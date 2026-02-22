2026. február 22. vasárnap Gerzson
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az orosz hadsereg és fegyverek koncepciója
Világ

Friss hírszerzési jelentés: óriási bajban az orosz hadsereg, ezért kezdhet el kapkodni Moszkva

Pénzcentrum
2026. február 22. 16:25

Az észt hírszerzés értékelése szerint a Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit. E két tényező együttesen lassította az információáramlást és vezetési zavarokat okozott az orosz oldalon, ami hozzájárult a front déli szakaszának stabilizálásához - írta az eer.

Ants Kiviselg ezredes, az Észt Védelmi Erők hírszerzési központjának vezetője rámutatott: a SpaceX döntése, amely megakadályozta a Starlink orosz katonai célú használatát, mérsékelte az ukrán hátország elleni dróncsapásokat. Ezzel párhuzamosan Moszkva saját szigorítása a Telegram katonai alkalmazását illetően lassította az alakulatok közötti közvetlen kommunikációt. Bár az orosz parancsnoki lánc nem omlott össze, az intézkedések zavart keltettek a vezetésben, a tűzvezetésben és az egységek koordinációjában, aminek hatása egyértelműen érzékelhető volt a harctéren.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kommunikációs nehézségek segítették az ukrán erőket abban, hogy a múlt héten sikeres ellentámadást indítsanak a front déli, Zaporizzsja megyei szakaszán. Ennek köszönhetően sikerült stabilizálni a helyzetet, jelentősen lelassítva, helyenként pedig teljesen megállítva az orosz előrenyomulást. Az ukrán csapatok visszafoglaltak bizonyos korábban elveszített területeket, és előrelépést értek el a zaporizzsjai Huljajpole, valamint a donecki Dobropillja–Olekszandrivka térségében is.

Kapcsolódó cikkeink:

A keleti frontszakaszon ugyanakkor folytatódott az orosz nyomásgyakorlás. A Pokrovszk irányába tartó erők hónapok óta próbálják bekeríteni Mirnohradot és Pokrovszkot, ám a folyamatos harcok ellenére sem értek el áttörést. Az orosz egységek Szlovjanszk, Kosztjantinyivka és Druzskivka irányába is támadtak, emellett heves harcok dúltak a limani szektorban. A harci érintkezések száma továbbra is magas, a napi átlag kétszáz körül alakul.

A légicsapások intenzitása sem csökkent: az orosz haderő a héten mintegy 1100 drónt és hatvan rakétát vetett be, elsősorban az ukrán energetikai, ipari és polgári infrastruktúra ellen. A leghevesebb támadásra február 17-én került sor, amikor közel 400 drónt és 30 rakétát indítottak Ukrajna tizenkét megyéje ellen. Válaszul Kijev is végrehajtott nagy hatótávolságú precíziós csapásokat. Támadás érte a Krasznodari határterület olajipari létesítményeit, egy permi vegyi üzemet, valamint egy csuvasföldi, navigációs berendezéseket gyártó gyárat is. Emellett találat ért energetikai célpontokat Belgorod és Brjanszk térségében, valamint az észt határhoz közeli Velikije Lukiban található olajterminált.
Címlapkép: Getty Images
#energia #ukrajna #oroszország #kommunikáció #világ #olaj #drón #hadsereg #orosz-ukrán háború #rakéta #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:35
17:17
16:58
16:25
16:09
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 22.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
2026. február 22.
Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?
2026. február 21.
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 22. vasárnap
Gerzson
8. hét
Február 22.
Imanap a világ éhezőiért
Február 22.
Farsangvasárnap és a "farsang farka"
Február 22.
A bűncselekmények áldozatainak napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
6 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
3
5 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
4
1 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati tőkebefektetés
perspektivikus, de múltnélkülisége vagy más ok miatt kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonos lesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 16:58
Ilyen nincs, 180 fokos fordulatot vesz az időjárás jövő héten: lesz, ahol 20 fok közelébe is melegszik a hőmérséklet
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 16:09
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 8. játékhéten vasárnap
Agrárszektor  |  2026. február 22. 17:01
Olyan dolog jöhet Magyarországon, amire idén még nem volt példa
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel