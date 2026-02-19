Tragédia az osztrák gyárban: fiatal magyar munkás halt meg, társa az életéért küzd

Halálos baleset történt kedden a stájerországi Leoben-Donawitz acélgyárában: egy 26 éves magyar férfi életét vesztette, egy 20 éves munkás pedig súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba, írja a Telex az osztrák rendőrség közleménye alapján.

Súlyos ipari baleset történt kedden a stájerországi Leoben-Donawitzban működő acélgyárban – közölte az osztrák rendőrség. A tragédiában egy 26 éves magyar férfi meghalt, egy 20 éves társa pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A két munkás egy föld alatti aknában végzett felújítási munkálatokat, amikor a feltételezések szerint szén-monoxid-szivárgás történt. A férfiakra egy művezető talált rá, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatot.

A 26 éves férfi életét már a helyszínen sem tudták megmenteni. Társát mentőhelikopterrel szállították a grazi kórházba, ahol az orvosok életveszélyes állapotban ápolják. A kórház szerda délután megerősítette: a férfi állapota továbbra is kritikus, az intenzív osztályon kezelik.

Az érintett dolgozók egy külső vállalat alkalmazottai voltak, akiket az adott projektre szerződtettek. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit és okát.