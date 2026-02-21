2026. február 21. szombat Elenonóra
white blue flag blue sky background wallpaper copy space imf fund money monetary financial marketing investment international relationship member together government facade crisis organization global
Világ

Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély

Pénzcentrum
2026. február 21. 15:02

Súlyos képet festett Mozambik gazdasági helyzetéről a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb értékelése: az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben. Mivel a kormány nem hajtotta végre a szükséges reformokat, új mentőcsomagra egyelőre nincs esély, így az államcsőd veszélye egyre fenyegetőbb - tudósított a Portfolio.

A Valutaalap éves országértékelésében rontott a korábbi besoroláson. Míg korábban a jövőbeni cseppfolyósított földgázból (LNG) származó bevételekre alapozva még fenntarthatónak ítélték az adósságot, mostanra megváltozott az álláspontjuk.

Ennek fő oka, hogy a kormány az elmúlt két évben elmulasztotta a javasolt reformok végrehajtását, mint például a költségvetési szigorítást vagy az árfolyamrendszer rugalmasabbá tételét. A szükséges gazdaságpolitikai korrekciók a jelenlegi helyzetben politikailag megvalósíthatatlannak tűnnek. Az IMF szabályzata ráadásul korlátozza a hitelezést azon országok felé, amelyeknek rendezetlen hivatalos hátralékuk van a nemzetközi hitelezőkkel szemben.

A jelentés azonnali piaci reakciót váltott ki. Mozambik 2031-ben lejáró eurókötvényének árfolyama zuhanni kezdett, és október óta nem látott esést produkálva a feltörekvő piaci index egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta. Bár a Valutaalap 2030-ra – a nagy gázprojektek termelésének beindulásával – kiugró, akár 11,9 százalékos gazdasági növekedést is elképzelhetőnek tart, az idei évre csupán 1,9 százalékos bővülést várnak. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a tőkeigényes energetikai beruházások alig teremtenek munkahelyeket, holott a foglalkoztatás hiánya az ország egyik legsúlyosabb strukturális gondja.

A válságkezelést tovább nehezíti a robbanásveszélyes belpolitikai légkör. Daniel Chapo megválasztott elnök 2025. januári beiktatását választási csalással kapcsolatos vádak és véres, hónapokig tartó tüntetések árnyékolják be. Ilyen instabil környezetben – ahol a lakosság kétharmada amúgy is a szegénységi küszöb alatt él – a vezetés számára rendkívül kockázatos lenne az IMF által szorgalmazott, inflációt gerjesztő lépések, például a valutaleértékelés végrehajtása.

A pénzügyi mozgástér eközben drasztikusan szűkül. A belföldi bankok, amelyek eddig a költségvetési hiány fő finanszírozói voltak, a fizetési késedelmek miatt egyre kevésbé hajlandók növelni állampapír-állományukat. Az IMF szerint elkerülhetetlen a bérkiadások visszafogása és a bevételek növelése, sőt a rövid távú nyomás enyhítésére piaci alapú adósságkezelési lépésekre is szükség lehet.
Címlapkép: Getty Images
#adósság #állampapír #beruházás #államadósság #gazdaság #világ #földgáz #gazdasági válság #imf #államháztartás #gazdasági növekedés

