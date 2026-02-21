2026. február 21. szombat Elenonóra
A Kim Il-sung tér egy nagy városi tér az észak-koreai Phenjan központi kerületében, és az ország alapító vezetőjéről, Kim Il-sungról kapta a nevét. A teret 1954-ben építették a koreai háború pusztításai után a főváros újjáépítésére von
Világ

Történelmi bejelentésre készül Észak-Korea rettegett diktátora: hamarosan kiáll az emberei elé Kim Dzsong Un

Pénzcentrum
2026. február 21. 15:26

Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli, és kijelöli a jövő politikai irányvonalát - jelentette a Reuters.

Az Észak-koreai Munkapárt kilencedik kongresszusa csütörtökön vette kezdetét Phenjanban. Az állami hírügynökség, a KCNA szombati beszámolója szerint Kim Dzsong Un a második napon megkezdte az elmúlt öt év eredményeinek áttekintését. A pártvezetés "nagy átalakulásról" és "figyelemre méltó sikerekről" számolt be a politika, a gazdaság, a kultúra, a honvédelem és a diplomácia területén.

A kongresszuson mintegy ötezer küldött vesz részt. Külföldi vezetők jelenlétéről nem érkezett jelentés, ugyanakkor a KCNA megemlítette, hogy Oroszország, Kína, Vietnám és Laosz gratuláló üzeneteket küldött.

A belső értékelés során a Központi Bizottság a beszámolók szerint először a hiányosságokra fókuszált, és csak ezt követően tárgyalta az eredményeket. A hírügynökség azonban nem részletezte, pontosan milyen problémákat azonosítottak.

A várhatóan több napig tartó kongresszus az ország legfontosabb politikai eseményeként irányt szab a következő évek bel- és külpolitikájának. Az esemény emellett személyi változásokat is hozhat a felső vezetésben. Elemzők szerint a programhoz katonai díszszemle és az új fegyverfejlesztési célok bemutatása is kapcsolódhat.
#észak-korea #konferencia #fegyver #nemzetközi #világ #hadsereg #geopolitika #külpolitika #fegyverkezés #katonai #diplomácia

