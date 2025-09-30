2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Kreatív növekvő zöld gyertyatartó forex chart és bitcoin homályos háttéren. Kereskedelmi és pénzügyi koncepció. 3D renderelés
Bíróság előtt a kripto-csaló: így menekült el Kínából 61 000 piszkos bitcoinnal a zsebében

Egy kínai állampolgárt elítéltek a világ legnagyobb, több mint 5 milliárd font (6,7 milliárd dollár) értékű kriptovaluta-lefoglalásával kapcsolatos ügyben - tudósított a BBC. A Metropolitan Police közleménye szerint a 47 éves nő 2014 és 2017 között Kínában nagyszabású csalást vezetett, amelynek során több mint 128 000 áldozatot csapott be, és a lopott pénzeket bitcoin formájában tárolta.

Zhimin Qian, más néven Yadi Zhang, hétfőn a londoni Southwark Crown Court bíróságon bűnösnek vallotta magát kriptovaluta jogellenes megszerzésében és birtoklásában. A rendőrség szerint összesen 61 000 bitcoint foglaltak le Qiantól, a beismerő vallomás pedig egy hétéves, globális pénzmosási hálózat elleni nyomozás eredménye. A nyomozás 2018-ban kezdődött, miután a hatóságok értesültek bűncselekményből származó eszközök átutalásáról. Qian öt évig kerülte az igazságszolgáltatást letartóztatása előtt.

A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt. Qian ügyvédje, Roger Sahota szerint védence a beismerő vallomással reméli, hogy némi vigaszt nyújt a befektetőknek, akik 2017 óta várnak kártérítésre, és biztosítja őket, hogy a kriptovaluták jelentős értéknövekedése miatt bőven elegendő forrás áll rendelkezésre veszteségeik megtérítésére.

A bűncselekmény elkövetésében segítséget nyújtott Jian Wen, egy kínai elviteles étterem alkalmazottja, akit tavaly hat év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítéltek. Wen tisztára mosta a csalásból származó pénzt, és egy étterem feletti lakásból egy "több millió fontot érő bérelt házba" költözött Észak-Londonban. A kínai Lifeweek médium 2024-ben arról számolt be, hogy a befektetők, akik többnyire 50 és 75 év közöttiek voltak, "több százezer vagy akár több tízmillió" jüant fektettek a Qian által népszerűsített befektetésekbe.

A rendszerek kihasználták a kriptovaluták akkori népszerűségét Kínában, napi osztalékot és garantált nyereséget ígérve. Qian cége azt állította, hogy segít Kínának pénzügyi és technológiai központtá válni. Az áldozatok között üzletemberek, banki alkalmazottak és igazságszolgáltatási tagok is voltak, akiket gyakran barátaik és családtagjaik ösztönöztek a befektetésre. A befektetők állítólag keveset tudtak Qianról, akit "a gazdagság istennőjeként" írtak le.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Robin Weyell helyettes főügyész szerint "a bitcoin és más kriptovaluták egyre inkább szervezett bűnözők eszközévé válnak vagyonuk álcázására és átutalására". Qian jelenleg őrizetben van, ítélethirdetésének időpontját még nem tűzték ki. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Címlapkép: Getty Images
#csalás #pénzmosás #bíróság #bűncselekmény #bitcoin #világ #kína #kriptovaluta #ingatlanvásárlás

