A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
António Costa, az Európai Tanács elnöke Oslóban kijelentette: az Európai Unió célja, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásai mielőbb hivatalosan is megkezdődjenek. Bár konkrét céldátumot nem tűzött ki, a politikus hangsúlyozta a folyamat dinamikájának fenntartását, egyúttal méltatta az ország háborús körülmények között végrehajtott reformjait.
Norvégiai látogatása során Costa kifejtette: legfontosabb törekvésük a tárgyalások hivatalos megnyitása és a bővítési folyamat előmozdítása. Úgy fogalmazott, nem tudja megjósolni, hogy a következő lépésekre még idén, 2027-ben vagy csak később kerül sor. Kiemelte azonban: a lényeg, hogy ne vesszen el a folyamat lendülete.
Az uniós vezető elismerően beszélt Kijev teljesítményéről. Lenyűgözőnek nevezte, hogy Ukrajna az országot sújtó súlyos háború ellenére is képes végrehajtani a teljes jogú tagsághoz elengedhetetlen reformokat. A csatlakozás feltételeire – különös tekintettel egy esetleges korlátozott tagságra – vonatkozó kérdésekre válaszolva emlékeztetett a folyamat kötött szabályaira. Leszögezte: a tagjelölt országoknak kivétel nélkül teljesíteniük kell az 1993-ban rögzített koppenhágai kritériumokat.
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A bővítési folyamatok időigénye történelmileg változó. A csatlakozási rekordot Finnország tartja, amely a kérelem benyújtása után három évvel már tagállammá vált. Az ellenpélda Törökország, ahol közel harminc év elteltével is állnak a tárgyalások.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
A király közölte: a törvénynek érvényesülnie kell, miközben a rendőrség aktív nyomozásról számolt be.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
A tárgyalások a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve zajlanak, ami arra utal, hogy Washington még mindig a 94 éves visszavonult vezetőt tartja Kuba tényleges irányítójának.
Szakértői elemzések szerint bár Teherán képes a tengeri forgalom megzavarására, a teljes zárlat technikai és gazdasági okokból gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
