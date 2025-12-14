2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Doctors hand with urinalysis and blood sample for drug test or alcohol in the laboratory. Hand doctor holding urine and blood tube test for analysis for doping or drugs
Sport

Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer

Pénzcentrum
2025. december 14. 11:28

A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja, David Howman figyelmeztetett, hogy túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást, egyben bírálta a jelenlegi rendszert - írta a The Guardian.

Howman, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (Wada) korábbi főigazgatója és az Athletics Integrity Unit jelenlegi elnöke sürgette a doppingellenes szervezeteket, hogy az adminisztratív megfelelés helyett inkább az élsportolók lebuktatására összpontosítsanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Dél-Koreában megrendezett WADA Doppingellenes Világkonferencián Howman egyértelműen bírálta a szervezet vezetését, kijelentve: "Legyünk őszinték és pragmatikusak... az élsportban a szándékos doppingolók elkerülik a lebukást. Nem vagyunk elég hatékonyak a csalók elkapásában."

Hozzátette: "A szabályszegőkkel szembeni hatástalanságunk árt a doppingellenes mozgalom hitelességének, aminek következtében a tiszta sportról szóló üzenetünk süket fülekre találhat."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Ironikus módon az AIU-t széles körben aranysztenderdnek tekintik a csalók elkapásában, hiszen 2017 óta 427 élsportolót szankcionáltak doppingvétség miatt. Ennek ellenére Howman szerint az AIU is többet tehetne, és "jelentős fejlesztésekre van szükség".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 13 évig a Wada főigazgatójaként dolgozó szakember arra ösztönözte a doppingellenes közösséget, hogy "lépjen túl a megfelelésen, és támogasson hatékony, ambiciózus doppingellenes erőfeszítéseket". Figyelmeztetett, hogy a megfelelés-alapú tesztelés nem fogja elkapni a "kifinomult doppingolókat".

"Mindannyiunknak jobban kell támogatnunk a tiszta sportolókat azzal, hogy elkapjuk a tisztességteleneket, különösen a sport csúcsán lévőket" - tette hozzá. "Határozzuk el, hogy megerősítjük doppingellenes rendszerünket, miközben egy tisztább, igazságosabb és hitelesebbsportra törekszünk."
Címlapkép: Getty Images
#csalás #sport #dél-korea #szabálysértés #élsport #dopping #doppingvizsgálat #atlétika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:15
11:04
10:33
10:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
2 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
3
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
4
7 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
5
6 napja
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 10:02
Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 07:05
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
Agrárszektor  |  2025. december 14. 11:01
Itt az ábra arról, hogy drágultak a mezőgazdasági termékek 2025-ben