Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"

António Costa, az Európai Tanács elnöke Oslóban kijelentette: az Európai Unió célja, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásai mielőbb hivatalosan is megkezdődjenek. Bár konkrét céldátumot nem tűzött ki, a politikus hangsúlyozta a folyamat dinamikájának fenntartását, egyúttal méltatta az ország háborús körülmények között végrehajtott reformjait.

Norvégiai látogatása során Costa kifejtette: legfontosabb törekvésük a tárgyalások hivatalos megnyitása és a bővítési folyamat előmozdítása. Úgy fogalmazott, nem tudja megjósolni, hogy a következő lépésekre még idén, 2027-ben vagy csak később kerül sor. Kiemelte azonban: a lényeg, hogy ne vesszen el a folyamat lendülete.

Az uniós vezető elismerően beszélt Kijev teljesítményéről. Lenyűgözőnek nevezte, hogy Ukrajna az országot sújtó súlyos háború ellenére is képes végrehajtani a teljes jogú tagsághoz elengedhetetlen reformokat. A csatlakozás feltételeire – különös tekintettel egy esetleges korlátozott tagságra – vonatkozó kérdésekre válaszolva emlékeztetett a folyamat kötött szabályaira. Leszögezte: a tagjelölt országoknak kivétel nélkül teljesíteniük kell az 1993-ban rögzített koppenhágai kritériumokat.

A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.

A bővítési folyamatok időigénye történelmileg változó. A csatlakozási rekordot Finnország tartja, amely a kérelem benyújtása után három évvel már tagállammá vált. Az ellenpélda Törökország, ahol közel harminc év elteltével is állnak a tárgyalások.