2025. október 10. péntek Gedeon
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két terepszínű egyenruhás katona áll egy esőszünetben egy páncélozott harckocsi lánctalpai mellett, csak a nadrág és a csizma látható.
Világ

Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart

Pénzcentrum
2025. október 10. 09:20

A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben. Észtország, Lettország és Litvánia a NATO-t is aggasztó orosz katonai aktivitás és dezinformációs akciók miatt fokozta a felkészülést.

Aggodalommal figyelve Oroszország hatalmas katonai kiadásait, amelyek az Ukrajna elleni 2022-es invázió óta folyamatosan növekednek, a három balti állam – Észtország, Lettország és Litvánia – vészforgatókönyveket készít arra az esetre, ha több százezer ember menekülne el egy orosz csapatösszevonás vagy támadás miatt - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A három ország régóta figyelmezteti NATO-szövetségeseit egy esetleges orosz agresszió veszélyére, emlékeztetve a közelmúlt orosz kibertámadásaira, dezinformációs akcióira, valamint a vadászgépek és drónok határsértéseire.

Kapcsolódó cikkeink:

Moszkva tagadja, hogy támadni szándékozna bármely NATO-országot. Ugyanakkor a három állam, amelyet a második világháború idején a Szovjetunió annektált, az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta megduplázta védelmi kiadásait – annak ellenére, hogy Oroszország korábban többször is tagadta háborús szándékait.

A fenyegetések sokfélék lehetnek

– mondta Renatas Pozela, a litván tűzoltósági szolgálat vezetője, aki részt vesz a vészhelyzeti tervezésben, amelyet május óta erősítettek meg, miután a három ország megállapodott a polgári védelem összehangolásáról.

Lehetséges forgatókönyvek

Elképzelhető, hogy hatalmas orosz haderő jelenik meg a balti határok mentén, azzal a céllal, hogy három nap vagy egy hét alatt elfoglalja mindhárom országot

– mondta Pozela. A sajtóban és a közbeszédben más veszélyforgatókönyvek is szerepelnek, például kommunikációs vagy közlekedési infrastruktúra szabotálása, migránsválság, az orosz ajkú kisebbség lázongása, illetve pánikot keltő álhírek terjedése.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Erről minden héten beszélünk – a munkában, otthon, mindenhol

– mondta Arminas Raudys, egy 31 éves litván önkéntes, aki egy gyakorlaton menekült szerepét játszotta. A gyakorlaton mindössze száz embert evakuáltak Vilniusból, de a hatóságok szerint a tervezés sokkal nagyobb tömegekre vonatkozik. Pozela közlése szerint csak Litvániában mintegy 400 ezer ember – a lakosság fele a belorusz és orosz határtól számított 40 kilométeres sávban – tartozhat az érintettek közé. Kaunas városa például 300 ezer ember befogadására készül iskolákban, egyetemeken, templomokban és sportcsarnokokban.

A kijelölt gyülekezési pontok, a vonatok és buszok már megvannak, raktárakban pedig alapvető ellátmányokat – például toalettpapírt és kempingágyakat – halmoztak fel. Az autóval menekülőket mellékutakra irányítanák, hogy a főutak szabadok maradjanak a beérkező katonai járművek számára. „Ez biztonságérzetet ad az embereknek – tudják, hogy felkészültünk” – mondta Kęstutis Budrys, litván külügyminiszter.

Lesz-e tömeges menekülés a Baltikumon túlra?

A három ország egyike sem tervez nagyszabású evakuálást saját határain túl. A Baltikumot Lengyelországgal a Szuwalki-folyosó köti össze, amelyen két aszfaltozott út és néhány erdei ösvény vezet át; ez az egyetlen szárazföldi kapcsolatuk egy másik NATO-taggal. Ivar Mai, az észt mentőszolgálat evakuálási tanácsadója szerint figyelembe kell venni annak kockázatát, hogy az orosz erők megpróbálhatják elvágni ezt a folyosót.

Észtország arra készül, hogy 1,4 milliós lakosságának tizedét ideiglenes menedékekben helyezze el, a többiek pedig rokonoknál húzódnának meg. A túlnyomórészt orosz ajkú Narva város (50 ezer fő) kétharmada szintén evakuálásra számíthat, az állam a lakosság felének segítene elhelyezést találni. Lettországban akár a 1,9 milliós népesség harmada is kénytelen lehet elhagyni otthonát – mondta Ivars Nakurts, a lett katasztrófavédelem helyettes vezetője. „Minden eshetőségre fel kell készülni” – tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#európa #ukrajna #oroszország #védekezés #világ #hadsereg #vlagyimir putyin #lettország #háború #orosz-ukrán háború #nato #észtország #Litvánia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Lemondott a francia kormányfő

Lemondott a francia kormányfő

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:30
10:17
10:01
09:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 10.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
2025. október 10.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2025. október 9.
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
22 órája
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
7 napja
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
5
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
PÉNZÜGYI KISOKOS
PIN-kód
Titkos számsor, melynek segítségével biztonságosan fizethetünk bankkártyánkkal vagy vehetünk fel pénzt az ATM-eknél. A számsor az azonosításunkra szolgál, ne áruljuk el másnak, ne ne írjuk le és ne tegyük a kártyánkkal azonos helyre.De jól jegyezzük meg, hiszen egy felmérésből az is kiderült, hogy sokan azért nem használják bankkártyájukat, mert félnek, a kasszánál nem jut eszükbe a négy darab számjegy.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 10:30
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 10:01
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Agrárszektor  |  2025. október 10. 10:34
Ezzel a növénnyel most nagyot lehet szakítani itthon: ez lenne a jövő?