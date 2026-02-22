Friss hírszerzési jelentés: óriási bajban az orosz hadsereg, ezért kezdhet el kapkodni Moszkva

Az észt hírszerzés értékelése szerint a Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit. E két tényező együttesen lassította az információáramlást és vezetési zavarokat okozott az orosz oldalon, ami hozzájárult a front déli szakaszának stabilizálásához - írta az eer.

Ants Kiviselg ezredes, az Észt Védelmi Erők hírszerzési központjának vezetője rámutatott: a SpaceX döntése, amely megakadályozta a Starlink orosz katonai célú használatát, mérsékelte az ukrán hátország elleni dróncsapásokat. Ezzel párhuzamosan Moszkva saját szigorítása a Telegram katonai alkalmazását illetően lassította az alakulatok közötti közvetlen kommunikációt. Bár az orosz parancsnoki lánc nem omlott össze, az intézkedések zavart keltettek a vezetésben, a tűzvezetésben és az egységek koordinációjában, aminek hatása egyértelműen érzékelhető volt a harctéren.

A kommunikációs nehézségek segítették az ukrán erőket abban, hogy a múlt héten sikeres ellentámadást indítsanak a front déli, Zaporizzsja megyei szakaszán. Ennek köszönhetően sikerült stabilizálni a helyzetet, jelentősen lelassítva, helyenként pedig teljesen megállítva az orosz előrenyomulást. Az ukrán csapatok visszafoglaltak bizonyos korábban elveszített területeket, és előrelépést értek el a zaporizzsjai Huljajpole, valamint a donecki Dobropillja–Olekszandrivka térségében is.

A keleti frontszakaszon ugyanakkor folytatódott az orosz nyomásgyakorlás. A Pokrovszk irányába tartó erők hónapok óta próbálják bekeríteni Mirnohradot és Pokrovszkot, ám a folyamatos harcok ellenére sem értek el áttörést. Az orosz egységek Szlovjanszk, Kosztjantinyivka és Druzskivka irányába is támadtak, emellett heves harcok dúltak a limani szektorban. A harci érintkezések száma továbbra is magas, a napi átlag kétszáz körül alakul.

A légicsapások intenzitása sem csökkent: az orosz haderő a héten mintegy 1100 drónt és hatvan rakétát vetett be, elsősorban az ukrán energetikai, ipari és polgári infrastruktúra ellen. A leghevesebb támadásra február 17-én került sor, amikor közel 400 drónt és 30 rakétát indítottak Ukrajna tizenkét megyéje ellen. Válaszul Kijev is végrehajtott nagy hatótávolságú precíziós csapásokat. Támadás érte a Krasznodari határterület olajipari létesítményeit, egy permi vegyi üzemet, valamint egy csuvasföldi, navigációs berendezéseket gyártó gyárat is. Emellett találat ért energetikai célpontokat Belgorod és Brjanszk térségében, valamint az észt határhoz közeli Velikije Lukiban található olajterminált.