2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A moszkvai Kreml és a Szent Bazil székesegyház panorámaképe, Oroszország. Moszkva. A Vörös tér., Szpasszkaya torony Moszkva és Oroszország jelképe.
Világ

Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie

Pénzcentrum
2026. február 12. 08:20

Az amerikai pénzügyminiszter a Fox News csatornának adott interjúban elsőként beszélt nyíltan arról, hogy Washington kész feloldani az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat, amennyiben Moszkva békemegállapodást köt Ukrajnával. Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News műsorában váratlan bejelentést tett az orosz olajszankciókkal kapcsolatban. A tárcavezető feltételhez kötötten ugyan, de kilátásba helyezte a korlátozások megszüntetését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ha megszületnek a békemegállapodások, jelentősen csökkenni fog az olajár. Ott van Venezuela, Irán, és ha Oroszország és Ukrajna is megállapodik, a pénzügyminisztérium rengeteg olajra oldja fel a szankciókat, ez pedig mind kimegy a piacra. A legjobban az alacsony energiaárak segítik a fogyasztókat" – nyilatkozta Bessent.

A bejelentés azért különösen figyelemre méltó, mert Bessent az első magas rangú amerikai tisztviselő, aki hivatalosan is megerősítette: az Egyesült Államok komolyan fontolgatja az orosz energiaszektort sújtó korlátozások teljes megszüntetését. A feltétel egyértelmű: Moszkvának békemegállapodást kell kötnie Ukrajnával.

Kapcsolódó cikkeink:

Jelenleg éppen ellentétes folyamat zajlik. Washington folyamatosan szigorítja az orosz energiahordozókkal szembeni intézkedéseit, legutóbb vámok kivetésével. A szankciós politika eredményeként az elmúlt napokban Oroszország egyik legfontosabb vásárlója, India is felfüggesztette az orosz olajimportot.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Korábban csak nem hivatalos forrásokból és médiaszivárogtatásokból lehetett értesülni arról, hogy az amerikai kormányzat a háború lezárását követően a szankciók fokozatos enyhítését fontolgatja. Az értesülések szerint Washington kereskedelmi megállapodások ígéretével is ösztönözné Moszkvát a béketárgyalásokra.

A béke közeli megkötésének realitását azonban számos nyugati szakértő és politikus megkérdőjelezi. Véleményük szerint Oroszország addig nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, amíg nem éri el Ukrajna teljes kapitulációját.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #olaj #olajár #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #orosz-ukrán háború #szankciók #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:44
08:31
08:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
2 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
1 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
2 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 08:31
Itt a meglepő inflációs adat: régen láttunk ilyet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 06:20
Különleges háló a fák között hódít a magyar erdőkben: nem pók szőtte, te is felmászhatsz rá + Videó
Agrárszektor  |  2026. február 12. 08:16
Akkora vihar söpört itt végig, hogy özönvíz mosott el mindent