Dolgozz a kasszán, spórolj a bevásárláson: új modell hódít Bécsben

Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
A "közösségi szupermarket" (németül Mitmach-Supermarkt) koncepciója már régóta létezik Európában, nemrég pedig megnyílt az első ilyen üzlet Bécs Meidling kerületében. De hogyan működik egy olyan üzlet, ahol az ember egyszerre vásárol és dolgozik is?
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében. A 350 négyzetméteres üzlet mintegy 2.500 terméket kínál, többnyire bio-, regionális és csomagolásszegény árukat. A kínálatot nem egy központi beszerzési osztály határozza meg, hanem maguk a tagok – illetve az általuk kijelölt felelősök. A cél: jó minőségű élelmiszer elérhető áron, átlátható működés mellett.
A működés alapja a tagság: a belépők egyszeri, 180 eurós szövetkezeti hozzájárulást fizetnek. Az alacsonyabb jövedelműek szociális alapon már 20 euró befizetésével csatlakozhatnak, teljes szavazati joggal. A befizetett összeg kilépéskor visszajár.
A tagság ehhez az egyszeri hozzájáruláshoz kötött, cserébe a tagok négyhetente egy háromórás műszakot vállalnak a boltban – a kasszánál, a raktárban vagy az árufeltöltésnél. A MILA-ban kizárólag tagok vásárolhatnak és dolgozhatnak, ugyanakkor minden tag megnevezhet egy további személyt, aki munkavégzés nélkül is vásárolhat az üzletben.
Az együttműködésen alapuló modell lehetővé teszi, hogy az árak a többi kiskereskedelmi lánc áraihoz képest viszonylag alacsonyak maradjanak. A közös műszakok során különböző társadalmi háttérből és generációkból érkező tagok között erősödhet az összetartozás érzete. A koncepció lényege a közös felelősségvállalás: a közösség maga alakítja ki saját élelmiszer-ellátását, ahol minden tulajdonos vásárló és aktív résztvevő is egyszerre. A közösségi szupermarket koncepciója más európai városokban már sikeresen működik, Bécsben pedig mintegy ezer taggal indult el.
Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, Angyalföldön is működik három szociális bolt, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési ár közelében, nem adományból, hanem önkormányzati együttműködéssel, szociális gazdasági modellben, tagsági rendszerben. A boltokat az Angyalföldi Szociális Egyesület működteti, hetven embernek adnak munkát, köztük negyvenöt megváltozott munkaképességű dolgozónak.
A Pénzcentrum videóblogja, a Cashtag stábja ellátogatott az egyik boltba, és megnézte, hogyan működik belülről ez a modell, valamint a vásárlókat is megkérdezte, miért járnak ide. A válaszokból az derült ki, hogy nemcsak az árak miatt, hanem a közösség, a kiszámíthatóság és az emberi hang miatt is.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
A tárgyalások a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve zajlanak, ami arra utal, hogy Washington még mindig a 94 éves visszavonult vezetőt tartja Kuba tényleges irányítójának.
Szakértői elemzések szerint bár Teherán képes a tengeri forgalom megzavarására, a teljes zárlat technikai és gazdasági okokból gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet.
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett.
Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben.
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
