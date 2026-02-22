2026. február 22. vasárnap Gerzson
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2016. február 27-én készült fotó Donald Trump floridai Palm Beachen található Mar-A-Lago Beach Resortjáról.
Világ

Lövöldözés Donald Trump floridai birtokán: egy fegyveres hatolt be a területre, mit tervezhetett?

Pénzcentrum
2026. február 22. 15:40

Életét vesztette egy férfi, miután behatolt Donald Trump Mar-a-Lago-i rezidenciájának biztonsági övezetébe. A titkosszolgálat közlése szerint az incidens idején sem Trump, sem más védett személy nem tartózkodott a helyszínen - írja a BBC.

A jelentések szerint a férfit az ingatlan északi kapujának közelében észlelték, kezében egy benzineskannával és egy puskának tűnő tárggyal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elkövető személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az esettel kapcsolatban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az amerikai titkosszolgálat későbbre ígért részletes tájékoztatást.

Kapcsolódó cikkeink:

Donald Trump a nyilvános programja szerint a hétvégét a Fehér Házban tölti, így a történtek alatt nem tartózkodott a floridai birtokon.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #halál #bűncselekmény #fegyver #világ #usa #donald trump #támadás #politika #amerikai egyesült államok #lövöldözés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:09
15:52
15:40
15:34
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 22.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
2026. február 22.
Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?
2026. február 21.
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 22. vasárnap
Gerzson
8. hét
Február 22.
Imanap a világ éhezőiért
Február 22.
Farsangvasárnap és a "farsang farka"
Február 22.
A bűncselekmények áldozatainak napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
2
6 napja
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
3
5 napja
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
4
1 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 16:09
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 8. játékhéten vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 15:05
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Agrárszektor  |  2026. február 22. 15:03
Kiderült, milyen tavasz vár a magyarokra idén: ezt jó, ha mindenki tudja
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel