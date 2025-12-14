Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer

A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja, David Howman figyelmeztetett, hogy túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást, egyben bírálta a jelenlegi rendszert - írta a The Guardian.

Howman, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (Wada) korábbi főigazgatója és az Athletics Integrity Unit jelenlegi elnöke sürgette a doppingellenes szervezeteket, hogy az adminisztratív megfelelés helyett inkább az élsportolók lebuktatására összpontosítsanak.

A Dél-Koreában megrendezett WADA Doppingellenes Világkonferencián Howman egyértelműen bírálta a szervezet vezetését, kijelentve: "Legyünk őszinték és pragmatikusak... az élsportban a szándékos doppingolók elkerülik a lebukást. Nem vagyunk elég hatékonyak a csalók elkapásában."

Hozzátette: "A szabályszegőkkel szembeni hatástalanságunk árt a doppingellenes mozgalom hitelességének, aminek következtében a tiszta sportról szóló üzenetünk süket fülekre találhat."

Ironikus módon az AIU-t széles körben aranysztenderdnek tekintik a csalók elkapásában, hiszen 2017 óta 427 élsportolót szankcionáltak doppingvétség miatt. Ennek ellenére Howman szerint az AIU is többet tehetne, és "jelentős fejlesztésekre van szükség".

A 13 évig a Wada főigazgatójaként dolgozó szakember arra ösztönözte a doppingellenes közösséget, hogy "lépjen túl a megfelelésen, és támogasson hatékony, ambiciózus doppingellenes erőfeszítéseket". Figyelmeztetett, hogy a megfelelés-alapú tesztelés nem fogja elkapni a "kifinomult doppingolókat".

"Mindannyiunknak jobban kell támogatnunk a tiszta sportolókat azzal, hogy elkapjuk a tisztességteleneket, különösen a sport csúcsán lévőket" - tette hozzá. "Határozzuk el, hogy megerősítjük doppingellenes rendszerünket, miközben egy tisztább, igazságosabb és hitelesebbsportra törekszünk."