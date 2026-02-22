2026. február 22. vasárnap Gerzson
Berlin, Németország - 2020. január 9: A német szövetségi parlament (Deutscher Bundestag) üres plenáris üléstermének belseje. Középen a német címer (sas, úgynevezett Bundesadler). Eredetileg Paul Wallot építette, Sir Norman Foster terve
Világ

Felveszi a kesztyűt a német kancellár: kemény üzenetet küldött Donald Trumpnak Friedrich Merz, kezdődnek a tárgyalások

Pénzcentrum
2026. február 22. 11:26

Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár. A bejelentés azt követően történt, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága korlátok közé szorította Donald Trump átfogó vámterveit. Erre válaszul az amerikai elnök tízről tizenöt százalékra emelte a kilátásba helyezett általános importvám mértékét - számolt be a Portfolio.

A CDU stuttgarti pártkongresszusát követően az ARD közmédiának nyilatkozva a kancellár hangsúlyozta: a közös kereskedelempolitika nem az egyes tagállamok, hanem kizárólag az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Merz márciusban találkozik az amerikai elnökkel, miközben az európai döntéshozók még a bírósági ítélet hatásait elemzik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kancellár "érdekes fejleménynek" nevezte a Legfelsőbb Bíróság döntését, amely szerinte bizonyítja, hogy a Trump-kormányzat vámpolitikájának is vannak jogi korlátai. Úgy fogalmazott: a határozatnak van egy megnyugtató üzenete, hiszen azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban továbbra is működik a hatalmi ágak szétválasztása.

Kapcsolódó cikkeink:

A politikus ugyanakkor rámutatott, hogy a védővámok végső soron annak az országnak okozzák a legnagyobb kárt, amelyik bevezeti őket. Kifejtette: bár az export visszaesése miatt Németország is megérzi majd a terheket, a megemelkedett árakat végül az amerikai fogyasztóknak kell majd megfizetniük.

Emmanuel Macron francia elnök mindezek ellenére óvatosságra intett. Véleménye szerint a kedvező bírósági határozat dacára sem szabad elbizakodni, mivel Donald Trump a döntést követően azonnal újabb vámok kivetéséről határozott.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #németország #vám #világ #donald trump #külkereskedelem #védővámok #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #Emmanuel Macron #Friedrich Merz

1
3 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
6 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
3
5 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
4
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
5
6 napja
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
