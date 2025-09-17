2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Bitcoin alakú, 0 és 1 bináris adatok által alkotott alakzat.
Gazdaság

Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?

Jeki Gabriella
2025. szeptember 17. 19:01

A Bitcoin megjelenése alapjaiban formálta át a pénzről, értéktárolásról és decentralizációról alkotott fogalmainkat. Bár sokan a digitális arany szerepét tulajdonítják neki, piaci viselkedése jelentős eltéréseket mutat a hagyományos menekülőeszközökétől. A kriptovaluta volatilitása egyszerre kínál lehetőséget és jelent kockázatot a befektetők számára. Elemzésünkben bemutatjuk, miért nem képes a Bitcoin jelenleg betölteni az aranyhoz hasonló stabil értékőrző szerepet.

A Bitcoin, mint a legismertebb és legértékesebb kriptovaluta, már jó ideje túllépett a technológiai újdonság kategóriáján, és mára a globális pénzügyi diskurzus egyik meghatározó szereplőjévé vált. Egy olyan pénzről van szó, amelynek nincs fizikai formája, mégis dollármilliárdok cserélnek rajta keresztül gazdát nap mint nap. Az eredetileg alternatív fizetőeszköznek szánt Bitcoin mára sokak szemében a digitális arany szerepét tölti be – vagy legalábbis erre törekszik.

A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában részletes elemzés készült arról, hogyan vált a Bitcoin a modern digitális pénzügyek jelképévé, milyen történelmi és technológiai háttér húzódik meg mögötte, és miért tekintik sokan még mindig a jövő egyik legígéretesebb befektetésének. Az is kiderül, hogy a kriptovaluta értéke milyen mértékben és mennyire hektikusan változott az elmúlt években – ami egyszerre vonzó és kockázatos jelleget kölcsönöz az eszköznek.

A Bitcoin volatilitása ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel a hosszú távú stabilitását illetően. Az arany több ezer éve tölti be a válságálló menedék szerepét, míg a Bitcoin árfolyama még a kisebb piaci hírekre is érzékenyen reagál. Ez a fajta instabilitás megnehezíti, hogy a digitális valutát valódi alternatívaként kezeljük a klasszikus értékőrző eszközökkel szemben. Bár technológiai alapjai és decentralizált természete vonzó, a piaci viselkedése továbbra is inkább spekulatív eszközként pozicionálja.

Különösen érdekes példa a MicroStrategy – új nevén Strategy – esete, amely vállalat hatalmas mennyiségű bitcoint vásárolt fel az elmúlt években. Stratégiájuk – miszerint vásárolják és hosszú távon tartják az eszközt – jelentős hozamot hozott számukra, és újra fókuszba helyezte a Bitcoin intézményi felhasználásának lehetőségeit is. Ugyanakkor ez is jól mutatja, hogy a Bitcoin jelenleg sokkal inkább befektetési eszköz, mintsem válságálló digitális értéktároló – a „digitális arany” státusz eléréséhez ugyanis ennél jóval nagyobb árstabilitásra és piaci bizalomra lenne szükség.

Címlapkép: Getty Images
