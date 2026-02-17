Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak

Szlovákia tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal további négy F-16-os vadászgép beszerzéséről. A lépés célja, hogy a korábban megrendelt 14 géppel együtt összesen 18 darabosra bővülne a flotta. Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.

A Defense News beszámolója alapján a szlovák kormányfő bejelentette: Pozsony célja az önállóság növelése a légtérrendészeti feladatok ellátásában. Jelenleg cseh, magyar és lengyel vadászgépek látják el Szlovákia légtérvédelmét, ami a miniszterelnök értékelése szerint hátrányos az ország szuverenitására nézve.

"Érdeklődés mutatkozik a vadászgépek számának 18-ra növelése iránt. Jelenleg arról egyeztetünk, hogyan rendszeresíthetnénk további négy gépet a fegyveres erőinknél, mert nem tesz jót a szuverenitásnak, hogy légterünket Csehország, Magyarország és Lengyelország repülőgépei védik" – közölte a szlovák külügyminisztérium.

A jelenlegi helyzet kialakulásáért Fico az előző kormányzatot tette felelőssé, amely átadta Ukrajnának az ország MiG-29-es flottáját. Az ügylet keretében 13 darab szovjet gyártmányú vadászrepülőgép került a kijevi vezetés birtokába.

A 2023-as szlovákiai választásokon hatalomváltás történt: az addigi, Ukrajnát támogató vezetést egy, a kérdéshez kritikusabban hozzáálló kabinet váltotta fel. A vadászgépek átadása jelentős belpolitikai feszültségeket szült, mivel számos bírálat érte a döntést az ország védelmi képességeinek meggyengítése miatt. Az ügyben nyomozás is indult, amelyet azonban a pozsonyi ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az amerikai gyártmányú, negyedik generációs F-16-os vadászgépek beszerzésével Szlovákia modernizálhatja légierejét, és visszanyerheti önálló légtérvédelmi képességeit.