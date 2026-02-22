A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen.
Friss hírszerzési jelentés: óriási bajban az orosz hadsereg, ezért kezdhet el kapkodni Moszkva
Az észt hírszerzés értékelése szerint a Starlink műholdas internetszolgáltatás korlátozása és a Telegram üzenetküldő alkalmazás visszaszorítása érezhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit. E két tényező együttesen lassította az információáramlást és vezetési zavarokat okozott az orosz oldalon, ami hozzájárult a front déli szakaszának stabilizálásához - írta az eer.
Ants Kiviselg ezredes, az Észt Védelmi Erők hírszerzési központjának vezetője rámutatott: a SpaceX döntése, amely megakadályozta a Starlink orosz katonai célú használatát, mérsékelte az ukrán hátország elleni dróncsapásokat. Ezzel párhuzamosan Moszkva saját szigorítása a Telegram katonai alkalmazását illetően lassította az alakulatok közötti közvetlen kommunikációt. Bár az orosz parancsnoki lánc nem omlott össze, az intézkedések zavart keltettek a vezetésben, a tűzvezetésben és az egységek koordinációjában, aminek hatása egyértelműen érzékelhető volt a harctéren.
A kommunikációs nehézségek segítették az ukrán erőket abban, hogy a múlt héten sikeres ellentámadást indítsanak a front déli, Zaporizzsja megyei szakaszán. Ennek köszönhetően sikerült stabilizálni a helyzetet, jelentősen lelassítva, helyenként pedig teljesen megállítva az orosz előrenyomulást. Az ukrán csapatok visszafoglaltak bizonyos korábban elveszített területeket, és előrelépést értek el a zaporizzsjai Huljajpole, valamint a donecki Dobropillja–Olekszandrivka térségében is.
A keleti frontszakaszon ugyanakkor folytatódott az orosz nyomásgyakorlás. A Pokrovszk irányába tartó erők hónapok óta próbálják bekeríteni Mirnohradot és Pokrovszkot, ám a folyamatos harcok ellenére sem értek el áttörést. Az orosz egységek Szlovjanszk, Kosztjantinyivka és Druzskivka irányába is támadtak, emellett heves harcok dúltak a limani szektorban. A harci érintkezések száma továbbra is magas, a napi átlag kétszáz körül alakul.
A légicsapások intenzitása sem csökkent: az orosz haderő a héten mintegy 1100 drónt és hatvan rakétát vetett be, elsősorban az ukrán energetikai, ipari és polgári infrastruktúra ellen. A leghevesebb támadásra február 17-én került sor, amikor közel 400 drónt és 30 rakétát indítottak Ukrajna tizenkét megyéje ellen. Válaszul Kijev is végrehajtott nagy hatótávolságú precíziós csapásokat. Támadás érte a Krasznodari határterület olajipari létesítményeit, egy permi vegyi üzemet, valamint egy csuvasföldi, navigációs berendezéseket gyártó gyárat is. Emellett találat ért energetikai célpontokat Belgorod és Brjanszk térségében, valamint az észt határhoz közeli Velikije Lukiban található olajterminált.
Pár óra elteltével újra csavart egyet a vámokon Donald Trump: meddig maradhat érvényben a megemelt verzió?
Az amerikai elnök közölte, hogy az előző nap bejelentett 10-ről 15 százalékra emeli az új globális vámtételt.
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump
A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.
A 2025 végén kirobbanó iráni tüntetések és az Egyesült Államokkal fokozódó feszültség miatt Teheránnak égető szüksége van légiereje modernizálására.
Történelmi bejelentésre készül Észak-Korea rettegett diktátora: hamarosan kiáll az emberei elé Kim Dzsong Un
Megkezdődött az Észak-koreai Munkapárt ötévente esedékes kongresszusa, amelyen Kim Dzsong Un az elmúlt időszak eredményeit értékeli.
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Bár Kanada és Mexikó átmeneti mentességet élvez az új amerikai vámintézkedések alól, a kereskedelmi konfliktus kiéleződésének veszélye nem múlt el teljesen.
Zelenszkij hónapokon át következetesen elutasította az amerikai figyelmeztetéseket.
Trump tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon.
Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?
A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását.
Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
A király közölte: a törvénynek érvényesülnie kell, miközben a rendőrség aktív nyomozásról számolt be.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
