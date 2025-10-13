Trump fenyegető üzenete: ha rajta múlik, szintet léphet a háború

Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.

Az amerikai elnök vasárnap újságírói kérdésre válaszolva az Air Force One fedélzetén kijelentette: "Meglátjuk... Lehet, hogy megteszem". Trump szerint a rakéták biztosítása "az agresszió új lépcsőfokát" jelentené az ukrajnai háborúban - számolt be róla a BBC.

A nyilatkozat Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégi telefonbeszélgetését követte, amelyben az ukrán vezető erősebb katonai képességeket kért Oroszország elleni ellentámadásokhoz.

Moszkva korábban figyelmeztette Washingtont, hogy a nagy hatótávolságú rakéták Kijevnek való átadása súlyos eszkalációt okozna a konfliktusban és terhelné az amerikai-orosz kapcsolatokat. A Tomahawk rakéták 2500 kilométeres hatótávolsága lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy akár Moszkvát is elérje.

Trump jelezte, hogy esetleg beszélne Oroszországgal az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákról: "Talán megmondom nekik, hogy ha a háborút nem rendezik, akkor nagyon is lehetséges, hogy megtesszük. Akarják, hogy Tomahawkok menjenek az irányukba? Nem hiszem."

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap "rendkívül aggasztónak" nevezte a Tomahawk rakéták kérdését. Kiemelte, hogy ha ilyen rakétákat indítanának Oroszország ellen, Moszkva nem tudná megállapítani, hogy nukleáris robbanófejeket hordoznak-e.

Hétfő reggel Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök tovább fokozta Peszkov megjegyzéseit, közösségi médiában azt írva, hogy "ezeknek a rakétáknak a szállítása rosszul végződhet mindenki számára. És elsősorban magának Trumpnak".

Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta többször kért nagy hatótávolságú rakétákat, hogy csapást mérhessen a frontvonalaktól távoli orosz városokra. Zelenszkij és Trump legutóbbi telefonbeszélgetéseiken megvitatták Ukrajna katonai képességeinek megerősítését, beleértve a légvédelem és a nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztését.

Az ukrán városokat, köztük Kijevet rendszeresen érik orosz drón- és rakétatámadások. Oroszország különösen az ukrán energetikai infrastruktúrát veszi célba a tél közeledtével, ami széles körű áramkimaradásokat okoz.