Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább

Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.

Szombaton tűz ütött ki egy orosz olajfinomítóban, közel 900 mérföldre az ukrán határtól. Az ukrán biztonsági szolgálatok forrásai szerint a baskíriai Ufa finomítóban keletkezett tüzet ukrán nagy hatótávolságú drónok okozták. Ez volt a harmadik támadás az üzem ellen az elmúlt hónapban - írja a CNN elemzésében.

Az incidens csak a legutóbbi epizód a két ország között zajló energiaháborúban. Az elmúlt héten ez már a negyedik ukrán támadás volt orosz olajlétesítmények ellen, folytatva a nyáron felgyorsult kampányt, amely üzemanyaghiányhoz vezetett Oroszország egyes részein.

Csütörtök éjszaka az ukrán hadsereg közlése szerint a dél-oroszországi Volgográd régióban egy gázfeldolgozó üzemet és egy szivattyúállomást is eltaláltak. Az ukrán különleges erők szerint a szivattyúállomás éves kapacitása 50 millió tonna.

Az energiaháború azonban kétirányú. Az orosz rakéta- és dróntámadások súlyosan károsították az ukrán gáztermelést és kiterjedt áramkimaradásokat okoztak az országban. Szombaton a délnyugati Odessza régióban több mint 240 000 otthon maradt áram nélkül, míg Kijevben időszakosan 800 000 fogyasztó volt érintett.

Ukrajna növekvő képessége, hogy több mint 1000 kilométerre lévő orosz finomítókat támadjon, a hazai gyártású drónok és rakéták növekvő arzenáljának köszönhető. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország benzinhiánya "szükségleteinek mintegy 20%-át érinti", és Ukrajna már két hazai gyártású cirkálórakétát is bevetett a közelmúltbeli csapásokban.

Olekszandr Szirszki ukrán főparancsnok szerint Ukrajna szeptemberben 70 alkalommal mért csapást Oroszországra, megsemmisítve az agresszor ország üzemanyag- és kenőanyag-termelését, robbanóanyagait és más hadiipari komponenseit.

Az ukrán tisztviselők ugyanakkor elismerik, hogy Ukrajna gáz- és egyéb infrastruktúrája is súlyos nyomás alatt áll az orosz támadások miatt. Zelenszkij szerint 203 kulcsfontosságú létesítményt kell légvédelmi rendszerekkel védeni, és megújította felhívását további nyugati rendszerek iránt.

Az elmúlt hét során több tömeges támadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát. Október 5-én Moszkva több mint 50 rakétát és közel 500 drónt indított, majd pénteken 465 drónt és 32 rakétát, ami az ukrán miniszterelnök szerint "az egyik legnagyobb koncentrált csapás volt kifejezetten energetikai létesítmények ellen".

Oroszország fokozódó támadásai az ukrán gáztermelés ellen azt jelentik, hogy Kijevnek a korábban vártnál nagyobb importra lesz szüksége. Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter szerint Ukrajna jelenleg tárgyal nemzetközi partnereivel a földgázimport mintegy 30%-os növeléséről a tél közeledtével.

Iparági források szerint Ukrajna a tél végéig több mint 4 milliárd köbméter gázt igényelhet, ami a jelenlegi piaci árakon körülbelül 2 milliárd dollárba kerülne. Ez az összeg nem tartalmazza a rendszeresen támadás alá kerülő létesítmények javításához szükséges berendezések költségeit.