Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország

Miközben Magyarország és Szlovákia az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállítások visszafogását jelezte, a lengyel Orlen közölte: nem tapasztal ellátási fennakadást, és kész növelni az ukrán exportot, írja a Reuters.

A lengyel Orlen nem tapasztal ellátási fennakadásokat szlovákiai és magyarországi töltőállomásain, és akár növelni is kész az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállításait.

A vállalat közlése szerint a szlovákiai és magyarországi benzinkutakon zavartalan az ellátás, miközben a cég kész fokozni az Ukrajnába irányuló exportját. Ireneusz Fąfara vezérigazgató csütörtökön megerősítette, hogy a társaság kiskereskedelmi hálózata mindkét országban stabilan működik.

A bejelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Magyarország és Szlovákia korábban jelezte: csökkentené az Ukrajnába irányuló üzemanyag-szállításokat. Az Orlen vezetése ezzel szemben arról beszélt, hogy törekednek az ukrán export növelésére.

Közben a Barátság kőolajvezetéken Ukrajnán keresztül érkező orosz szállítások január 27. óta szünetelnek. A leállás okáról eltérnek az álláspontok: Ukrajna szerint egy orosz támadás miatt akadt meg az ellátás, míg Magyarország és Szlovákia azt állítja, hogy Kijev szándékosan akadályozza a kőolajszállítást.