Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie

Az amerikai pénzügyminiszter a Fox News csatornának adott interjúban elsőként beszélt nyíltan arról, hogy Washington kész feloldani az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat, amennyiben Moszkva békemegállapodást köt Ukrajnával. Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News műsorában váratlan bejelentést tett az orosz olajszankciókkal kapcsolatban. A tárcavezető feltételhez kötötten ugyan, de kilátásba helyezte a korlátozások megszüntetését.

"Ha megszületnek a békemegállapodások, jelentősen csökkenni fog az olajár. Ott van Venezuela, Irán, és ha Oroszország és Ukrajna is megállapodik, a pénzügyminisztérium rengeteg olajra oldja fel a szankciókat, ez pedig mind kimegy a piacra. A legjobban az alacsony energiaárak segítik a fogyasztókat" – nyilatkozta Bessent.

A bejelentés azért különösen figyelemre méltó, mert Bessent az első magas rangú amerikai tisztviselő, aki hivatalosan is megerősítette: az Egyesült Államok komolyan fontolgatja az orosz energiaszektort sújtó korlátozások teljes megszüntetését. A feltétel egyértelmű: Moszkvának békemegállapodást kell kötnie Ukrajnával.

Jelenleg éppen ellentétes folyamat zajlik. Washington folyamatosan szigorítja az orosz energiahordozókkal szembeni intézkedéseit, legutóbb vámok kivetésével. A szankciós politika eredményeként az elmúlt napokban Oroszország egyik legfontosabb vásárlója, India is felfüggesztette az orosz olajimportot.

Korábban csak nem hivatalos forrásokból és médiaszivárogtatásokból lehetett értesülni arról, hogy az amerikai kormányzat a háború lezárását követően a szankciók fokozatos enyhítését fontolgatja. Az értesülések szerint Washington kereskedelmi megállapodások ígéretével is ösztönözné Moszkvát a béketárgyalásokra.

A béke közeli megkötésének realitását azonban számos nyugati szakértő és politikus megkérdőjelezi. Véleményük szerint Oroszország addig nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, amíg nem éri el Ukrajna teljes kapitulációját.