Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Trump fenyegető üzenete: ha rajta múlik, szintet léphet a háború
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Az amerikai elnök vasárnap újságírói kérdésre válaszolva az Air Force One fedélzetén kijelentette: "Meglátjuk... Lehet, hogy megteszem". Trump szerint a rakéták biztosítása "az agresszió új lépcsőfokát" jelentené az ukrajnai háborúban - számolt be róla a BBC.
A nyilatkozat Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégi telefonbeszélgetését követte, amelyben az ukrán vezető erősebb katonai képességeket kért Oroszország elleni ellentámadásokhoz.
Moszkva korábban figyelmeztette Washingtont, hogy a nagy hatótávolságú rakéták Kijevnek való átadása súlyos eszkalációt okozna a konfliktusban és terhelné az amerikai-orosz kapcsolatokat. A Tomahawk rakéták 2500 kilométeres hatótávolsága lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy akár Moszkvát is elérje.
Trump jelezte, hogy esetleg beszélne Oroszországgal az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákról: "Talán megmondom nekik, hogy ha a háborút nem rendezik, akkor nagyon is lehetséges, hogy megtesszük. Akarják, hogy Tomahawkok menjenek az irányukba? Nem hiszem."
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap "rendkívül aggasztónak" nevezte a Tomahawk rakéták kérdését. Kiemelte, hogy ha ilyen rakétákat indítanának Oroszország ellen, Moszkva nem tudná megállapítani, hogy nukleáris robbanófejeket hordoznak-e.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Hétfő reggel Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök tovább fokozta Peszkov megjegyzéseit, közösségi médiában azt írva, hogy "ezeknek a rakétáknak a szállítása rosszul végződhet mindenki számára. És elsősorban magának Trumpnak".
Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta többször kért nagy hatótávolságú rakétákat, hogy csapást mérhessen a frontvonalaktól távoli orosz városokra. Zelenszkij és Trump legutóbbi telefonbeszélgetéseiken megvitatták Ukrajna katonai képességeinek megerősítését, beleértve a légvédelem és a nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztését.
Az ukrán városokat, köztük Kijevet rendszeresen érik orosz drón- és rakétatámadások. Oroszország különösen az ukrán energetikai infrastruktúrát veszi célba a tél közeledtével, ami széles körű áramkimaradásokat okoz.
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.