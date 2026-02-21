Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
Súlyos képet festett Mozambik gazdasági helyzetéről a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb értékelése: az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben. Mivel a kormány nem hajtotta végre a szükséges reformokat, új mentőcsomagra egyelőre nincs esély, így az államcsőd veszélye egyre fenyegetőbb - tudósított a Portfolio.
A Valutaalap éves országértékelésében rontott a korábbi besoroláson. Míg korábban a jövőbeni cseppfolyósított földgázból (LNG) származó bevételekre alapozva még fenntarthatónak ítélték az adósságot, mostanra megváltozott az álláspontjuk.
Ennek fő oka, hogy a kormány az elmúlt két évben elmulasztotta a javasolt reformok végrehajtását, mint például a költségvetési szigorítást vagy az árfolyamrendszer rugalmasabbá tételét. A szükséges gazdaságpolitikai korrekciók a jelenlegi helyzetben politikailag megvalósíthatatlannak tűnnek. Az IMF szabályzata ráadásul korlátozza a hitelezést azon országok felé, amelyeknek rendezetlen hivatalos hátralékuk van a nemzetközi hitelezőkkel szemben.
A jelentés azonnali piaci reakciót váltott ki. Mozambik 2031-ben lejáró eurókötvényének árfolyama zuhanni kezdett, és október óta nem látott esést produkálva a feltörekvő piaci index egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta. Bár a Valutaalap 2030-ra – a nagy gázprojektek termelésének beindulásával – kiugró, akár 11,9 százalékos gazdasági növekedést is elképzelhetőnek tart, az idei évre csupán 1,9 százalékos bővülést várnak. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a tőkeigényes energetikai beruházások alig teremtenek munkahelyeket, holott a foglalkoztatás hiánya az ország egyik legsúlyosabb strukturális gondja.
A válságkezelést tovább nehezíti a robbanásveszélyes belpolitikai légkör. Daniel Chapo megválasztott elnök 2025. januári beiktatását választási csalással kapcsolatos vádak és véres, hónapokig tartó tüntetések árnyékolják be. Ilyen instabil környezetben – ahol a lakosság kétharmada amúgy is a szegénységi küszöb alatt él – a vezetés számára rendkívül kockázatos lenne az IMF által szorgalmazott, inflációt gerjesztő lépések, például a valutaleértékelés végrehajtása.
A pénzügyi mozgástér eközben drasztikusan szűkül. A belföldi bankok, amelyek eddig a költségvetési hiány fő finanszírozói voltak, a fizetési késedelmek miatt egyre kevésbé hajlandók növelni állampapír-állományukat. Az IMF szerint elkerülhetetlen a bérkiadások visszafogása és a bevételek növelése, sőt a rövid távú nyomás enyhítésére piaci alapú adósságkezelési lépésekre is szükség lehet.
Zelenszkij hónapokon át következetesen elutasította az amerikai figyelmeztetéseket.
Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?
A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását.
Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
A király közölte: a törvénynek érvényesülnie kell, miközben a rendőrség aktív nyomozásról számolt be.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
