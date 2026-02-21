2026. február 21. szombat Elenonóra
Irán zászlói a betonfalra festve a tiltakozó emberekkel együtt
Világ

Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump

Pénzcentrum
2026. február 21. 21:03

Miközben az iráni külügyminiszter jelezte, hogy napokon belül elkészülhet az atomtárgyalásokkal kapcsolatos választervezetük, Donald Trump amerikai elnök korlátozott katonai csapások lehetőségét helyezte kilátásba. A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre - írta meg a Portfolio.

A teheráni vezetés ígérete szerint hamarosan az asztalra kerülhet az a tervezet, amely rögzíti az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások iráni feltételeit. Ezzel párhuzamosan azonban a katonai nyomásgyakorlás is erősödik. Az amerikai elnök utasítására repülőgép-hordozók és kísérőhajóik érkeznek a térségbe, ami felerősítette az esetleges fegyveres konfliktus kirobbanásával kapcsolatos félelmeket.

Nevük elhallgatását kérő amerikai tisztségviselők megerősítették, hogy a katonai tervezés már előrehaladott fázisban van. A kidolgozott forgatókönyvek skálája széles: a lehetőségek a célzott csapásmérésektől egészen a teheráni rezsim megdöntéséig terjednek.

Donald Trump 10-15 napos határidőt szabott Teheránnak a megállapodás megkötésére az elhúzódó atomvitában, ellenkező esetben súlyos következményeket helyezett kilátásba. A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón az elnök megerősítette: a tárgyalások kikényszerítése érdekében fontolgatja a korlátozott katonai akció lehetőségét.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #irán #hadsereg #nukleáris energia #geopolitika #külpolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

