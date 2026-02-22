Petr Pavel cseh államfő a prágai Óvárosi téren tartott beszédében köszönetet mondott a lakosságnak Ukrajna kitartó támogatásáért.
Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások
Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár. A bejelentés azt követően történt, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága korlátok közé szorította Donald Trump átfogó vámterveit. Erre válaszul az amerikai elnök tízről tizenöt százalékra emelte a kilátásba helyezett általános importvám mértékét - számolt be a Portfolio.
A CDU stuttgarti pártkongresszusát követően az ARD közmédiának nyilatkozva a kancellár hangsúlyozta: a közös kereskedelempolitika nem az egyes tagállamok, hanem kizárólag az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Merz márciusban találkozik az amerikai elnökkel, miközben az európai döntéshozók még a bírósági ítélet hatásait elemzik.
A kancellár "érdekes fejleménynek" nevezte a Legfelsőbb Bíróság döntését, amely szerinte bizonyítja, hogy a Trump-kormányzat vámpolitikájának is vannak jogi korlátai. Úgy fogalmazott: a határozatnak van egy megnyugtató üzenete, hiszen azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban továbbra is működik a hatalmi ágak szétválasztása.
A politikus ugyanakkor rámutatott, hogy a védővámok végső soron annak az országnak okozzák a legnagyobb kárt, amelyik bevezeti őket. Kifejtette: bár az export visszaesése miatt Németország is megérzi majd a terheket, a megemelkedett árakat végül az amerikai fogyasztóknak kell majd megfizetniük.
Emmanuel Macron francia elnök mindezek ellenére óvatosságra intett. Véleménye szerint a kedvező bírósági határozat dacára sem szabad elbizakodni, mivel Donald Trump a döntést követően azonnal újabb vámok kivetéséről határozott.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
Történelmi bejelentésre készül Észak-Korea rettegett diktátora: hamarosan kiáll az emberei elé Kim Dzsong Un
Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli.
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen.
Zelenszkij hónapokon át következetesen elutasította az amerikai figyelmeztetéseket.
Trump tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon.
Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?
A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását.
Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
A király közölte: a törvénynek érvényesülnie kell, miközben a rendőrség aktív nyomozásról számolt be.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén