákia az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállítások visszafogását jelezte, a lengyel Orlen közölte: nem tapasztal ellátási fennakadást, és kész növelni az ukrán exportot, írja a Reuters.

A lengyel Orlen nem tapasztal ellátási fennakadásokat szlovákiai és magyarországi töltőállomásain, és akár növelni is kész az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállításait.

A vállalat közlése szerint a szlovákiai és magyarországi benzinkutakon zavartalan az ellátás, miközben a cég kész fokozni az Ukrajnába irányuló exportját. Ireneusz Fąfara vezérigazgató csütörtökön megerősítette, hogy a társaság kiskereskedelmi hálózata mindkét országban stabilan működik.

A bejelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Magyarország és Szlovákia korábban jelezte: csökkentené az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállításokat. Az Orlen vezetése ezzel szemben arról beszélt, hogy törekednek az ukrán export növelésére.

Közben a Barátság kőolajvezetéken Ukrajnán keresztül érkező orosz szállítások január 27. óta szünetelnek. A leállás okáról eltérnek az álláspontok: Ukrajna szerint egy orosz támadás miatt akadt meg az ellátás, míg Magyarország és Szlovákia azt állítja, hogy Kijev szándékosan akadályozza a kőolajszállítást.
Címlapkép: Getty Images
#energia #üzemanyag #ukrajna #szlovákia #világ #lengyelország #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #kőolaj #energiaellátás

