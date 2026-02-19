Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Tragédia az osztrák gyárban: fiatal magyar munkás halt meg, társa az életéért küzd
Halálos baleset történt kedden a stájerországi Leoben-Donawitz acélgyárában: egy 26 éves magyar férfi életét vesztette, egy 20 éves munkás pedig súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba, írja a Telex az osztrák rendőrség közleménye alapján.
Súlyos ipari baleset történt kedden a stájerországi Leoben-Donawitzban működő acélgyárban – közölte az osztrák rendőrség. A tragédiában egy 26 éves magyar férfi meghalt, egy 20 éves társa pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A két munkás egy föld alatti aknában végzett felújítási munkálatokat, amikor a feltételezések szerint szén-monoxid-szivárgás történt. A férfiakra egy művezető talált rá, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatot.
A 26 éves férfi életét már a helyszínen sem tudták megmenteni. Társát mentőhelikopterrel szállították a grazi kórházba, ahol az orvosok életveszélyes állapotban ápolják. A kórház szerda délután megerősítette: a férfi állapota továbbra is kritikus, az intenzív osztályon kezelik.
Az érintett dolgozók egy külső vállalat alkalmazottai voltak, akiket az adott projektre szerződtettek. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit és okát.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
A tárgyalások a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve zajlanak, ami arra utal, hogy Washington még mindig a 94 éves visszavonult vezetőt tartja Kuba tényleges irányítójának.
Szakértői elemzések szerint bár Teherán képes a tengeri forgalom megzavarására, a teljes zárlat technikai és gazdasági okokból gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban.
A közzétett videókon füst emelkedik a terület fölött, amely több katonai és stratégiai létesítmény közelében található.
Az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akcióra készülhet Irán ellen, amely az Axios információi szerint akár napokon vagy heteken belül megkezdődhet.
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
A diplomata elismerően nyilatkozott Marco Rubio müncheni biztonsági konferencián elmondott beszédéről, amelyben a politikus szorosabb transzatlanti együttműködést sürgetett.
Ukrajna szankciócsomagot léptetett életbe Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen, mivel aktívan közreműködik az Oroszország által folytatott háborúban.
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrán–orosz béketárgyalások második napja kezdődött meg szerdán Genfben.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén