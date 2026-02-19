Dolgozz a kasszán, spórolj a bevásárláson: új modell hódít Bécsben

A "közösségi szupermarket" (németül Mitmach-Supermarkt) koncepciója már régóta létezik Európában, nemrég pedig megnyílt az első ilyen üzlet Bécs Meidling kerületében. De hogyan működik egy olyan üzlet, ahol az ember egyszerre vásárol és dolgozik is?

Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében. A 350 négyzetméteres üzlet mintegy 2.500 terméket kínál, többnyire bio-, regionális és csomagolásszegény árukat. A kínálatot nem egy központi beszerzési osztály határozza meg, hanem maguk a tagok – illetve az általuk kijelölt felelősök. A cél: jó minőségű élelmiszer elérhető áron, átlátható működés mellett.

A működés alapja a tagság: a belépők egyszeri, 180 eurós szövetkezeti hozzájárulást fizetnek. Az alacsonyabb jövedelműek szociális alapon már 20 euró befizetésével csatlakozhatnak, teljes szavazati joggal. A befizetett összeg kilépéskor visszajár.

A tagság ehhez az egyszeri hozzájáruláshoz kötött, cserébe a tagok négyhetente egy háromórás műszakot vállalnak a boltban – a kasszánál, a raktárban vagy az árufeltöltésnél. A MILA-ban kizárólag tagok vásárolhatnak és dolgozhatnak, ugyanakkor minden tag megnevezhet egy további személyt, aki munkavégzés nélkül is vásárolhat az üzletben.

Az együttműködésen alapuló modell lehetővé teszi, hogy az árak a többi kiskereskedelmi lánc áraihoz képest viszonylag alacsonyak maradjanak. A közös műszakok során különböző társadalmi háttérből és generációkból érkező tagok között erősödhet az összetartozás érzete. A koncepció lényege a közös felelősségvállalás: a közösség maga alakítja ki saját élelmiszer-ellátását, ahol minden tulajdonos vásárló és aktív résztvevő is egyszerre. A közösségi szupermarket koncepciója más európai városokban már sikeresen működik, Bécsben pedig mintegy ezer taggal indult el.

Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, Angyalföldön is működik három szociális bolt, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési ár közelében, nem adományból, hanem önkormányzati együttműködéssel, szociális gazdasági modellben, tagsági rendszerben. A boltokat az Angyalföldi Szociális Egyesület működteti, hetven embernek adnak munkát, köztük negyvenöt megváltozott munkaképességű dolgozónak.

A Pénzcentrum videóblogja, a Cashtag stábja ellátogatott az egyik boltba, és megnézte, hogyan működik belülről ez a modell, valamint a vásárlókat is megkérdezte, miért járnak ide. A válaszokból az derült ki, hogy nemcsak az árak miatt, hanem a közösség, a kiszámíthatóság és az emberi hang miatt is.