Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
Szlovákia tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal további négy F-16-os vadászgép beszerzéséről. A lépés célja, hogy a korábban megrendelt 14 géppel együtt összesen 18 darabosra bővülne a flotta. Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
A Defense News beszámolója alapján a szlovák kormányfő bejelentette: Pozsony célja az önállóság növelése a légtérrendészeti feladatok ellátásában. Jelenleg cseh, magyar és lengyel vadászgépek látják el Szlovákia légtérvédelmét, ami a miniszterelnök értékelése szerint hátrányos az ország szuverenitására nézve.
"Érdeklődés mutatkozik a vadászgépek számának 18-ra növelése iránt. Jelenleg arról egyeztetünk, hogyan rendszeresíthetnénk további négy gépet a fegyveres erőinknél, mert nem tesz jót a szuverenitásnak, hogy légterünket Csehország, Magyarország és Lengyelország repülőgépei védik" – közölte a szlovák külügyminisztérium.
A jelenlegi helyzet kialakulásáért Fico az előző kormányzatot tette felelőssé, amely átadta Ukrajnának az ország MiG-29-es flottáját. Az ügylet keretében 13 darab szovjet gyártmányú vadászrepülőgép került a kijevi vezetés birtokába.
A 2023-as szlovákiai választásokon hatalomváltás történt: az addigi, Ukrajnát támogató vezetést egy, a kérdéshez kritikusabban hozzáálló kabinet váltotta fel. A vadászgépek átadása jelentős belpolitikai feszültségeket szült, mivel számos bírálat érte a döntést az ország védelmi képességeinek meggyengítése miatt. Az ügyben nyomozás is indult, amelyet azonban a pozsonyi ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntetett.
Az amerikai gyártmányú, negyedik generációs F-16-os vadászgépek beszerzésével Szlovákia modernizálhatja légierejét, és visszanyerheti önálló légtérvédelmi képességeit.
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
