Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?

A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Bitcoin megjelenése alapjaiban formálta át a pénzről, értéktárolásról és decentralizációról alkotott fogalmainkat. Bár sokan a digitális arany szerepét tulajdonítják neki, piaci viselkedése jelentős eltéréseket mutat a hagyományos menekülőeszközökétől. A kriptovaluta volatilitása egyszerre kínál lehetőséget és jelent kockázatot a befektetők számára. Elemzésünkben bemutatjuk, miért nem képes a Bitcoin jelenleg betölteni az aranyhoz hasonló stabil értékőrző szerepet.
A Bitcoin, mint a legismertebb és legértékesebb kriptovaluta, már jó ideje túllépett a technológiai újdonság kategóriáján, és mára a globális pénzügyi diskurzus egyik meghatározó szereplőjévé vált. Egy olyan pénzről van szó, amelynek nincs fizikai formája, mégis dollármilliárdok cserélnek rajta keresztül gazdát nap mint nap. Az eredetileg alternatív fizetőeszköznek szánt Bitcoin mára sokak szemében a digitális arany szerepét tölti be – vagy legalábbis erre törekszik.
A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában részletes elemzés készült arról, hogyan vált a Bitcoin a modern digitális pénzügyek jelképévé, milyen történelmi és technológiai háttér húzódik meg mögötte, és miért tekintik sokan még mindig a jövő egyik legígéretesebb befektetésének. Az is kiderül, hogy a kriptovaluta értéke milyen mértékben és mennyire hektikusan változott az elmúlt években – ami egyszerre vonzó és kockázatos jelleget kölcsönöz az eszköznek.
A Bitcoin volatilitása ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel a hosszú távú stabilitását illetően. Az arany több ezer éve tölti be a válságálló menedék szerepét, míg a Bitcoin árfolyama még a kisebb piaci hírekre is érzékenyen reagál. Ez a fajta instabilitás megnehezíti, hogy a digitális valutát valódi alternatívaként kezeljük a klasszikus értékőrző eszközökkel szemben. Bár technológiai alapjai és decentralizált természete vonzó, a piaci viselkedése továbbra is inkább spekulatív eszközként pozicionálja.
Különösen érdekes példa a MicroStrategy – új nevén Strategy – esete, amely vállalat hatalmas mennyiségű bitcoint vásárolt fel az elmúlt években. Stratégiájuk – miszerint vásárolják és hosszú távon tartják az eszközt – jelentős hozamot hozott számukra, és újra fókuszba helyezte a Bitcoin intézményi felhasználásának lehetőségeit is. Ugyanakkor ez is jól mutatja, hogy a Bitcoin jelenleg sokkal inkább befektetési eszköz, mintsem válságálló digitális értéktároló – a „digitális arany” státusz eléréséhez ugyanis ennél jóval nagyobb árstabilitásra és piaci bizalomra lenne szükség.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A várható 1%-os gazdasági növekedés harmada a kormány korábbi előrejelzésének, ami miatt újratárgyalhatják a béremeléseket.
Szeptemberben kell kérni a hallgatói jogviszony igazolását, hogy a kisebb testvérek után magasabb családi pótlék járjon.
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után.
Az elemző szerint a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni.
Júliusban 693 700 forintra nőtt a bruttó átlagkereset, a reálbérek 4,9%-kal emelkedtek.
Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.
A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
