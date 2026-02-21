Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli.
Újabb vörös vonalat léphet át Kína, az USA ősellenségével üzletelnek: mit fog lépni Donald Trump?
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására. Mivel az orosz fegyverszállítások az ukrajnai háború miatt akadoznak, a perzsa állam egyre inkább Kína felé fordul: egy friss diplomáciai gesztus nyomán felröppent a hír, hogy Peking legmodernebb, ötödik generációs vadászgépeivel szerelhetik fel az iráni légierőt - számolt be a Portfolio.
Irán jelenlegi légiereje finoman szólva is elavult. Bár a rezsim rendszeresen beszél saját fejlesztésű vadászgépekről, a hangzatos bejelentések mögött általában nincs valódi teljesítmény. A "saját" Kouszar valójában egy régi amerikai F-5-ös másolata, az alacsony észlelhetőségűnek szánt Kaher-313 pedig csupán egy repülésképtelen makettnek bizonyult. Így az ország kénytelen még az 1979-es forradalom előtt beszerzett, mára múzeumi darabnak számító F-14-esekre, valamint az olcsóbb dróntechnológiára támaszkodni. Ez a kapacitás azonban elégtelennek bizonyulhat egy esetleges amerikai támadással szemben.
A modernizáció érdekében Teherán két irányba tapogatózott. Oroszország szívesen adna el Szu-35-ösöket vagy akár a legújabb Szu-57-eseket, ám az ukrajnai háború miatt a szállítások drasztikusan csúsznak. A megrendelt félszáz gépből 2026 elejéig mindössze kettő érkezett meg, és a teljes flotta átadása akár 2028-ig is elhúzódhat. Ráadásul az orosz légvédelmi rendszerek harctéri teljesítménye is kérdéseket vetett fel az iráni vezetésben.
Ezzel szemben a kínai hadiipar csillaga emelkedőben van. Miután 2025 májusában a kínai gyártmányú J-10C vadászgépek fölényes győzelmet arattak egy indiai–pakisztáni légicsatában, Teherán figyelme Peking felé fordult. A találgatások 2026. február 8-án kaptak új lendületet, amikor az iráni légierő ünnepségén a kínai katonai attasé egy J-20-as – Kína legmodernebb, ötödik generációs lopakodó vadászgépe – makettjét ajándékozta az iráni parancsnoknak.
A gesztus azonnal beindította a spekulációkat: vajon Kína hajlandó lenne legféltettebb csúcstechnikáját is átadni? Helyi források tudni vélik, hogy egy 2 milliárd dolláros, olajért cserébe kötött üzlet keretében a J-20-asok mellett J-10C gépek, HQ-9 légvédelmi rendszerek és speciális radarok is érkezhetnek. Peking motivációja kettős lehet: egyrészt az üzleti siker, másrészt a demonstráció, hogy kész megvédeni szövetségeseit az amerikai nyomással szemben.
Szakértők szerint azonban a J-20-asok tényleges átadása kevéssé valószínű. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg eddig következetesen elzárkózott a típus exportjától, ráadásul Teheránban komoly kockázatot jelentene az izraeli és amerikai hírszerzés jelenléte. Ahogy egy szakmai vicc tartja: "Vadászgépeket eladni Iránnak olyan, mintha tervrajzokat adnánk Izraelnek." Peking vélhetően inkább az exportra szánt, fejlesztés alatt álló J-35A típust kínálná, elkerülve, hogy legkritikusabb technológiai titkai illetéktelen kezekbe kerüljenek. Emellett a szükséges infrastruktúra kiépítése és a pilóták kiképzése is éveket venne igénybe.
A makett átadása minden bizonnyal inkább diplomáciai üzenet és elrettentési kísérlet, semmint konkrét, azonnali üzleti megállapodás a csúcsgépekről. Ugyanakkor a kínai–iráni együttműködés mélyülése tagadhatatlan. A légvédelmi rendszerek, a ballisztikus rakétákhoz szükséges alapanyagok szállítása és a közös hadgyakorlatok mind azt jelzik, hogy Peking egyre komolyabb szereplővé válik a térség biztonságpolitikájában, új fejfájást okozva ezzel Washingtonnak.
Trump tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon.
Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?
A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását.
Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
A király közölte: a törvénynek érvényesülnie kell, miközben a rendőrség aktív nyomozásról számolt be.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
