Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Szombaton tűz ütött ki egy orosz olajfinomítóban, közel 900 mérföldre az ukrán határtól. Az ukrán biztonsági szolgálatok forrásai szerint a baskíriai Ufa finomítóban keletkezett tüzet ukrán nagy hatótávolságú drónok okozták. Ez volt a harmadik támadás az üzem ellen az elmúlt hónapban - írja a CNN elemzésében.
Az incidens csak a legutóbbi epizód a két ország között zajló energiaháborúban. Az elmúlt héten ez már a negyedik ukrán támadás volt orosz olajlétesítmények ellen, folytatva a nyáron felgyorsult kampányt, amely üzemanyaghiányhoz vezetett Oroszország egyes részein.
Csütörtök éjszaka az ukrán hadsereg közlése szerint a dél-oroszországi Volgográd régióban egy gázfeldolgozó üzemet és egy szivattyúállomást is eltaláltak. Az ukrán különleges erők szerint a szivattyúállomás éves kapacitása 50 millió tonna.
Az energiaháború azonban kétirányú. Az orosz rakéta- és dróntámadások súlyosan károsították az ukrán gáztermelést és kiterjedt áramkimaradásokat okoztak az országban. Szombaton a délnyugati Odessza régióban több mint 240 000 otthon maradt áram nélkül, míg Kijevben időszakosan 800 000 fogyasztó volt érintett.
Ukrajna növekvő képessége, hogy több mint 1000 kilométerre lévő orosz finomítókat támadjon, a hazai gyártású drónok és rakéták növekvő arzenáljának köszönhető. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország benzinhiánya "szükségleteinek mintegy 20%-át érinti", és Ukrajna már két hazai gyártású cirkálórakétát is bevetett a közelmúltbeli csapásokban.
Olekszandr Szirszki ukrán főparancsnok szerint Ukrajna szeptemberben 70 alkalommal mért csapást Oroszországra, megsemmisítve az agresszor ország üzemanyag- és kenőanyag-termelését, robbanóanyagait és más hadiipari komponenseit.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az ukrán tisztviselők ugyanakkor elismerik, hogy Ukrajna gáz- és egyéb infrastruktúrája is súlyos nyomás alatt áll az orosz támadások miatt. Zelenszkij szerint 203 kulcsfontosságú létesítményt kell légvédelmi rendszerekkel védeni, és megújította felhívását további nyugati rendszerek iránt.
Az elmúlt hét során több tömeges támadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát. Október 5-én Moszkva több mint 50 rakétát és közel 500 drónt indított, majd pénteken 465 drónt és 32 rakétát, ami az ukrán miniszterelnök szerint "az egyik legnagyobb koncentrált csapás volt kifejezetten energetikai létesítmények ellen".
Oroszország fokozódó támadásai az ukrán gáztermelés ellen azt jelentik, hogy Kijevnek a korábban vártnál nagyobb importra lesz szüksége. Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter szerint Ukrajna jelenleg tárgyal nemzetközi partnereivel a földgázimport mintegy 30%-os növeléséről a tél közeledtével.
Iparági források szerint Ukrajna a tél végéig több mint 4 milliárd köbméter gázt igényelhet, ami a jelenlegi piaci árakon körülbelül 2 milliárd dollárba kerülne. Ez az összeg nem tartalmazza a rendszeresen támadás alá kerülő létesítmények javításához szükséges berendezések költségeit.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.