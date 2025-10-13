2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fénykép Tianjinban, Kínában készült. Hőerőmű.
Világ

Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább

Pénzcentrum
2025. október 13. 16:17

Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.  

Szombaton tűz ütött ki egy orosz olajfinomítóban, közel 900 mérföldre az ukrán határtól. Az ukrán biztonsági szolgálatok forrásai szerint a baskíriai Ufa finomítóban keletkezett tüzet ukrán nagy hatótávolságú drónok okozták. Ez volt a harmadik támadás az üzem ellen az elmúlt hónapban - írja a CNN elemzésében. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az incidens csak a legutóbbi epizód a két ország között zajló energiaháborúban. Az elmúlt héten ez már a negyedik ukrán támadás volt orosz olajlétesítmények ellen, folytatva a nyáron felgyorsult kampányt, amely üzemanyaghiányhoz vezetett Oroszország egyes részein.

Csütörtök éjszaka az ukrán hadsereg közlése szerint a dél-oroszországi Volgográd régióban egy gázfeldolgozó üzemet és egy szivattyúállomást is eltaláltak. Az ukrán különleges erők szerint a szivattyúállomás éves kapacitása 50 millió tonna.

Az energiaháború azonban kétirányú. Az orosz rakéta- és dróntámadások súlyosan károsították az ukrán gáztermelést és kiterjedt áramkimaradásokat okoztak az országban. Szombaton a délnyugati Odessza régióban több mint 240 000 otthon maradt áram nélkül, míg Kijevben időszakosan 800 000 fogyasztó volt érintett.

Kapcsolódó cikkeink:

Ukrajna növekvő képessége, hogy több mint 1000 kilométerre lévő orosz finomítókat támadjon, a hazai gyártású drónok és rakéták növekvő arzenáljának köszönhető. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország benzinhiánya "szükségleteinek mintegy 20%-át érinti", és Ukrajna már két hazai gyártású cirkálórakétát is bevetett a közelmúltbeli csapásokban.

Olekszandr Szirszki ukrán főparancsnok szerint Ukrajna szeptemberben 70 alkalommal mért csapást Oroszországra, megsemmisítve az agresszor ország üzemanyag- és kenőanyag-termelését, robbanóanyagait és más hadiipari komponenseit.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ukrán tisztviselők ugyanakkor elismerik, hogy Ukrajna gáz- és egyéb infrastruktúrája is súlyos nyomás alatt áll az orosz támadások miatt. Zelenszkij szerint 203 kulcsfontosságú létesítményt kell légvédelmi rendszerekkel védeni, és megújította felhívását további nyugati rendszerek iránt.

Az elmúlt hét során több tömeges támadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát. Október 5-én Moszkva több mint 50 rakétát és közel 500 drónt indított, majd pénteken 465 drónt és 32 rakétát, ami az ukrán miniszterelnök szerint "az egyik legnagyobb koncentrált csapás volt kifejezetten energetikai létesítmények ellen".

Oroszország fokozódó támadásai az ukrán gáztermelés ellen azt jelentik, hogy Kijevnek a korábban vártnál nagyobb importra lesz szüksége. Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter szerint Ukrajna jelenleg tárgyal nemzetközi partnereivel a földgázimport mintegy 30%-os növeléséről a tél közeledtével.

Iparági források szerint Ukrajna a tél végéig több mint 4 milliárd köbméter gázt igényelhet, ami a jelenlegi piaci árakon körülbelül 2 milliárd dollárba kerülne. Ez az összeg nem tartalmazza a rendszeresen támadás alá kerülő létesítmények javításához szükséges berendezések költségeit.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #ukrajna #oroszország #világ #áramkimaradás #földgáz #drón #olajfinomító #kijev #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #moszkva

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:51
16:41
16:31
16:17
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
1 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy
Közraktárban tárolt árukról kiállított forgalomképes értékpapír, mely közraktári hitel fedezetéül szolgálhat. Az adott áru feletti tulajdonjogot az áru - és a zálogjegy együttesen képviselik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 16:04
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 15:03
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Agrárszektor  |  2025. október 13. 16:32
Ez kemény: ennyibe kerül most egy kiló káposzta az ukrán piacokon