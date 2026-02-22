Lövöldözés Donald Trump floridai birtokán: egy fegyveres hatolt be a területre, mit tervezhetett?

Életét vesztette egy férfi, miután behatolt Donald Trump Mar-a-Lago-i rezidenciájának biztonsági övezetébe. A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen - írja a BBC.

A jelentések szerint a férfit az ingatlan északi kapujának közelében észlelték, kezében egy benzineskannával és egy puskának tűnő tárggyal.

Az elkövető személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az esettel kapcsolatban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az amerikai titkosszolgálat későbbre ígért részletes tájékoztatást.

Donald Trump a nyilvános programja szerint a hétvégét a Fehér Házban tölti, így a történtek alatt nem tartózkodott a floridai birtokon.