Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben. Észtország, Lettország és Litvánia a NATO-t is aggasztó orosz katonai aktivitás és dezinformációs akciók miatt fokozta a felkészülést.
Aggodalommal figyelve Oroszország hatalmas katonai kiadásait, amelyek az Ukrajna elleni 2022-es invázió óta folyamatosan növekednek, a három balti állam – Észtország, Lettország és Litvánia – vészforgatókönyveket készít arra az esetre, ha több százezer ember menekülne el egy orosz csapatösszevonás vagy támadás miatt - írja a Reuters.
A három ország régóta figyelmezteti NATO-szövetségeseit egy esetleges orosz agresszió veszélyére, emlékeztetve a közelmúlt orosz kibertámadásaira, dezinformációs akcióira, valamint a vadászgépek és drónok határsértéseire.
Moszkva tagadja, hogy támadni szándékozna bármely NATO-országot. Ugyanakkor a három állam, amelyet a második világháború idején a Szovjetunió annektált, az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta megduplázta védelmi kiadásait – annak ellenére, hogy Oroszország korábban többször is tagadta háborús szándékait.
A fenyegetések sokfélék lehetnek
– mondta Renatas Pozela, a litván tűzoltósági szolgálat vezetője, aki részt vesz a vészhelyzeti tervezésben, amelyet május óta erősítettek meg, miután a három ország megállapodott a polgári védelem összehangolásáról.
Lehetséges forgatókönyvek
Elképzelhető, hogy hatalmas orosz haderő jelenik meg a balti határok mentén, azzal a céllal, hogy három nap vagy egy hét alatt elfoglalja mindhárom országot
– mondta Pozela. A sajtóban és a közbeszédben más veszélyforgatókönyvek is szerepelnek, például kommunikációs vagy közlekedési infrastruktúra szabotálása, migránsválság, az orosz ajkú kisebbség lázongása, illetve pánikot keltő álhírek terjedése.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Erről minden héten beszélünk – a munkában, otthon, mindenhol
– mondta Arminas Raudys, egy 31 éves litván önkéntes, aki egy gyakorlaton menekült szerepét játszotta. A gyakorlaton mindössze száz embert evakuáltak Vilniusból, de a hatóságok szerint a tervezés sokkal nagyobb tömegekre vonatkozik. Pozela közlése szerint csak Litvániában mintegy 400 ezer ember – a lakosság fele a belorusz és orosz határtól számított 40 kilométeres sávban – tartozhat az érintettek közé. Kaunas városa például 300 ezer ember befogadására készül iskolákban, egyetemeken, templomokban és sportcsarnokokban.
A kijelölt gyülekezési pontok, a vonatok és buszok már megvannak, raktárakban pedig alapvető ellátmányokat – például toalettpapírt és kempingágyakat – halmoztak fel. Az autóval menekülőket mellékutakra irányítanák, hogy a főutak szabadok maradjanak a beérkező katonai járművek számára. „Ez biztonságérzetet ad az embereknek – tudják, hogy felkészültünk” – mondta Kęstutis Budrys, litván külügyminiszter.
Lesz-e tömeges menekülés a Baltikumon túlra?
A három ország egyike sem tervez nagyszabású evakuálást saját határain túl. A Baltikumot Lengyelországgal a Szuwalki-folyosó köti össze, amelyen két aszfaltozott út és néhány erdei ösvény vezet át; ez az egyetlen szárazföldi kapcsolatuk egy másik NATO-taggal. Ivar Mai, az észt mentőszolgálat evakuálási tanácsadója szerint figyelembe kell venni annak kockázatát, hogy az orosz erők megpróbálhatják elvágni ezt a folyosót.
Észtország arra készül, hogy 1,4 milliós lakosságának tizedét ideiglenes menedékekben helyezze el, a többiek pedig rokonoknál húzódnának meg. A túlnyomórészt orosz ajkú Narva város (50 ezer fő) kétharmada szintén evakuálásra számíthat, az állam a lakosság felének segítene elhelyezést találni. Lettországban akár a 1,9 milliós népesség harmada is kénytelen lehet elhagyni otthonát – mondta Ivars Nakurts, a lett katasztrófavédelem helyettes vezetője. „Minden eshetőségre fel kell készülni” – tette hozzá.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Egy berlini gazdaságkutató szerint a 70 év felettiek nem kellene hangot kapni a politikában.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
A vállalat korábban többször hangsúlyozta, hogy termékei biztonságosak, nem tartalmaznak azbesztet és nem okoznak rákot.
Az elmúlt években a dietilén-glikollal szennyezett köhögésszirupok tucatnyi gyermek halálát okozták Indiában.
Az Európai Unió jelentősen megemeli az acélvámokat és csökkenti az importkvótákat, ami komoly aggodalmakat keltett.
A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Az intézkedés nemcsak a kamionokat érinti, hanem a közepes járműkategóriát is.
Szerdán szünetel az oktatás Románia délkeleti megyéiben, miután a hatóságok rendkívüli árvízveszélyre figyelmeztettek az érkező heves esőzések miatt.
Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Donald Trump egyre különösebb viselkedése aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, leginkább az általa megosztott tartalmak miatt.
Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.
Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára Donald Trump arcképével díszített egydolláros emlékérmét terveznek kibocsátani 2026-ban.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát