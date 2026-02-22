Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások

Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár. A bejelentés azt követően történt, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága korlátok közé szorította Donald Trump átfogó vámterveit. Erre válaszul az amerikai elnök tízről tizenöt százalékra emelte a kilátásba helyezett általános importvám mértékét - számolt be a Portfolio.

A CDU stuttgarti pártkongresszusát követően az ARD közmédiának nyilatkozva a kancellár hangsúlyozta: a közös kereskedelempolitika nem az egyes tagállamok, hanem kizárólag az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Merz márciusban találkozik az amerikai elnökkel, miközben az európai döntéshozók még a bírósági ítélet hatásait elemzik.

A kancellár "érdekes fejleménynek" nevezte a Legfelsőbb Bíróság döntését, amely szerinte bizonyítja, hogy a Trump-kormányzat vámpolitikájának is vannak jogi korlátai. Úgy fogalmazott: a határozatnak van egy megnyugtató üzenete, hiszen azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban továbbra is működik a hatalmi ágak szétválasztása.

A politikus ugyanakkor rámutatott, hogy a védővámok végső soron annak az országnak okozzák a legnagyobb kárt, amelyik bevezeti őket. Kifejtette: bár az export visszaesése miatt Németország is megérzi majd a terheket, a megemelkedett árakat végül az amerikai fogyasztóknak kell majd megfizetniük.

Emmanuel Macron francia elnök mindezek ellenére óvatosságra intett. Véleménye szerint a kedvező bírósági határozat dacára sem szabad elbizakodni, mivel Donald Trump a döntést követően azonnal újabb vámok kivetéséről határozott.