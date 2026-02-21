Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély

Súlyos képet festett Mozambik gazdasági helyzetéről a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb értékelése: az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben. Mivel a kormány nem hajtotta végre a szükséges reformokat, új mentőcsomagra egyelőre nincs esély, így az államcsőd veszélye egyre fenyegetőbb - tudósított a Portfolio.

A Valutaalap éves országértékelésében rontott a korábbi besoroláson. Míg korábban a jövőbeni cseppfolyósított földgázból (LNG) származó bevételekre alapozva még fenntarthatónak ítélték az adósságot, mostanra megváltozott az álláspontjuk.

Ennek fő oka, hogy a kormány az elmúlt két évben elmulasztotta a javasolt reformok végrehajtását, mint például a költségvetési szigorítást vagy az árfolyamrendszer rugalmasabbá tételét. A szükséges gazdaságpolitikai korrekciók a jelenlegi helyzetben politikailag megvalósíthatatlannak tűnnek. Az IMF szabályzata ráadásul korlátozza a hitelezést azon országok felé, amelyeknek rendezetlen hivatalos hátralékuk van a nemzetközi hitelezőkkel szemben.

A jelentés azonnali piaci reakciót váltott ki. Mozambik 2031-ben lejáró eurókötvényének árfolyama zuhanni kezdett, és október óta nem látott esést produkálva a feltörekvő piaci index egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta. Bár a Valutaalap 2030-ra – a nagy gázprojektek termelésének beindulásával – kiugró, akár 11,9 százalékos gazdasági növekedést is elképzelhetőnek tart, az idei évre csupán 1,9 százalékos bővülést várnak. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a tőkeigényes energetikai beruházások alig teremtenek munkahelyeket, holott a foglalkoztatás hiánya az ország egyik legsúlyosabb strukturális gondja.

A válságkezelést tovább nehezíti a robbanásveszélyes belpolitikai légkör. Daniel Chapo megválasztott elnök 2025. januári beiktatását választási csalással kapcsolatos vádak és véres, hónapokig tartó tüntetések árnyékolják be. Ilyen instabil környezetben – ahol a lakosság kétharmada amúgy is a szegénységi küszöb alatt él – a vezetés számára rendkívül kockázatos lenne az IMF által szorgalmazott, inflációt gerjesztő lépések, például a valutaleértékelés végrehajtása.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A pénzügyi mozgástér eközben drasztikusan szűkül. A belföldi bankok, amelyek eddig a költségvetési hiány fő finanszírozói voltak, a fizetési késedelmek miatt egyre kevésbé hajlandók növelni állampapír-állományukat. Az IMF szerint elkerülhetetlen a bérkiadások visszafogása és a bevételek növelése, sőt a rövid távú nyomás enyhítésére piaci alapú adósságkezelési lépésekre is szükség lehet.